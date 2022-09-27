台灣世界展望會攜手愛心企業諾瓦材料科技，一同為地球公民發聲 打造美好綠世界

根據聯合國難民署(UNHCR)最新的報告，2022年全球因為衝突、氣候變遷等等各種因素導致被迫離開家鄉或國家的人數，已經超過1億200多萬人。同時，世界展望會2022年全球飢餓倡議報告所示，在全球43國內，有4500萬人民正處於餓死邊緣，全球大約有2100萬名兒童距離飢荒僅一步之遙，面臨死亡的命運。對此，台灣世界展望會會長李紹齡憂心表示，各國糧食供應源，因氣候變遷、新冠疫情、烏俄衝突等，導致糧價上漲，加劇糧食危機，衝擊著許多仰賴糧援的發展中國家人民，也包含台灣。而今年國內消費者物價指數有感上升，年增率好幾個月破3%，其中又以食物價格漲幅最大，對收入拮据的低所得家庭來說，負擔無疑變得更加沉重，台灣世界展望會服務家庭就有近3,200戶有物資、經濟等迫切需求，急需各界伸出援手。感謝愛心企業諾瓦料科技的即刻救援、慷慨解囊，使弱勢兒少有迎向美好未來的盼望與勇氣。

因著需求，創造希望，看見夢想與盼望

世界展望會當初看見馬拉威的內諾（Neno）地區，耕種非常不容易，社區常年糧食不安全，人民過得相當困苦，因此有了興建造水道計畫及培力課程的使命感。而對於生活在該社區，經常面臨飢餓的瑪莉莎一家人來說，從事農業一直都不是什麼賺錢的工作，因為氣候變遷導致該地區農業情況惡化，難以預測下雨的時期，即使好不容易下雨，雨也很快就停了，農作物根本等不及成熟。然而，就在瑪莉莎的奶奶史黛拉參加世界展望會支持的奇福德（Chifide）灌溉計畫後，不只將平日耕種面積逐漸擴大，也從中學習到如何銷售自家耕種農作物，增加家庭收入。現在，瑪莉莎一家人都得以溫飽，並能開始思考未來生活藍圖。

史黛拉很感激每一個透過世界展望會幫助過他們社區的人，她說：「幾年前，我們常常面臨飢餓，對未來一點希望也沒有。但今天，因為世界展望會的幫助，使得我們的灌溉系統、人民與兒童的生活，都變得更好了，我也從中看見孩子未來的希望，像是瑪莉莎就因為生活的改善，有了當老師的夢想」。

台灣世界展望會會長李紹齡憂心表示，各國糧食供應源，因氣候變遷、新冠疫情、烏俄衝突等，導致糧價上漲，加劇糧食危機，衝擊著許多仰賴糧援的發展中國家人民，也包含台灣。Photo Credit: 台灣世界展望會

響應「飢餓三十」提升兒童福祉，從你我做起

感謝長期專注氣候變遷議題的愛心企業諾瓦材料科技，在與台灣世界展望會一同見證全球弱勢兒童現正面臨的困境後，以「做出行動，就能改變」為主題，呼籲大眾一起做出行動，翻轉因氣候變遷，而受到迫害的脆弱人生。同時，宣布即日起，將提撥諾瓦材料科技「車用尿素卡」AdBlue觸媒還原劑年度銷售總金額之1%，捐款至「第33屆飢餓三十人道救援行動」，期許透過自身拋磚引玉，將愛心無遠弗屆傳遞下去。

而台灣世界展望會亦期盼各界能夠正視，兒童是氣候變遷下最無辜的受害者，我們必須即刻做出改變，還給全球兒少一個乾淨美麗的永續地球。誠摯邀請大家一起響應「第33屆飢餓三十人道救援行動」，並持續透過糧食援助、兒童保護與教育、天災緊急救援與重建等，把救援送進每個需要的角落！