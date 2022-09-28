〈可不可以放進去一下下就好〉：台灣底層真正的「民歌」，對高不可攀的主流社會，一點點卑微的請求

文：亂子

近期音樂MV甫上架，短短幾天就成為各大媒體網站流量密碼的巴大雄〈可不可以放進去一下下就好〉，橫空出世，老派的唱腔、洗腦的旋律、直白的歌詞、逗趣的表演，加上知名歌姬片尾的彩蛋加持，颳起一陣旋風，MV瞬間突破百萬，一時之間到處都在蹭「放進去一下下就好」的哏。

另一方面，歌名所牽涉的性暗示，卻也引來許多人的撻伐，擔憂此曲的風行會變相鼓勵性騷擾，敗壞社會風氣，更有可能讓主流社會對原住民的刻板印象加深。

筆者也是為人父為人夫，認為這些擔憂都是對的，是值得拿出來好好討論溝通的議題。然而，撇開讓許多女性感到不舒服的爭議，這首歌會在短時間爆紅，喜愛的很喜愛，討厭的很討厭，無論如何已經成為一種「現象」，一定有許多值得研究的地方。

其實早在〈可不可以放進去一下下就好〉一曲爆紅之前，筆者就已經注意到巴大雄三個月前推出的第一支單曲〈那位太太〉，同樣是東南美娛樂出品，秋水仙作詞作曲。〈那位太太〉的封面，模仿早期山地情歌卡帶的風格，寫著俗擱有力的Slogan「阿美動感火爆巨星、東方瑞奇馬丁、唱跳焊將、工地情人」，這樣復古的包裝就已經吸引到一向懷舊的我。

一點開MV，完全驚呆！投幣式卡拉OK的影像質感，台式電子舞曲的風格，一群舞藝精湛的「原民嬌娃」（阿嘟）伴舞，表情猥瑣的男主角巴大雄唱著更猥瑣的歌詞，講述想要勾引那位太太的情節，一開始實在讓我皺眉，也太低俗了吧？但卻怎麼忍不住繼續聽下去？而且一遍兩遍還不夠，愈聽愈上癮？愈看愈好笑？甚至連我五歲的小男孩都很喜歡，就算不懂歌詞，卻被節奏吸引，我們會一邊聽一邊跳舞，我告誡他，出去千萬不能唱喔！

那時我便覺得巴大雄一定會紅，然而兩個月過去，〈那位太太〉並沒有紅，巴大雄又推出第二支MV〈三個爸爸〉，雖然也有搞笑的表演，但曲風偏向沉鬱，歌詞內容是一個悲傷卻故作輕鬆的故事，這首歌依然沒有引起太多迴響，直到再一個月後〈可不可以放進去一下下就好〉橫空出世，終於引爆。

筆者注意到，這三首歌的詞曲作者都叫「秋水仙」，秋水仙素是一種治療痛風的藥物，可想而知，是創作者的幽默化名，他可能飲酒過量，有痛風的困擾。而製作公司「TNM東南美娛樂」，在臉書的粉絲專頁寫著，「獨立音樂廠牌，2022年開始替非主流歌手圓夢」。在巴大雄之前，沒有其他作品，巴大雄是他們的創業之作。

是什麼樣的音樂廠牌，什麼樣的音樂人，會這樣甘冒大不韙？這一系列歌曲的內容，不是講述勾引人妻，就是講混亂的男女關係，擺明故意政治不正確，狠踩普世道德的紅線？他們的目的是什麼？

從巴紮溜到巴大雄

我們先放下東南美娛樂與秋水仙，來談談巴大雄這個人。

自從發現〈那位太太〉以後，筆者便肉搜巴大雄，發現原來他是大約十年前因為一曲〈我不是來自泰國〉短暫走紅的巴紮溜樂團主唱，這首自嘲因膚色太黑被泰勞誤認為鄉親的歪歌，也是巴大雄自己的創作。

巴紮溜樂團曾紅一陣子，上過綜藝節目，其中團員撒可努因為反應快、講話幽默，進了演藝圈當談話節目固定來賓，還演了電影，相比之下，巴大雄的演藝之路不上不下，除了當過原民台節目的主持人、偶爾的商演之外，巴紮溜樂團並沒能持續交出漂亮成績，收入不穩定的窘境，讓巴大雄放下尊嚴，投身工地當起焊工，甚至被人認出，挖苦拿麥克風的怎麼會來拿焊槍，只能回家暗自流淚。

十幾年前的巴大雄跟現在，判若兩人，中年浮腫的臉龐與掩藏不住的滄桑眼神，跟年輕時的陽光朝氣相差甚遠，說明了他在音樂路上的掙扎與曾經的消沉。

工人、不得志、歪歌，我彷彿想起了什麼。

原民歪歌的身世

十多年前，筆者因為不適應都市生活，自我放逐到台東，有幸在那時遇見了傳奇的都蘭糖廠咖啡屋最末段時光。

彼時的糖廠咖啡屋，周末都有正式的歌手Live表演，這些歌手大多是在地的原住民素人歌手，也不乏出過專輯的歌手。然而真正精采的是在後面，正式歌手的表演彷彿只是為後面的漫漫長夜暖場而已。

每當正式表演結束，台上的歌手便會點名台下的人上台，開始「接力唱」，唱到最後，前面也在唱，後院也在唱，每桌都有每桌的歌手，然而只要出現一些大夥都熟悉的歌，所有人都會聚在一起大合唱。

過了12點，該走的遊客都走了，後院剩下的都是自己人，或喜歡這氛圍不甘心走的人，如我，一些壓箱底的「歪歌」便開始慢慢出現。

「你可以戲弄我，也可以啊玩玩我......」 「妹妹的男朋友，通通都是男主角，像我們這麼醜的男人，哪有資格愛上妳......」 「親愛的父老兄弟姐妹們，請你們可憐可憐我......人家的太太是真正的太太......我家的太太是別人家不要滴，我把她撿起來......」 「早上起來刷刷牙，看到了妹妹的......」 「我有一台摩托車，我的技術真不錯......」

彼時我也是一個流落異鄉的可憐落魄人，聽到這些直白粗鄙，琅琅上口，大夥卻一起合唱得很開心的歌，我也一下就學會了。酒過三巡，醉意六分，放肆開心地一起唱，沒人管你是誰，只要會心一笑的眼神接觸，彷彿就能被接納在這裡。在糖廠咖啡屋，在好的窩，這些歪歌陪我度過了許多恣意縱飲的長夜（當然還有很多正經的華語老歌，民歌、原住民虛詞吟唱，歪歌只是偶爾的調劑）。

有一位原民歌手長輩告訴我，這些歌，很多都是工人階級下工後，為了排遣無聊寂寞，跟友人一邊喝酒一邊玩出來，流傳開來的。

他們那個年代，原住民在台灣社會頗受歧視，他們只能去做粗工，有的到山上林班工作，有的到都市當男模（板模）、拉釘王子，有的跑遠洋，這些工作，有的是一去就好幾個月，甚至幾年的，與親人族人分隔兩地，性慾方面、情愛需求，自然也是相當壓抑，怎麼辦？就唱唱歪歌互相笑一笑抒發一下唄！

東南美娛樂，娛誰的樂？