〈可不可以放進去一下下就好〉：台灣底層真正的「民歌」，對高不可攀的主流社會，一點點卑微的請求
我們想讓你知道的是
巴大雄這首歪歌，要嚴肅起來，撕開胡鬧的偽裝，是否也可解讀成是對高不可攀的主流社會，一點點卑微的請求：可不可以把他們的聲音，他們的訴求，他們的感受，放到你們的心中一下下就好？很可惜，主流社會連放進去一下下都沒有。
文：亂子
近期音樂MV甫上架，短短幾天就成為各大媒體網站流量密碼的巴大雄〈可不可以放進去一下下就好〉，橫空出世，老派的唱腔、洗腦的旋律、直白的歌詞、逗趣的表演，加上知名歌姬片尾的彩蛋加持，颳起一陣旋風，MV瞬間突破百萬，一時之間到處都在蹭「放進去一下下就好」的哏。
另一方面，歌名所牽涉的性暗示，卻也引來許多人的撻伐，擔憂此曲的風行會變相鼓勵性騷擾，敗壞社會風氣，更有可能讓主流社會對原住民的刻板印象加深。
筆者也是為人父為人夫，認為這些擔憂都是對的，是值得拿出來好好討論溝通的議題。然而，撇開讓許多女性感到不舒服的爭議，這首歌會在短時間爆紅，喜愛的很喜愛，討厭的很討厭，無論如何已經成為一種「現象」，一定有許多值得研究的地方。
其實早在〈可不可以放進去一下下就好〉一曲爆紅之前，筆者就已經注意到巴大雄三個月前推出的第一支單曲〈那位太太〉，同樣是東南美娛樂出品，秋水仙作詞作曲。〈那位太太〉的封面，模仿早期山地情歌卡帶的風格，寫著俗擱有力的Slogan「阿美動感火爆巨星、東方瑞奇馬丁、唱跳焊將、工地情人」，這樣復古的包裝就已經吸引到一向懷舊的我。
一點開MV，完全驚呆！投幣式卡拉OK的影像質感，台式電子舞曲的風格，一群舞藝精湛的「原民嬌娃」（阿嘟）伴舞，表情猥瑣的男主角巴大雄唱著更猥瑣的歌詞，講述想要勾引那位太太的情節，一開始實在讓我皺眉，也太低俗了吧？但卻怎麼忍不住繼續聽下去？而且一遍兩遍還不夠，愈聽愈上癮？愈看愈好笑？甚至連我五歲的小男孩都很喜歡，就算不懂歌詞，卻被節奏吸引，我們會一邊聽一邊跳舞，我告誡他，出去千萬不能唱喔！
那時我便覺得巴大雄一定會紅，然而兩個月過去，〈那位太太〉並沒有紅，巴大雄又推出第二支MV〈三個爸爸〉，雖然也有搞笑的表演，但曲風偏向沉鬱，歌詞內容是一個悲傷卻故作輕鬆的故事，這首歌依然沒有引起太多迴響，直到再一個月後〈可不可以放進去一下下就好〉橫空出世，終於引爆。
筆者注意到，這三首歌的詞曲作者都叫「秋水仙」，秋水仙素是一種治療痛風的藥物，可想而知，是創作者的幽默化名，他可能飲酒過量，有痛風的困擾。而製作公司「TNM東南美娛樂」，在臉書的粉絲專頁寫著，「獨立音樂廠牌，2022年開始替非主流歌手圓夢」。在巴大雄之前，沒有其他作品，巴大雄是他們的創業之作。
是什麼樣的音樂廠牌，什麼樣的音樂人，會這樣甘冒大不韙？這一系列歌曲的內容，不是講述勾引人妻，就是講混亂的男女關係，擺明故意政治不正確，狠踩普世道德的紅線？他們的目的是什麼？
從巴紮溜到巴大雄
我們先放下東南美娛樂與秋水仙，來談談巴大雄這個人。
自從發現〈那位太太〉以後，筆者便肉搜巴大雄，發現原來他是大約十年前因為一曲〈我不是來自泰國〉短暫走紅的巴紮溜樂團主唱，這首自嘲因膚色太黑被泰勞誤認為鄉親的歪歌，也是巴大雄自己的創作。
巴紮溜樂團曾紅一陣子，上過綜藝節目，其中團員撒可努因為反應快、講話幽默，進了演藝圈當談話節目固定來賓，還演了電影，相比之下，巴大雄的演藝之路不上不下，除了當過原民台節目的主持人、偶爾的商演之外，巴紮溜樂團並沒能持續交出漂亮成績，收入不穩定的窘境，讓巴大雄放下尊嚴，投身工地當起焊工，甚至被人認出，挖苦拿麥克風的怎麼會來拿焊槍，只能回家暗自流淚。
十幾年前的巴大雄跟現在，判若兩人，中年浮腫的臉龐與掩藏不住的滄桑眼神，跟年輕時的陽光朝氣相差甚遠，說明了他在音樂路上的掙扎與曾經的消沉。
工人、不得志、歪歌，我彷彿想起了什麼。
原民歪歌的身世
十多年前，筆者因為不適應都市生活，自我放逐到台東，有幸在那時遇見了傳奇的都蘭糖廠咖啡屋最末段時光。
彼時的糖廠咖啡屋，周末都有正式的歌手Live表演，這些歌手大多是在地的原住民素人歌手，也不乏出過專輯的歌手。然而真正精采的是在後面，正式歌手的表演彷彿只是為後面的漫漫長夜暖場而已。
每當正式表演結束，台上的歌手便會點名台下的人上台，開始「接力唱」，唱到最後，前面也在唱，後院也在唱，每桌都有每桌的歌手，然而只要出現一些大夥都熟悉的歌，所有人都會聚在一起大合唱。
過了12點，該走的遊客都走了，後院剩下的都是自己人，或喜歡這氛圍不甘心走的人，如我，一些壓箱底的「歪歌」便開始慢慢出現。
「你可以戲弄我，也可以啊玩玩我......」
「妹妹的男朋友，通通都是男主角，像我們這麼醜的男人，哪有資格愛上妳......」
「親愛的父老兄弟姐妹們，請你們可憐可憐我......人家的太太是真正的太太......我家的太太是別人家不要滴，我把她撿起來......」
「早上起來刷刷牙，看到了妹妹的......」
「我有一台摩托車，我的技術真不錯......」
彼時我也是一個流落異鄉的可憐落魄人，聽到這些直白粗鄙，琅琅上口，大夥卻一起合唱得很開心的歌，我也一下就學會了。酒過三巡，醉意六分，放肆開心地一起唱，沒人管你是誰，只要會心一笑的眼神接觸，彷彿就能被接納在這裡。在糖廠咖啡屋，在好的窩，這些歪歌陪我度過了許多恣意縱飲的長夜（當然還有很多正經的華語老歌，民歌、原住民虛詞吟唱，歪歌只是偶爾的調劑）。
有一位原民歌手長輩告訴我，這些歌，很多都是工人階級下工後，為了排遣無聊寂寞，跟友人一邊喝酒一邊玩出來，流傳開來的。
他們那個年代，原住民在台灣社會頗受歧視，他們只能去做粗工，有的到山上林班工作，有的到都市當男模（板模）、拉釘王子，有的跑遠洋，這些工作，有的是一去就好幾個月，甚至幾年的，與親人族人分隔兩地，性慾方面、情愛需求，自然也是相當壓抑，怎麼辦？就唱唱歪歌互相笑一笑抒發一下唄！
東南美娛樂，娛誰的樂？
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
隸屬於中租控股集團旗下公司的中租迪和，是台灣租賃產業的龍頭，長期致力於中小企業融資相關業務，並觀察到許多中小企業因應產業類別、公司規模等不同條件，在準備申請文件時需要耗費許多心力，才能符合銀行方的審核要求；加上申請流程繁雜、核貸時間長，容易導致緩不濟急的情況發生。為此，中租企金提供客製化的諮詢服務，在瞭解營運現況、資源需求後，可為申貸企業量身打造出適合的融資方案，即時提供資金援助。
1. 中租企金【中小企業小額融資方案】
融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度：100萬以上
往來期間：20個月~36個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
中租企金中小企業融資快速流程
中租企金｜專為各大中小企業提供融資方案，提供穩定可靠金援
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本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。