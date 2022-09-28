台德友好再添新頁：雙邊貿易額突破200億美元，立法院成立跨黨派「議會議員友好協會」推動兩國政界往來

為了促進台灣與德國政界往來，立法院今（28）日成立「台灣與德國議會議員友好協會」，由民進黨立委張宏陸擔任會長、范雲擔任副會長，特別的是，此協會成立適逢下（10）月德國國會友台小組、國會人權委員會接連訪台之前，外交部表示，自由和民主是台灣與德國的共同價值，相信兩國之間的連結將會持續加強、加深。

今日跨黨派立委於立法院舉辦「台灣與德國議會議員友好協會」成立大會，外交部政務次長田中光、德國在台協會處長許佑格（Dr. Jörg Polster）、德國經濟辦事處處長林百科（Axel Limberg）也出席此會。

協會發起人立委張宏陸表示，20年前擔任台北縣民政局長時，就因為與德國巴伐利亞史坦堡縣締結為姐妹市，和德國有不一樣的感情，兩市互訪非常頻繁；20年後，台灣和德國在疫情後關係更密切，德國是台灣在歐盟裡第一大貿易夥伴，兩國在積體電路、機械設備有很多貿易往來，台灣現在發展綠能，德國也是綠能大國，希望協會成立後能促進兩國更好的互動。

德國在台協會處長許佑格表示，德國與台灣有很多年的交流歷史。經濟方面，雙方貿易總額在去（2021）年破紀錄超過200億美元；教育上，目前德國有2500位台灣學生，在德推動台德交流的歌德學院和德國學術交流中心功不可沒。另外，德國也積極支持台灣參與國際組織，包括國際民航組織（ICAO）、世界衛生大會，最近更準備與台灣簽署民航與司法層面的合作。

10月到年底前，德國議員接連組團訪台

許佑格表示，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的緣故，這兩年半德國與台灣來往受到明顯限制，但很高興在今年夏天，有台灣的立委到德國學習疫情控制，也期待下個月德國代表團將在睽違兩年半後訪台，年底也還有德國政府代表接力來訪。

德國經濟辦事處處長林百科也表示，在現在這個時間點成立協會非常合宜，很快來自德國的友台小組將造訪台灣，成立友好協會的支持對台德雙面貿易有很大的助益。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 德國在台協會處長許佑格（右二）與德國經濟辦事處處長林百科（右後）與台灣立委們合影。

林百科表示，德國是台灣在歐洲最重要的貿易夥伴，台灣也是德國第五大的貿易夥伴，去年台德雙邊貿易有很好的成果，今年年初以來也看到15％的經貿成長，顯示台德雙方的正向成長。林百科也說，有人問台灣與德國之間的經貿表現很好，還需要政治方面的支持嗎？他認為絕對需要，以幫助推動台德經貿關係的穩健成長，並開發更多的成長潛能。

擔任此協會的副主席、立委范雲表示，今年8月有機會到德國柏林參訪，除了參觀德國國會，也與德國執政黨社會民主黨（SPD）的國會議員貝克（Holger Becker），還有基民盟、自民黨的邦議員會面，其中，貝克更是德國民間最大友台組織「德台協會」的理事會成員，其他邦議員也都領導各個邦議會的友台小組，可見德國從聯邦議會到地方議會都有友好台灣和挺台的聲音。

范雲也提及，隨行的駐德大使謝志偉也不斷提到，希望立法院盡快成立台德友好協會，讓兩國國會交流更頻繁、更有組織；也有駐外的同仁表示，平常很難約到的德國官員，透過台灣國會議員的來訪能有實質議題上的交流討論。范雲表示，希望未來透過協會能有更多的交流合作，幫助台灣爭取更多的朋友。

傳烏克蘭友台小組受中國施壓，德國議員稱中國不能繼續扮演「噴火怒龍的角色」

不過，烏克蘭15名國會議員上個月也才組成友台小組、促進與台灣雙邊交流，近日卻傳出北京施壓烏克蘭政府試圖阻撓，以致烏克蘭國會超過一個月仍未公開在全會宣布小組成立以完備程序，疑似是受中國壓力影響。

德國友台小組是否也會受中國施壓？立委范雲回應《關鍵評論網》，今年8月有機會到德國參訪，當時德國友台小組的基民盟代表說，中國領導人不能繼續扮演「噴火怒龍的角色」，德國不會受到中國反對的影響，也提到議員將在十月來台參訪。

范雲表示，中國的反對一直存在，但也看到包括德國在內，越來越多民主國家的議員認為不應受到中國威脅，像是德國、英國國會都有成立友台小組，裡面人數也很多，今日台灣成立這樣的協會作為窗口，希望未來有更多國家的議員組團來台。

立法院秘書長林志嘉表示，和所有國際上的友好國家展開國會外交，是目前立法院很重要的任務，今年9月14日德國政府才正式通過「2022年印太指導原則之進展報告」，其中首度提到台灣，在報告中納入「台灣安全」的文字，明確反對以非和平的方式改變台海現況，德國對台灣可以說是越發肯定、親密。

外交部政務次長田中光表示，自由民主是台灣和德國共同價值，去年德國聯邦大選後，執政聯盟的聯合執政首度提及德國關注台海穩定，並支持台灣參與國際社會。今年8月，台德兩邊經濟部更首次舉辦雙邊次長級的經貿對話；今年9月，德國更是20年來第一次派遣巴伐利亞護衛艦航行至印太地區，且是二戰以來首度派遣戰鬥機參與「急速太平洋2022」演習，逐步落實印太戰略，相信台灣與德國之間的連結將會持續加強、加深。

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核稿編輯：羅元祺