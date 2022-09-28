安倍晉三國葬唱名獻花以「台灣」稱呼代表團，謝長廷：「疏不間親」，中國不應該說三道四
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蘇嘉全說：「安倍前首相對台灣的好，我們大家都非常清楚，今天因為安倍與日本的關係，所以在唱名台灣的代表團前往獻花時，是以『台灣』的名義，而且是在整個代表國家的行列之間進行獻花的儀式，這讓我們感覺到，安倍雖已離我們遠去，但日本各界對台灣的感情畢竟還是非常深。」
（中央社）日本前首相安倍晉三國葬今天下午在東京舉行，在各國代表獻花時，日本政府唱名「台灣」。出席的台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，安倍雖已辭世，但日本各界對台灣的感情非常深。
安倍國葬儀式27日下午2時（台灣時間下午1時）舉行，總共有4183人出席，其中海外貴賓約700人，包括來自台灣、美國等218個國家及地區、國際機構代表。
總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平、駐日代表謝長廷代表台灣組弔唁團出席。另外，前總統李登輝次女李安妮接受安倍家族之邀出席。
今天各國代表在唱名獻花時，日本政府以「台灣」稱呼台灣代表團。在國葬結束後，台灣代表團在大倉酒店召開記者會。
蘇嘉全表示，包括日本首相岸田文雄及眾議院議長、參議院議長、大法官等日本的「三權之長（立法、行政、司法）」上台致詞，還有安倍執政時擔任官房長官、前首相菅義偉代表友人致詞，過程讓他覺得非常感動。整個典禮進行有條不紊，非常順暢。
蘇嘉全說：「安倍前首相對台灣的好，我們大家都非常清楚，今天因為安倍與日本的關係，所以在唱名台灣的代表團前往獻花時，是以『台灣』的名義，而且是在整個代表國家的行列之間進行獻花的儀式，這讓我們感覺到，安倍雖已離我們遠去，但日本各界對台灣的感情畢竟還是非常深。」
被記者問及各國代表上台獻花時，日本政府以「台灣」稱呼，而非正式名稱「中華民國」一事，有日媒報導可能是顧慮到中國也派代表出席。對此，謝長廷說：「日本稱我們台灣，我們不會抗議。我們是中華民國111年，中華民國在台灣是73年。所以講台灣也是很多人可以接受的。」
他表示，看媒體報導說擔心中國會抗議，但他看到現在為止，今天代表中國出席的中國全國政協副主席萬鋼也沒抗議。
他說，中國古代有一句話說「疏不間親」，意思是關係比較疏遠的人不應該來批評關係比較親的。他認為，台灣與安倍的關係比較親，這次台灣代表團每個人都與安倍有私人的交情、有來往，而他查不到萬鋼等人與安倍有什麼關係，所以認為中國應該不會對台灣說三道四，也不應該對台灣說三道四。
被媒體問及，這次出席安倍國葬受到的待遇如何，蘇嘉全說，覺得受到非常大的尊重，日本這次對台灣代表團的禮遇，包括在整個過程的引導與照顧，都讓他感到非常珍惜。
王金平則表示，今天國葬會場井然有序，且場面盛大。日本方面，從皇室、三權的首長，到各國使節等，大家一起來向安倍先生做最後的獻花、敬大禮，這可說是安慰安倍先生在天之靈，他希望台日之間有更密切的交流。
李安妮在大倉酒店的記者會上表示，相較於2年前她父親李登輝的國葬，今天安倍國葬讓她感觸非常多，可能是她在父親的國葬悲哀情緒太濃，她除了悲哀之外，沒任何情緒。但今天安倍國葬，除了莊嚴肅穆之外，她覺得很溫馨，尤其是紀念安倍的影片。
她說，這支影片截取安倍的談話，包括他慰問民眾等，讓她覺得充滿了這位先人（安倍）對這塊土地、對人民的愛與關心。
她還說：「我不斷聽到有人說，勇氣、決心，這就是在講安倍有勇氣、決心。對於（日本）發動戰爭的羞辱感，能夠誠實的去面對之外，去往前看，激勵年輕人，說出Japan is back（日本回來了）。所以整個國葬，我幾乎是活生生的看到了父親李登輝跟安倍之間的那3層關係（師徒、朋友、父子關係）重演。」
李安妮認為，國葬中播放的影片中看到安倍激勵日本人、讓日本人有自信，讓日本在亞洲地區重新戰回主舞台，對日本做出貢獻，包括修憲等。她覺得，這讓她回想到過去20年、30年台灣人也受到李登輝的激勵，重拾自信，然後對自己的國家開始產生責任感。
李安妮說，今天她排在4000多名出席者當中上台獻花，發現安倍家族與民眾互動非常好，於是她用「很破的」日文與安倍的遺孀安倍昭惠互動，也向安倍的胞弟、首相輔佐官岸信夫及其家人打招呼。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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