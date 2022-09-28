王國材投書《外交家》呼籲ICAO重新連結台灣，美運輸部長公開支持台灣有意義參與

王國材投書《外交家》雜誌，籲ICAO重新連結台灣

（中央社）三年一次的國際民航組織（ICAO）大會登場，交通部長王國材近日投書《外交家》雜誌，呼籲ICAO重新與台灣連結，讓台灣與他國共同為全球航空發展作出貢獻。

第41屆ICAO於9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁舉行，是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後首場大會。由於受到中國打壓，台灣已連續三屆未受邀。

王國材9月14日以「為何ICAO需要台灣」（Why ICAO Needs Taiwan）為題，投書總部位於美國華盛頓的英文時事雜誌《外交家》（The Diplomat）。他表示，疫情後首場ICAO大會，象徵支持航空界的復甦，也顯示國際民航社群全員合作的重要性。

王國材指出，疫情期間全球航空界尤其受到打擊，合力支持乘客健康與安全旅遊比以往更加重要，沒有民航主管機關應該被排除在外，納入台灣能協助世界達成今（2022）年大會「重新連結世界」（Reconnecting the world）的目標。

他說，「台北飛航情報區」（Taipei Flight Information Region，簡稱Taipei FIR）是ICAO全球300多個飛航情報區一部分，台灣民航局負責Taipei FIR飛安交通管理，透過提供完整飛航資訊服務及簡化航空路線，盡力確保使用Taipei FIR所有航班與乘客的安全。

王國材表示，今年8月，中國單方面在台灣周遭進行軍事演習，此舉不只影響國際航空路線，也危及Taipei FIR和鄰近FIRs的航空安全。為避免危險，台灣民航局只能快速擬定計畫，引導使用Taipei FIR的航班，當中許多為外籍航班。

他指出：「從風險及安全管理角度來看，ICAO都應該讓台灣民航局參與ICAO，讓其能夠與其他FIRs溝通，並透過ICAO提供和取得即時資訊。」

王國材說，把台灣納入ICAO的呼籲逐漸受到國際社會認可，作為國際航空社群重要的一員，台灣嚴肅看待維護飛安的責任；參與ICAO能讓台灣與其他國家聯手，一起為全球航空發展及全人類的福祉作出貢獻。

王國材表示，台灣民航局多年來保持Taipei FIR最高標準的服務和安全，盡力符合ICAO標準及建議措施。鑒於ICAO今年大會選擇「重新連結世界」作為主題，以促進全球航空業復甦，「現在是ICAO與台灣重新連結的時候」。

Photo Credit: 中央社 交通部長王國材投書《外交家》，呼籲ICAO重新與台灣連結。

美運輸部長發聲，支持台有意義參與ICAO

（中央社）美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天（當地時間27日）在國際民航組織（ICAO）年會上，呼籲應讓台灣得以有意義參與ICAO。

ICAO第41屆年會今天在蒙特婁召開，但台灣今年仍未能受邀與會。

布塔朱吉今天利用發言機會，公開表達美方對台灣參與國際組織的支持。

他表示，美方相信所有國際民用航空的最重要利益相關者，尤其是像台灣這樣管理重要空域的一方，都應有機會有意義參與ICAO事務。

台灣在2013年時曾獲邀以「中華台北」名義出席ICAO每3年舉行一次的年會，但過去2屆都未能再獲邀請與會。

近百僑胞聚集ICAO外，寒風中疾呼讓台灣加入

（中央社）近百名來自加拿大各地的台灣僑胞、台灣女婿與外籍友人今天聚集在ICAO外，呼籲讓台灣加入ICAO，「台灣能幫忙」。

ICAO第41屆年會今天在蒙特婁召開，但台灣今年仍未能受邀與會。為表達對台灣參與國際的支持，近百名來自加拿大各地的台灣僑胞手持國旗、標語，在攝氏12度的寒風驟雨中，站在ICAO外為台灣發聲，呼籲國際支持台灣加入。

加拿大多倫多僑胞出錢出力，在13日的加拿大報紙《The Globe and Mail》頭版刊登廣告，呼籲加拿大朋友支持台灣加入聯合國與國際民航組織：

曾跟隨夫婿派駐台灣的葛蘭納克（Polly Granack）今天也到場聲援台灣。她表示，台灣加入ICAO是非常重要的安全議題，不光是對其他國家，對全球旅行者來說都十分重要。

她指出，加拿大與其他國家應當支持台灣成為ICAO與世界衛生組織（WHO）成員，台灣在科技、研究與醫療方面快速發展，能與國際共享，「台灣不被允許加入十分可惜」。

台灣女婿洪仕佤（Francois Laporte）3年前就曾參與台僑的抗議活動，今年他也和太太一起來聲援台灣。他還拿起大聲公，向前來參加年會的各國代表與當地民眾呼籲支持台灣參與。

他表示，台灣應當被聽見，也應當成為聯合國與國際體系的一員，這與政治無關，這關乎的是旅行的民航安全，他期望未來有更多國家支持台灣參與。

Photo Credit: 中央社 近百名來自加拿大各地的台灣僑胞、台灣女婿與外籍友人聚集在國際民航組織（ICAO）外，呼籲讓台灣加入ICAO，「台灣能幫忙」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航