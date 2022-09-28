王國材投書《外交家》呼籲ICAO重新連結台灣，美運輸部長公開支持台灣有意義參與
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ICAO第41屆年會今天在蒙特婁召開，但台灣今年仍未能受邀與會。布塔朱吉今天利用發言機會，公開表達美方對台灣參與國際組織的支持。另有近百名來自加拿大各地的台灣僑胞、台灣女婿與外籍友人今天聚集在ICAO外，呼籲讓台灣加入ICAO，「台灣能幫忙」。
王國材投書《外交家》雜誌，籲ICAO重新連結台灣
（中央社）三年一次的國際民航組織（ICAO）大會登場，交通部長王國材近日投書《外交家》雜誌，呼籲ICAO重新與台灣連結，讓台灣與他國共同為全球航空發展作出貢獻。
第41屆ICAO於9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁舉行，是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後首場大會。由於受到中國打壓，台灣已連續三屆未受邀。
王國材9月14日以「為何ICAO需要台灣」（Why ICAO Needs Taiwan）為題，投書總部位於美國華盛頓的英文時事雜誌《外交家》（The Diplomat）。他表示，疫情後首場ICAO大會，象徵支持航空界的復甦，也顯示國際民航社群全員合作的重要性。
王國材指出，疫情期間全球航空界尤其受到打擊，合力支持乘客健康與安全旅遊比以往更加重要，沒有民航主管機關應該被排除在外，納入台灣能協助世界達成今（2022）年大會「重新連結世界」（Reconnecting the world）的目標。
他說，「台北飛航情報區」（Taipei Flight Information Region，簡稱Taipei FIR）是ICAO全球300多個飛航情報區一部分，台灣民航局負責Taipei FIR飛安交通管理，透過提供完整飛航資訊服務及簡化航空路線，盡力確保使用Taipei FIR所有航班與乘客的安全。
王國材表示，今年8月，中國單方面在台灣周遭進行軍事演習，此舉不只影響國際航空路線，也危及Taipei FIR和鄰近FIRs的航空安全。為避免危險，台灣民航局只能快速擬定計畫，引導使用Taipei FIR的航班，當中許多為外籍航班。
他指出：「從風險及安全管理角度來看，ICAO都應該讓台灣民航局參與ICAO，讓其能夠與其他FIRs溝通，並透過ICAO提供和取得即時資訊。」
王國材說，把台灣納入ICAO的呼籲逐漸受到國際社會認可，作為國際航空社群重要的一員，台灣嚴肅看待維護飛安的責任；參與ICAO能讓台灣與其他國家聯手，一起為全球航空發展及全人類的福祉作出貢獻。
王國材表示，台灣民航局多年來保持Taipei FIR最高標準的服務和安全，盡力符合ICAO標準及建議措施。鑒於ICAO今年大會選擇「重新連結世界」作為主題，以促進全球航空業復甦，「現在是ICAO與台灣重新連結的時候」。
美運輸部長發聲，支持台有意義參與ICAO
（中央社）美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天（當地時間27日）在國際民航組織（ICAO）年會上，呼籲應讓台灣得以有意義參與ICAO。
ICAO第41屆年會今天在蒙特婁召開，但台灣今年仍未能受邀與會。
布塔朱吉今天利用發言機會，公開表達美方對台灣參與國際組織的支持。
他表示，美方相信所有國際民用航空的最重要利益相關者，尤其是像台灣這樣管理重要空域的一方，都應有機會有意義參與ICAO事務。
台灣在2013年時曾獲邀以「中華台北」名義出席ICAO每3年舉行一次的年會，但過去2屆都未能再獲邀請與會。
近百僑胞聚集ICAO外，寒風中疾呼讓台灣加入
（中央社）近百名來自加拿大各地的台灣僑胞、台灣女婿與外籍友人今天聚集在ICAO外，呼籲讓台灣加入ICAO，「台灣能幫忙」。
ICAO第41屆年會今天在蒙特婁召開，但台灣今年仍未能受邀與會。為表達對台灣參與國際的支持，近百名來自加拿大各地的台灣僑胞手持國旗、標語，在攝氏12度的寒風驟雨中，站在ICAO外為台灣發聲，呼籲國際支持台灣加入。
加拿大多倫多僑胞出錢出力，在13日的加拿大報紙《The Globe and Mail》頭版刊登廣告，呼籲加拿大朋友支持台灣加入聯合國與國際民航組織：
曾跟隨夫婿派駐台灣的葛蘭納克（Polly Granack）今天也到場聲援台灣。她表示，台灣加入ICAO是非常重要的安全議題，不光是對其他國家，對全球旅行者來說都十分重要。
她指出，加拿大與其他國家應當支持台灣成為ICAO與世界衛生組織（WHO）成員，台灣在科技、研究與醫療方面快速發展，能與國際共享，「台灣不被允許加入十分可惜」。
台灣女婿洪仕佤（Francois Laporte）3年前就曾參與台僑的抗議活動，今年他也和太太一起來聲援台灣。他還拿起大聲公，向前來參加年會的各國代表與當地民眾呼籲支持台灣參與。
他表示，台灣應當被聽見，也應當成為聯合國與國際體系的一員，這與政治無關，這關乎的是旅行的民航安全，他期望未來有更多國家支持台灣參與。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
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生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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