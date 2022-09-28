烏軍總司令登《時代雜誌》封面，反攻擊退俄軍頭號功臣：「對我來說，這場戰爭始於2014年」
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《時代雜誌》文末指出，對扎盧茲尼而言，他正準備展開一場漫長而血腥的艱苦戰鬥。他告訴《時代雜誌》：「就我對俄羅斯人的第一手了解，我們的勝利不會是最終點，而是讓我們喘口氣並為下一場戰鬥做準備的機會。」
（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭逾半年，烏軍近期在東北部發起的反攻告捷擊退俄軍，頭號功臣、烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）登上美國「《時代雜誌》」（Time）10月號封面。
根據《時代雜誌》最新推文，10月號封面人物是扎盧茲尼，他身穿軍服，銳利目光望向遠方，烏克蘭國旗在他身後飄揚。
《時代雜誌》報導，未著軍服時，扎盧茲尼更喜歡穿上T恤和短褲，他隨和的個性與幽默感，讓人一不小心就會低估他的實力。然而當烏克蘭戰爭要被載入史冊時，扎盧茲尼可能成為要角，戰前他是烏克蘭耗費多年、想把軍隊從舊蘇聯模式轉為現代化戰鬥力量的軍方高層一員。
當俄羅斯2月24日入侵烏克蘭時，扎盧茲尼對烏克蘭防禦訂下兩個戰略目標。他說：「我們不能讓基輔倒下。反而要盡其所能讓敵人流血，即使在某方面意味我們得失去領土。」
也就是說，他的目的是讓俄軍前進，然後在正面給敵人迎頭痛擊、在後方打擊俄軍補給線。開戰第6天，扎盧茲尼就覺得戰略奏效，俄軍沒能奪下基輔周邊的機場，補給線也拉得太長成為易受打擊目標。
美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）某種程度對烏克蘭人能挺住感到震驚。他問扎盧茲尼是否打算撤離到更安全的地方。扎盧茲尼說：「對我來說，這場戰爭始於2014年……我那時沒逃跑，現在也不會。」
即使美國和盟邦繼續向烏國提供數十億美元的軍事援助，俄烏戰事仍相當嚴峻。俄羅斯對烏克蘭戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）發動攻勢，造成數千平民死亡，死守馬里烏波爾最後據點亞速鋼鐵廠（Azovstal）的數百名烏克蘭戰士5月被迫投降，儘管如此，烏克蘭官員仍堅稱他們終將獲勝。扎盧茲尼告訴《時代雜誌》：「我們將奮戰到最後一滴血。」
幾週後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）等官員開始對外宣布要大規模反攻收復南部失土。
8月29日烏軍終於展開反攻。儘管在南部的赫爾松（Kherson）雖失慘重且進展有限，但在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區，烏軍6天內收復約3000平方公里失土，包括用於補給、具重要戰略意義的鐵路樞紐。這一仗震撼克里姆林宮、華府乃至部分基輔高層。
西方提供的情報和先進武器有幫助，但烏克蘭官員說靈活的指揮架構同樣重要，讓他們得以從俄羅斯迅速崩潰中受益。列茲尼科夫說：「烏克蘭軍隊各層級都有充分決策的自由。他們反應迅速，不像俄羅斯人。」
目前烏克蘭在南部的攻勢進展緩慢。隨冬天腳步逼近，基輔必須注意不要讓攻勢過度擴張，以免師老兵疲。
《時代雜誌》文末指出，對扎盧茲尼而言，他正準備展開一場漫長而血腥的艱苦戰鬥。他告訴《時代雜誌》：「就我對俄羅斯人的第一手了解，我們的勝利不會是最終點，而是讓我們喘口氣並為下一場戰鬥做準備的機會。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！