北溪1、2號輸氣管漏氣爆炸，丹麥、瑞典認定人為破壞，烏指控俄策劃恐攻造成

北溪1、2號輸氣管漏氣，俄不排除人為破壞可能

（中央社）俄羅斯在波羅的海建造的北溪（Nord Stream）天然氣輸送網路發生不明漏氣現象。克里姆林宮昨（27）日表示，不排除人為破壞的可能性。

《路透社》報導，管路營運商昨天稍早表示，北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）兩條輸氣管共3個位置在同一天損壞「前所未見」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則說，俄方十分關切此一情況，事關「整個歐陸」的能源安全。

歐洲國家昨天急忙調查波羅的海這兩條俄羅斯天然氣輸送管的不明漏氣現象，位置接近瑞典和丹麥。這兩條輸氣管是與俄軍入侵烏克蘭後能源危機相關的核心設施。

瑞典海事局已針對北溪1號輸氣管的兩個位置氣體外洩發出警報。不久之前，附近北溪2號輸氣管也發現有一處氣體外洩，丹麥當局劃定了一個半徑5海里的限制船舶通行範圍。

在歐洲與俄羅斯不斷加劇的能源戰中，這兩條輸氣管是引爆點。能源戰對西方各大經濟體造成重創，使天然氣價格飆漲。

由於烏克蘭戰事引發爭執，這兩條輸氣管在發現漏氣前，即已停止對歐洲輸送天然氣，不過因壓力作用，管路內部仍有氣體。此次事故將對這兩條管路展開或恢復商業運轉形成阻礙。

北溪2號與北溪1號平行，原本目的是讓俄羅斯經海底管線輸送至歐洲的天然氣量加倍。北溪2號2021年底竣工，但德國在俄國2月24日入侵烏克蘭前夕就下令擱置不得啟用。

德國高度倚賴從俄羅斯進口化石燃料，以滿足自身能源需求。俄國減少向歐洲供氣後，德國承受巨大壓力。

俄羅斯能源巨頭「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）逐步減少「北溪1號」的輸氣量，到8月底完全斷供，理由是西方國家制裁俄國，導致管線必要的維修延遲。德國不接受俄方解釋斷供原因為技術性，堅稱是俄國在俄烏戰爭的緊張局勢中以能源做為武器。

烏控北溪管線漏氣為俄策劃恐攻造成，丹麥、瑞典政府認定人為破壞

（中央社）俄羅斯在波羅的海海域建造的北溪天然氣輸送管路發生不明漏氣現象，丹麥與瑞典政府27日晚間分別召開記者會表示，經過調查，他們相信管線遭受人為破壞導致漏氣。

俄羅斯的北溪1號和北溪2號兩條輸氣管共3個位置在同一天損壞，漏氣區域在丹麥與瑞典之間的波羅的海海域。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，經過政府調查，兩條管線漏氣據信是遭受蓄意破壞，並非意外所造成，並且有發生過爆炸的跡象。

然而，丹麥國防單位認為這個事故目前對丹麥尚未產生直接軍事威脅。相關當局也認為管線漏氣對鄰近地區的居民沒有安全威脅。

丹麥當局正全力查明事故，政府也嚴正以待。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）隨後也召開記者會表示，管線漏氣應為人為破壞，但相信這個事故並非針對瑞典而來。

她表示，瑞典目前已跟德國、丹麥與北約聯繫，掌握事故的情況，但尚未與俄羅斯聯絡。

瑞典國防部也讓海軍待命以支援、因應突發狀況，國防軍也做了相關的防範準備措施。

瑞典國防部長胡特奎斯特（Peter Hultqvist）表示，雖然未將此次破壞定位為戰爭行為，但這次事故情況並不正常。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 瑞典總理安德森表示，管線漏氣應為人為破壞，但相信這個事故並非針對瑞典而來。

烏克蘭指控，北溪管路漏氣是俄國策劃恐攻造成

烏克蘭昨（27）日表示，俄羅斯輸送天然氣的北溪1號和北溪2號輸氣管據報發生漏氣，可能是由俄方策劃的「恐攻」造成。丹麥和瑞典地震學家記錄到，漏氣海域出現強烈爆炸。

《法新社》和《路透社》報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mikhaylo Podolyak）推文說：「北溪1號大規模『天然氣外洩』不過是由俄方策劃的恐攻造成，這也是對歐洲聯盟的侵略行動。」

"Gas leak" from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022

丹麥一座地震儀昨天曾兩次記錄到代表地震的突然拉高線形，後來北溪1號和北溪2號輸氣管的管路壓力大幅下降。

瑞典國家地震中心（SNSN）地震學家隆德（Bjorn Lund）表示：「這些無疑就是爆炸。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航