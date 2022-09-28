北溪1、2號輸氣管漏氣爆炸，丹麥、瑞典認定人為破壞，烏指控俄策劃恐攻造成
我們想讓你知道的是
在歐洲與俄羅斯不斷加劇的能源戰中，這兩條輸氣管是引爆點。能源戰對西方各大經濟體造成重創，使天然氣價格飆漲。由於烏克蘭戰事引發爭執，這兩條輸氣管在發現漏氣前，即已停止對歐洲輸送天然氣，不過因壓力作用，管路內部仍有氣體。此次事故將對這兩條管路展開或恢復商業運轉形成阻礙。
北溪1、2號輸氣管漏氣，俄不排除人為破壞可能
（中央社）俄羅斯在波羅的海建造的北溪（Nord Stream）天然氣輸送網路發生不明漏氣現象。克里姆林宮昨（27）日表示，不排除人為破壞的可能性。
《路透社》報導，管路營運商昨天稍早表示，北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）兩條輸氣管共3個位置在同一天損壞「前所未見」。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則說，俄方十分關切此一情況，事關「整個歐陸」的能源安全。
歐洲國家昨天急忙調查波羅的海這兩條俄羅斯天然氣輸送管的不明漏氣現象，位置接近瑞典和丹麥。這兩條輸氣管是與俄軍入侵烏克蘭後能源危機相關的核心設施。
瑞典海事局已針對北溪1號輸氣管的兩個位置氣體外洩發出警報。不久之前，附近北溪2號輸氣管也發現有一處氣體外洩，丹麥當局劃定了一個半徑5海里的限制船舶通行範圍。
在歐洲與俄羅斯不斷加劇的能源戰中，這兩條輸氣管是引爆點。能源戰對西方各大經濟體造成重創，使天然氣價格飆漲。
由於烏克蘭戰事引發爭執，這兩條輸氣管在發現漏氣前，即已停止對歐洲輸送天然氣，不過因壓力作用，管路內部仍有氣體。此次事故將對這兩條管路展開或恢復商業運轉形成阻礙。
北溪2號與北溪1號平行，原本目的是讓俄羅斯經海底管線輸送至歐洲的天然氣量加倍。北溪2號2021年底竣工，但德國在俄國2月24日入侵烏克蘭前夕就下令擱置不得啟用。
德國高度倚賴從俄羅斯進口化石燃料，以滿足自身能源需求。俄國減少向歐洲供氣後，德國承受巨大壓力。
俄羅斯能源巨頭「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）逐步減少「北溪1號」的輸氣量，到8月底完全斷供，理由是西方國家制裁俄國，導致管線必要的維修延遲。德國不接受俄方解釋斷供原因為技術性，堅稱是俄國在俄烏戰爭的緊張局勢中以能源做為武器。
烏控北溪管線漏氣為俄策劃恐攻造成，丹麥、瑞典政府認定人為破壞
（中央社）俄羅斯在波羅的海海域建造的北溪天然氣輸送管路發生不明漏氣現象，丹麥與瑞典政府27日晚間分別召開記者會表示，經過調查，他們相信管線遭受人為破壞導致漏氣。
俄羅斯的北溪1號和北溪2號兩條輸氣管共3個位置在同一天損壞，漏氣區域在丹麥與瑞典之間的波羅的海海域。
丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示，經過政府調查，兩條管線漏氣據信是遭受蓄意破壞，並非意外所造成，並且有發生過爆炸的跡象。
然而，丹麥國防單位認為這個事故目前對丹麥尚未產生直接軍事威脅。相關當局也認為管線漏氣對鄰近地區的居民沒有安全威脅。
丹麥當局正全力查明事故，政府也嚴正以待。
瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）隨後也召開記者會表示，管線漏氣應為人為破壞，但相信這個事故並非針對瑞典而來。
她表示，瑞典目前已跟德國、丹麥與北約聯繫，掌握事故的情況，但尚未與俄羅斯聯絡。
瑞典國防部也讓海軍待命以支援、因應突發狀況，國防軍也做了相關的防範準備措施。
瑞典國防部長胡特奎斯特（Peter Hultqvist）表示，雖然未將此次破壞定位為戰爭行為，但這次事故情況並不正常。
烏克蘭指控，北溪管路漏氣是俄國策劃恐攻造成
烏克蘭昨（27）日表示，俄羅斯輸送天然氣的北溪1號和北溪2號輸氣管據報發生漏氣，可能是由俄方策劃的「恐攻」造成。丹麥和瑞典地震學家記錄到，漏氣海域出現強烈爆炸。
《法新社》和《路透社》報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mikhaylo Podolyak）推文說：「北溪1號大規模『天然氣外洩』不過是由俄方策劃的恐攻造成，這也是對歐洲聯盟的侵略行動。」
丹麥一座地震儀昨天曾兩次記錄到代表地震的突然拉高線形，後來北溪1號和北溪2號輸氣管的管路壓力大幅下降。
瑞典國家地震中心（SNSN）地震學家隆德（Bjorn Lund）表示：「這些無疑就是爆炸。」
新聞來源
延伸閱讀
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- 俄羅斯宣布北溪一號供氣量減半，維修期間僅剩20％，歐盟達成協議冬天減少15％天然氣用量
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。