長榮「弟弟派」鄭深池、張國煒閃辭，經營權之爭是否落幕引關注

辭長榮國際董事長，鄭深池：階段性任務告一段落

（中央社）長榮國際昨天宣布董事長鄭深池辭任，鄭深池透過聲明表示，他的階段性任務已告一段落，自當應依照初衷，退出與長榮經營權有關的任何事務。

長榮國際今（2022）年2月中旬舉行臨時股東會，由「弟弟派」張國明、張國政，張國煒及鄭深池聯手發動突襲，取得3董1監席次，「哥哥派」張國華僅獲2董1監，正式展開兄弟間企業經營權之爭。

「弟弟派」隨後在4月6日於長榮國際董事會推派鄭深池為董事長，他發表聲明指出，他以姊夫身分期許張家4兄弟放棄成見，共謀圓滿解決之道，以達到創辦人期望兄弟團結的遺願。

張國明、張國政和張國煒3兄弟當時也發表聲明強調，家族成員一向敬重姊夫鄭深池，於公於私，絕非大哥所指稱的「外人」。

長榮國際後續在「弟弟派」主導下，幾度加碼長榮航持股，為明年的長榮航董監改選布局；「弟弟派」並在5月巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會推派張國明出任Permanent President，張國華則強調張國明的集會不合乎法律程序，相關主張也屬無效。

鄭深池任職不到半年就對市場拋下震撼彈，今天無預警宣布辭任長榮國際董事長職務。他發布聲明表示，他先前受長榮集團創辦人張榮發大部分遺族委託，出任長榮國際董事長，希望藉長者身分，提供一個平台，讓張家兄弟能放棄成見，追求和諧，並促進長榮集團永續發展。

鄭深池指出，5個多月以來，雖未能完全達到以上願望，但因張榮發三子張國政已呼應他人，並認同在原本只是處理創辦人遺產的遺囑執行人平台上，新增一項處理經營權的功能，且已開過2次協調會。

鄭深池表示，張榮發次子張國明自始至終就對集團經營權沒有興趣，至今也是；張榮發四子張國煒則已自創星宇集團，並多次公開表示不會再與長榮集團有任何瓜葛。

鄭深池說，至此他的階段性任務已可告一段落，自當應依照初衷，退出與長榮經營權有關的任何事務。謹此祝福張家兄弟，也祝福所有長榮人。

Photo Credit: 中央社 今年5月，長榮集團「弟弟派」舉行「張國明召開EIS股臨會 當選Permanent President」記者會，律師黃福雄（圖）持有張國明、張國政、張國煒簽名的授權書，代表3人委任對外發言，說明巴拿馬長榮國際公司股權相關事宜。

張國煒辭立榮董事長：兄長間已建立良好溝通

（中央社）繼鄭深池宣布辭任長榮國際董事長後，星宇航空董事長張國煒也宣布，昨天正式辭去立榮航空公司董事長一職，即日起生效。

長榮集團日前爆發「哥哥派」和「弟弟派」經營權之爭，離開長榮集團6年的星宇航空董事長、前長榮集團總裁張榮發第4個兒子張國煒，今年4月14日在「弟弟派」支持下，接任立榮航空董事長，重返長榮集團。

張國煒昨天透過星宇航空媒體群組發布聲明表示，他於今年4月受家族兄長之託代管立榮航空，於4月14日經立榮航空董事會決議，推選為立榮航空董事長。

聲明表示，在任職立榮航空期間，張國煒以其個人豐富的航空背景及經驗，積極優化立榮航空內部組織，並維持航班的穩健運營，以保障國人空中交通之權益。

聲明指出，代管立榮航空期間，家族兄長間已建立起良好的溝通平台，據瞭解大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行，張國煒董事長代管立榮航空的階段性任務也可圓滿告一段落。

聲明提到，加上國際疫情趨緩，國門即將重啟，星宇航空公司也將在9月30日正式掛牌興櫃，正值星宇航空展翅高飛的關鍵時刻，因此，張國煒決定主動辭去立榮航空董事長一職，專注全力衝刺星宇航空業績，以期不負員工、投資人及社會大眾之期待。

聲明表示，張國煒祝福長榮集團在三位兄長的共同努力之下，能開創新局並發揮張榮發無懼挑戰的精神，帶領長榮集團各企業業績蒸蒸日上。

Photo Credit: 中央社 立榮航空4月14日舉行臨時董事會，當時會中推舉星宇航空董事長張國煒（前）接任立榮航空董事長。

長榮弟弟派鄭深池張國煒閃辭，經營權之爭是否落幕引關注

（中央社）長榮國際董事長鄭深池昨（27）日無預警宣布辭職，星宇航空董事長張國煒隨後也辭任立榮董事長。其中張國煒的聲明指原屬「弟弟派」的三哥張國政已與大哥張國華多次會晤，長榮集團經營權之爭是否落幕，外界高度關注。

長榮國際今年2月25日舉行股東臨時會，「弟弟派」張國明、張國政、張國煒與3兄弟的姐夫鄭深池聯手發動突襲，取得3董1監席次，「哥哥派」張國華僅獲2董1監，長榮經營權之爭正式浮上檯面，隨後「弟弟派」又在4月6日長榮國際董事會推派鄭深池為董事長。

長榮國際後續在「弟弟派」主導下，幾度加碼長榮航持股，為明年的長榮航董監改選布局；「弟弟派」並在5月巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會推派張國明出任Permanent President，張國華則強調張國明的集會不合乎法律程序，相關主張也屬無效。

鄭深池昨天無預警宣布辭職，同屬「弟弟派」的長榮集團已故創辦人張榮發次子張國明代表的祥陽投資，也辭掉長榮國際董事。緊接著張國煒也透過星宇航空發布聲明，宣布辭任立榮航空董事長職務，投下震撼彈。

鄭深池宣布辭任後發布聲明表示，張國政已呼應他人並認同在原本只處理創辦人遺產的遺囑執行人平台上，新增一項處理經營權的功能，且已開過2次協調會；張國煒則在聲明中強調，據瞭解張國華與張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行。

市場據此揣測張國政轉向支持張國華，若此事為真，張國華可望獲得張國政在長榮國際的1董1監席次支持，有機會在董事會推選董事長時，重新獲得對長榮國際的掌控權。

由於長榮國際持有長榮集團旗下包含長榮、長榮航、長榮鋼等公司股份，各家公司間的關係又環環相扣，若張國華重新取得長榮國際掌控權，將可能更進一步鞏固對長榮集團的掌控權，外界高度關注這場經營權之爭是否可就此落幕。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航