長榮「弟弟派」鄭深池、張國煒閃辭，經營權之爭是否落幕引關注
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長榮國際董事長鄭深池昨（27）日無預警宣布辭職，星宇航空董事長張國煒隨後也辭任立榮董事長。其中張國煒的聲明指原屬「弟弟派」的三哥張國政已與大哥張國華多次會晤，長榮集團經營權之爭是否落幕，外界高度關注。
辭長榮國際董事長，鄭深池：階段性任務告一段落
（中央社）長榮國際昨天宣布董事長鄭深池辭任，鄭深池透過聲明表示，他的階段性任務已告一段落，自當應依照初衷，退出與長榮經營權有關的任何事務。
長榮國際今（2022）年2月中旬舉行臨時股東會，由「弟弟派」張國明、張國政，張國煒及鄭深池聯手發動突襲，取得3董1監席次，「哥哥派」張國華僅獲2董1監，正式展開兄弟間企業經營權之爭。
「弟弟派」隨後在4月6日於長榮國際董事會推派鄭深池為董事長，他發表聲明指出，他以姊夫身分期許張家4兄弟放棄成見，共謀圓滿解決之道，以達到創辦人期望兄弟團結的遺願。
張國明、張國政和張國煒3兄弟當時也發表聲明強調，家族成員一向敬重姊夫鄭深池，於公於私，絕非大哥所指稱的「外人」。
長榮國際後續在「弟弟派」主導下，幾度加碼長榮航持股，為明年的長榮航董監改選布局；「弟弟派」並在5月巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會推派張國明出任Permanent President，張國華則強調張國明的集會不合乎法律程序，相關主張也屬無效。
鄭深池任職不到半年就對市場拋下震撼彈，今天無預警宣布辭任長榮國際董事長職務。他發布聲明表示，他先前受長榮集團創辦人張榮發大部分遺族委託，出任長榮國際董事長，希望藉長者身分，提供一個平台，讓張家兄弟能放棄成見，追求和諧，並促進長榮集團永續發展。
鄭深池指出，5個多月以來，雖未能完全達到以上願望，但因張榮發三子張國政已呼應他人，並認同在原本只是處理創辦人遺產的遺囑執行人平台上，新增一項處理經營權的功能，且已開過2次協調會。
鄭深池表示，張榮發次子張國明自始至終就對集團經營權沒有興趣，至今也是；張榮發四子張國煒則已自創星宇集團，並多次公開表示不會再與長榮集團有任何瓜葛。
鄭深池說，至此他的階段性任務已可告一段落，自當應依照初衷，退出與長榮經營權有關的任何事務。謹此祝福張家兄弟，也祝福所有長榮人。
張國煒辭立榮董事長：兄長間已建立良好溝通
（中央社）繼鄭深池宣布辭任長榮國際董事長後，星宇航空董事長張國煒也宣布，昨天正式辭去立榮航空公司董事長一職，即日起生效。
長榮集團日前爆發「哥哥派」和「弟弟派」經營權之爭，離開長榮集團6年的星宇航空董事長、前長榮集團總裁張榮發第4個兒子張國煒，今年4月14日在「弟弟派」支持下，接任立榮航空董事長，重返長榮集團。
張國煒昨天透過星宇航空媒體群組發布聲明表示，他於今年4月受家族兄長之託代管立榮航空，於4月14日經立榮航空董事會決議，推選為立榮航空董事長。
聲明表示，在任職立榮航空期間，張國煒以其個人豐富的航空背景及經驗，積極優化立榮航空內部組織，並維持航班的穩健運營，以保障國人空中交通之權益。
聲明指出，代管立榮航空期間，家族兄長間已建立起良好的溝通平台，據瞭解大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行，張國煒董事長代管立榮航空的階段性任務也可圓滿告一段落。
聲明提到，加上國際疫情趨緩，國門即將重啟，星宇航空公司也將在9月30日正式掛牌興櫃，正值星宇航空展翅高飛的關鍵時刻，因此，張國煒決定主動辭去立榮航空董事長一職，專注全力衝刺星宇航空業績，以期不負員工、投資人及社會大眾之期待。
聲明表示，張國煒祝福長榮集團在三位兄長的共同努力之下，能開創新局並發揮張榮發無懼挑戰的精神，帶領長榮集團各企業業績蒸蒸日上。
長榮弟弟派鄭深池張國煒閃辭，經營權之爭是否落幕引關注
（中央社）長榮國際董事長鄭深池昨（27）日無預警宣布辭職，星宇航空董事長張國煒隨後也辭任立榮董事長。其中張國煒的聲明指原屬「弟弟派」的三哥張國政已與大哥張國華多次會晤，長榮集團經營權之爭是否落幕，外界高度關注。
長榮國際今年2月25日舉行股東臨時會，「弟弟派」張國明、張國政、張國煒與3兄弟的姐夫鄭深池聯手發動突襲，取得3董1監席次，「哥哥派」張國華僅獲2董1監，長榮經營權之爭正式浮上檯面，隨後「弟弟派」又在4月6日長榮國際董事會推派鄭深池為董事長。
長榮國際後續在「弟弟派」主導下，幾度加碼長榮航持股，為明年的長榮航董監改選布局；「弟弟派」並在5月巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會推派張國明出任Permanent President，張國華則強調張國明的集會不合乎法律程序，相關主張也屬無效。
鄭深池昨天無預警宣布辭職，同屬「弟弟派」的長榮集團已故創辦人張榮發次子張國明代表的祥陽投資，也辭掉長榮國際董事。緊接著張國煒也透過星宇航空發布聲明，宣布辭任立榮航空董事長職務，投下震撼彈。
鄭深池宣布辭任後發布聲明表示，張國政已呼應他人並認同在原本只處理創辦人遺產的遺囑執行人平台上，新增一項處理經營權的功能，且已開過2次協調會；張國煒則在聲明中強調，據瞭解張國華與張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行。
市場據此揣測張國政轉向支持張國華，若此事為真，張國華可望獲得張國政在長榮國際的1董1監席次支持，有機會在董事會推選董事長時，重新獲得對長榮國際的掌控權。
由於長榮國際持有長榮集團旗下包含長榮、長榮航、長榮鋼等公司股份，各家公司間的關係又環環相扣，若張國華重新取得長榮國際掌控權，將可能更進一步鞏固對長榮集團的掌控權，外界高度關注這場經營權之爭是否可就此落幕。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。