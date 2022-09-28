俄羅斯宣稱烏克蘭4佔領區公投勝利，普亭將如何實現「併吞三部曲」？

4區親俄政府宣稱公投勝利，烏克蘭誓保衛公民

（中央社）俄羅斯掌控的4個烏克蘭地區入俄公投今天結束，俄國扶植的4個地區政府在完成計票後都宣稱選舉勝利。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）告訴聯合國大會，基輔無法在公投後再與俄國談判，並會保衛莫斯科占領區內的烏克蘭公民。

俄羅斯2月24日發動侵略後，在部分掌控的烏克蘭赫爾松（Kherson）、盧漢斯克（Luhansk）、頓內次克（Donetsk）、札波利沙（Zaporizhzhia）4州針對是否脫離烏克蘭、並加入俄羅斯舉行為期5天公投。

俄羅斯通訊社引述4個地區公投主辦單位的話報導，札波利沙支持率高達93.11％，但指出這是初步計票結果。

赫爾松支持率為87.05％。頓內次克和盧漢斯克分別高達99.23％及98.42％。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的盟友、國會上議院「聯邦院」（Federation Council）議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）稍早表示，如果公投結果贊成勝出，「聯邦院」可能考慮在下月4日，也就是普亭70歲生日前3天，兼併這4個地區。

聯合國今天重申對維護烏克蘭「領土完整」的承諾。

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國將在聯合國安全理事會提出決議案，譴責俄羅斯舉辦這項「假」公投。

中國常駐聯合國代表張軍則在安理會表示，「應該尊重所有國家的主權和領土完整」。

烏克蘭俄占區公投結束，看普亭實現併吞三部曲

烏克蘭境內4個俄羅斯占領區今天將結束加入俄國的公投，可能使俄國併吞這些區域，基輔及其西方盟邦形容公投是「騙局」。法新社整理俄國國家媒體報導接下來會發生的事如下：

1. 公投結果將迅速出爐

正如國際社會不曾承認俄國2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），基輔及其盟邦已宣示不會接受公投結果。然而克里姆林宮亟思營造體面表象，表面上仍遵循合法投票程序。

投票結束後，接下來將進入計票階段，之後克宮在這4區成立的「選舉委員會」將宣布「暫定結果」，預料會在今晚或本週稍晚發生。

2. 俄國國會的角色

這4地支持被俄羅斯併吞已是可預料的必然結果。若結果確實如此，俄國國會下議院國家院（State Duma）將通過一項條約，正式將4地併入俄國領土。

俄國國家通訊社塔斯社（TASS）和俄羅斯新聞社（RIA Novosti）上週末引述國會內消息人士報導，國家院今晚可能提出一項兼併法案，並於明天通過。

下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）上週表示，他將「支持」這些地區併入俄國，包括烏克蘭東部的盧漢斯克和頓內次克，以及烏克蘭南部的札波利沙和赫爾松。

接著俄國國會上議院聯邦院將通過法案，俄國新聞通訊社表示，這項程序可能於明天或29日完成。

3. 普亭宣布併吞

根據俄國新聞通訊社，預料總統普亭30日將正式宣布這些烏克蘭地區成為俄羅斯的一部分，可能是以普亭在克宮對國會成員演說的形式進行，對象可能是國會上院、下院或兩院成員。

塔斯社指出，上議院議員已被要求接受3次COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）篩檢，以替30日的「重要活動」做準備，這是每個人在克宮見總統的必要條件。

不過普亭也可能在30日之前就對外宣布。

2014年，克宮在克里米亞半島舉行入俄公投，僅僅兩天後，普亭就簽署克里米亞併入俄國的條約。當年簽署過程是在克宮一場特別儀式進行，之後條約草案才呈交給國會。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航