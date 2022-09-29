〈可不可以放進去一下下就好〉：母系社會阿美族歌手唱的男性卑微意淫之歌，又怎麼不能是一種性別抗爭？

台灣阿美族歌手巴大雄一首〈可不可以放進去一下下就好〉，讓他瞬間爆紅。由於副歌歌詞「可不可以放進去一下下就好」，配合主歌歌詞「對有夫之婦進行調情」，被政治正確的衛道人士認為，這首歌的言詞涉及性騷擾，並提出批判。一時之間，在網路上掀起正反意見的討論。

覺醒青年、社會公知與性別政治正確者，群起批評，認為「可不可以放進去一下下就好」足以令人產生不適感，並勾起性創傷的回憶。站在女權立場的人認為，歌詞的意識形態充斥著父權凝視，將女性物化，殊不可取。

而認同這首歌的人，則多半喜愛歌曲的詼諧性，認為是洗腦歪歌。更多人認為：啊就是首帶黃色意味的歪歌，有什麼大不了？有論述能力者，也指出歌曲的原住民情境元素，反映部落生活，並從阿美族母系社會的角度，去談巴大雄是否應當被儒教思想的漢人文化，與源自歐美的女權思想所抨擊。爭論一時未息。

〈可不可以放進去一下下就好〉應當如何被看待？就由這些言論來分析。

涉及性騷擾？

這首歌算不算性騷擾？是一個見仁見智的問題。聽了不舒服，就可以說歌詞在性騷擾。覺得沒什麼大不了的人，自然沒事，而直接能感受這首歌所要傳達的詼諧感。

也就是說，現有的爭論，根本都不在〈可不可以放進去一下下就好〉的意識形態是否正確，更關鍵的是這首歌的流通方式，跟批評者的主觀意識。

〈可不可以放進去一下下就好〉之所以勾起「知識分子」的批評，是因為有許多名人、社會公知紛紛轉發這首歌，甚至連公部門都拿副歌歌詞來作梗圖。顯見副歌歌詞的調情方式足以「令人會心一笑」。批評者根本是因為這個效果，才批評這首歌。