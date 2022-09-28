IMD世界數位競爭力評比：台灣下滑3名排名第11，8指標全球前3
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IMD評比以3大指標、9項次指標、54個細項指標，評估世界各國對於適應、探索與充分運用「數位轉變」的能量與整備度。這次調查評比中，台灣名列全球前3名的指標有8項，較2021年多出1項。其中，「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」全球居冠。
（中央社）瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2022世界數位競爭力調查評比，台灣排名第11名，為歷年來次佳表現；其中有8項個別指標排名全球前3名，此外「政府應對網路安全能力」首次評比獲得第9名。
2022世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022, DCR）報告中，台灣在全球63個主要國家及經濟體中排名第11名，較2021年下滑3名。
IMD評比以3大指標、9項次指標、54個細項指標，評估世界各國對於適應、探索與充分運用「數位轉變」的能量與整備度；3大指標分別為知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Future readiness）。
這次調查評比中，台灣名列全球前3名的指標有8項，較2021年多出1項。其中，「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」全球居冠。
其次，「商業大數據應用與分析」排名第2名；「高等教育成就」、「研發占總支出的百分比」、「高科技出口百分比」及「公司敏捷度」則排名第3名，顯見台灣推動數位轉型過程中在基礎建設及研發應用的努力成果。
三大指標中，「科技」面向主要為評估受評國家開發數位創新技術的能力，台灣在此面向排名最佳，居全球第6，不過較2021年下滑4名。
數位發展部發布新聞稿指出，「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」及「行動寬頻用戶」排名全球第1，「技術開發及應用」、「科學研究法規」、「智慧財產權」、「科技發展基金」、「銀行和金融服務支持商業活動的程度」、「國家信用評比」、「通訊技術」等都有所提升，顯見政府推動國家數位轉型相關方案，已有顯著成效。
「未來整備度」面向主要評估受評國家數位化轉型的程度，台灣排名第8名，較2021年下滑1名。其中「商業大數據應用與分析」排名第2、「公司敏捷度」排名第3，「線上零售」、「商業大數據應用與分析」、「產學知識移轉合作發展程度」、「公私部門夥伴關係」都有所提升。
數位部表示，其中「未來整備度」面向新增「政府應對網路安全能力」指標，台灣首次評比獲得第9名，顯示因台灣特殊情勢而引發的資訊安全議題獲得重視，在政府積極應對並推出各項具體措施後，民眾對政府整體資安防護能量具有信心。
「知識」面向反映受評國家對新技術的學習能力，台灣排名全球第18，較2021年下滑2名。
數位部表示，將參酌IMD報告，針對各項指標排名情形評估台灣數位發展的優勢及挑戰，作為擬訂相關策略的依據，未來並將積極推動國家數位轉型，提升台灣數位國力。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
隸屬於中租控股集團旗下公司的中租迪和，是台灣租賃產業的龍頭，長期致力於中小企業融資相關業務，並觀察到許多中小企業因應產業類別、公司規模等不同條件，在準備申請文件時需要耗費許多心力，才能符合銀行方的審核要求；加上申請流程繁雜、核貸時間長，容易導致緩不濟急的情況發生。為此，中租企金提供客製化的諮詢服務，在瞭解營運現況、資源需求後，可為申貸企業量身打造出適合的融資方案，即時提供資金援助。
1. 中租企金【中小企業小額融資方案】
融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度：100萬以上
往來期間：20個月~36個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
中租企金中小企業融資快速流程
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本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。