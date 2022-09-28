專家：三種情況可能導致普亭動用核武，俄軍在烏克蘭的糟糕戰績令人擔憂後續發展
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面對俄軍在烏克蘭戰場上節節失利，普亭宣佈了部分動員令，並且再次威脅不排除核武器選項。美國智庫卡內基國際和平基金會的核專家阿克頓在接受德國之聲採訪時分析指出，有三種情況會增加俄羅斯動用核武器的可能性。
文：德國之聲中文網
自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，普亭（Vladimir Putin）已經多次發出使用核武器的威脅。卡內基國際和平基金會核專家阿克頓（James Acton）分析認為，有三種情況會增加俄羅斯使用核武器的可能性。「第一，（俄羅斯在烏克蘭）遭遇軍事上的災難性失敗；第二，普亭失去對權力的掌控；第三，俄羅斯經濟瀕臨全面崩潰」，他在接受《德國之聲》採訪時說。
阿克頓表示，目前在這三個方面都不存在迫在眉睫的威脅，但是鑑於俄軍在烏克蘭的糟糕戰績，「從俄羅斯的角度來看，的確存在一些令人擔憂的發展趨勢。」
「如果你用一種讓普亭特別擔心的方式來推導上面三種情況的話，那麼我認為使用核武器的可能性正在增加。」阿克頓將普亭最近發出的核威脅描述為「一位被逼到牆角走投無路的憤怒領導人的反射性舉動。」
9月21日，普亭發表電視講話，宣布實施「部分動員令」，他還強調，「當我國的領土完整受到威脅時，我們一定會盡一切可能保護俄羅斯和我們的人民。這不是虛張聲勢。」分析人士認為，這是莫斯科又一次發出可能使用核武器的威脅。
動用核武器存在各種級別的選項
那麼，萬一普亭真的走出這一步，有可能會發生什麼呢？阿克頓分析認為，俄羅斯如果真的動用核武器，存在多種潛在的使用方式，從在水面上空引爆核彈，在避免重大傷亡的同時起到警示作用，到真正地將核彈投放到戰場上，造成大規模傷亡，都存在可能。
但即使只是選擇破壞力最低的選項，也將會成為歷史性的大事件。阿克頓說：「任何類似在黑海北部上空引爆核彈這樣的警示行動，都可以說是史無前例的。我認為，從很多方面來說，它都可以成為二戰結束以來最令人震驚的事件。」
這位核物理學家也警告道：「一旦跨越了核武器這道門檻，那就沒人能保證（衝突）能在終結人類文明之前停止。我認為這將是一次極度令人震驚的經歷，而且我不認為人們能夠預測最終的結局會是什麼樣。」
對於在俄羅斯動用核武器的情況下，以美國為首的西方國家將如何應對，阿克頓認為這可能取決於屆時國際社會的反應。如果到時候連中國、伊朗這樣的盟友都站出來譴責莫斯科，表示這樣的行為越界了，是完全不能接受的，那麼也許西方就不需要動用軍隊，更無需動用核武器反擊。如果屆時國際社會不能表現出這樣的一致性，「那麼可能美國就會在是否採取包括核武器在內的全面軍事行動這個問題上，面臨更大壓力。」
阿克頓也強調，除了上述各種由低到高級別的動用核武器方式之外，俄羅斯還有更低級別、但也具有極大挑釁性的選項——那就是在俄羅斯進行地下核試驗。「我認為這實際上會是一個很難做出回應的事件。美國應該不會想也搞一次地下核試驗作為回應，而如果對方不在烏克蘭領土，而是在俄羅斯領土進行核試驗，那麼我們也會更難回應。」
莫斯科重複核威脅
俄羅斯前總統梅德韋傑夫週二在社交平台Telegram上發帖強調，俄羅斯有權使用核武器來進行自衛。「設想一下，假如俄羅斯被迫使用這種最可怕的武器來打擊烏克蘭政權，因為後者採取的嚴重侵略行動危及到我們國家的生存，……那麼在這種情況下，即使是北約也不會直接介入這場衝突的。」
現任俄羅斯國家安全會議副主席的梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）還強調，俄羅斯擁有在必要情況下使用核武器的權利，「這絕對不是虛張聲勢」。幾天前，總統普亭也曾做出過類似的表態。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
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「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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