肯德基「香麻」風爆強勢席捲，正式進入「青花椒季」！ 限時推出全新「雙層青花椒咔啦雞腿堡」雙倍香麻、雙重帶勁

青花椒鐵粉照過來！肯德基即日起正式進入「青花椒季」，更首創推出獨家「青花椒香麻風爆空氣包」，以獨特「氣味行銷」狂襲感官，引爆一場青花椒香麻風爆，更於網路上出現現象級「空氣包」話題熱議「肯德基這次是要賣空氣了嗎？」，吸引網友敲碗、造成「一包難求」現象！肯德基經典青花椒入味的系列明星產品-「青花椒香麻咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」，獨特的香麻帶勁，就是狂粉難以抗拒的美味！於9月22日起更加碼限時推出口感、風味加倍升級的「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，酥脆多汁的咔啦雞腿排裹上青花椒與多種辛香料熬出的獨門青花椒麻醬，一口咬下，獨家的香麻滋味瞬間蔓延包覆味蕾，搭配雙層肉香的滿足，雙倍香麻、雙重帶勁，越吃越上癮，每一口都是香麻辛爆擊。肯德基同步在官方臉書呼籲青花椒狂粉站出來！即日起到10/2 (日) 00:00截止只要秀出任一肯德基青花椒系列產品實拍照、並發表狂粉非你莫屬宣言，就有機會抽到限量風爆包！還不手刀吃起來！

Photo Credit: 肯德基

肯德基限時推出「雙層青花椒咔啦雞腿堡」 香麻風味、爽度翻倍

肯德基常態熱賣青花椒系列產品-「青花椒香麻咔啦雞腿堡」與「青花椒香麻脆雞」擁有一群熱愛其獨特香麻風味的擁護者，為了滿足鐵粉的味蕾，肯德基特別於即日起~10/24期間推出限定新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，漢堡中直接夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒麻醬的咔啦雞腿排，結合香麻滋味跟酥脆爽感，雙重帶勁，口中香麻風爆立刻衝擊入魂，深刻的味蕾記憶，搭配清脆爽口的生菜，中和濃郁香麻口感愈發讓人一吃上癮，一次帶來雙倍的香麻辛爆擊！

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9/27~10/31期間更加碼推出限定+1元多1件優惠，使用預定快取服務訂購任一桶餐+1元就送一塊超人氣咔啦脆雞、或四塊上校雞塊(二擇一)；訂購「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」，及任一XL套餐即可享+1元多一顆原味蛋撻，爽嗑美食同享優惠就是肯德基了啦！

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