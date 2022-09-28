一條位於紐約皇后區道路被命名為「小泰國之路」，美國還有哪些地方是泰國移民大本營？

美國時間週一，泰國副總理兼外交部長董恩（Don Pramudwinai）現身紐約市，慶祝一條位於皇后區的道路被命名為「小泰國之路」（Little Thai Way）。



「小泰國之路」位於皇后區伍德賽德大道（Woodside Ave）和77街（77th Street）之間， 紐約市議會於 今年7月14日 批准 提案 ，而除了 「小泰國之路」外，紐約 布魯克林的麥當勞大道（ McDonald Ave ）和教會大道（Church Ave ） 交接處也 更名為「小孟加拉」（ Little Bangladesh ），布魯克林的布萊頓海灘大道（ Brighton Beach Ave ）和康尼島大道（ Coney Island Ave ）交接處則更名為「烏克蘭之路」（ Ukrainian Way ）。

（泰國副總理兼外交部長董恩在「小泰國之路」命名儀式上會見泰國僑胞）

「小泰國之路」 發起人Shekar Krishnan表示：「那裡的小商家和在舉辦的活動，真正反映了我們泰國社群的美麗和活力。『小泰國之路』是一個非常適合這條路的名字。」

該區有許多泰國餐館和企業，一直是是紐約市著名的「小泰國」。董恩在命名儀式上也表示，這條路將對紐約客和外國人代表著泰國，「紐約的泰國社區成員將成為文化和軟實力大使，將助於減少泰國人和美國人之間的誤會，對改善兩國關係非常重要。」他也指出，美國的泰國社區是全世界最大的泰國僑民社群，目前約有1萬5000人至1萬7000人住在紐約皇后區。

（「小泰國之路」路牌揭幕的那刻）

泰國移民來到美國始自70年代，早期大多是專業人士，包括醫生、護士、企業家或美軍伴侶，80年代泰國人以平均每年約6500人的數量赴美，到了 1990年則約有9萬1275名泰國人生活在美國，而截至2019年，泰國移民人數已增加到了34萬3000人。

而除了紐約市之外，美國的泰國移民最大宗是居住在加州洛杉磯，人數為3萬3000人（2019年數據），而由於泰國移民在當地建立的龐大社群，洛杉磯市議會於1999年10月27日因此投票通過，將洛杉磯諾曼底大道（Normandie Ave）和好萊塢大道（ Hollywood Boulevard.）交匯處指定為「泰國城」（Thai Town）。

Photo Credit： Phatblackmama CC BY SA 4.0 美國加州洛杉磯「泰國鎮」的鄰里招牌。

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核稿編輯：杜晉軒