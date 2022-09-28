一條位於紐約皇后區道路被命名為「小泰國之路」，美國還有哪些地方是泰國移民大本營？

我們想讓你知道的是
泰國移民來到美國始自70年代，當時大多是專業人士，包括醫生、護士、企業家或美軍伴侶，80年代泰國人以平均每年約6500人的數量移民到美國，到了1990年則約有9萬1275名泰國人生活在美國，而截至2019年，泰國移民人數已增加到了34萬3000人。
美國時間週一，泰國副總理兼外交部長董恩（Don Pramudwinai）現身紐約市，慶祝一條位於皇后區的道路被命名為「小泰國之路」（Little Thai Way）。
「小泰國之路」位於皇后區伍德賽德大道（Woodside Ave）和77街（77th Street）之間，紐約市議會於今年7月14日批准提案，而除了「小泰國之路」外，紐約布魯克林的麥當勞大道（McDonald Ave）和教會大道（Church Ave）交接處也更名為「小孟加拉」（Little Bangladesh），布魯克林的布萊頓海灘大道（Brighton Beach Ave）和康尼島大道（Coney Island Ave）交接處則更名為「烏克蘭之路」（Ukrainian Way）。
（泰國副總理兼外交部長董恩在「小泰國之路」命名儀式上會見泰國僑胞）
「小泰國之路」發起人Shekar Krishnan表示：「那裡的小商家和在舉辦的活動，真正反映了我們泰國社群的美麗和活力。『小泰國之路』是一個非常適合這條路的名字。」
該區有許多泰國餐館和企業，一直是是紐約市著名的「小泰國」。董恩在命名儀式上也表示，這條路將對紐約客和外國人代表著泰國，「紐約的泰國社區成員將成為文化和軟實力大使，將助於減少泰國人和美國人之間的誤會，對改善兩國關係非常重要。」他也指出，美國的泰國社區是全世界最大的泰國僑民社群，目前約有1萬5000人至1萬7000人住在紐約皇后區。
（「小泰國之路」路牌揭幕的那刻）
泰國移民來到美國始自70年代，早期大多是專業人士，包括醫生、護士、企業家或美軍伴侶，80年代泰國人以平均每年約6500人的數量赴美，到了1990年則約有9萬1275名泰國人生活在美國，而截至2019年，泰國移民人數已增加到了34萬3000人。
而除了紐約市之外，美國的泰國移民最大宗是居住在加州洛杉磯，人數為3萬3000人（2019年數據），而由於泰國移民在當地建立的龐大社群，洛杉磯市議會於1999年10月27日因此投票通過，將洛杉磯諾曼底大道（Normandie Ave）和好萊塢大道（ Hollywood Boulevard.）交匯處指定為「泰國城」（Thai Town）。
延伸閱讀
新聞來源：
- 'Little Thailand' celebrated in New York（曼谷郵報）
- 紐約設「小泰國路」，外長、僑民同慶（世界日報）
- 南加這城竟藏小曼谷快來感受「薩瓦迪卡」的美妙（世界日報）
- Family members reboot and reenergize Little Thailand in Del Valle（Austin Americn-Statesman）
- Parts of NYC to be renamed Little Bangladesh, Little Thailand, Ukrainian Way under bill（Pix11）
核稿編輯：杜晉軒
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年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻
我們想讓你知道的是
AWS將於今年10月7日上午10:00舉辦線下開發者聚會AWS Enterprise Dev Day，以「技術開發」為活動主旨，透工作坊、講座形式，圍繞NET & Java現代應用、雲端服務、人工智慧等數位技術進行交流，精進企業雲端技術競爭力。
現今雲端已達到隨需可用的成熟度，企業該如何備戰自身技術力，了解透過雲端發展AI/ML應用、大數據分析、優化架構，並趁著新服務或新應用的契機嘗試上雲，或是將既有應用搬遷上雲，達到未來以更低成本有效管理內部資源及強化資安，並減少資源閒置，搭配現代化的方法論及工具保持未來彈性，在技術系統上達到永續經營。
AWS首次在台灣舉辦「AWS Enterprise Dev Day」，希望與企業交流如何在AWS上快速有效地遷移和現代化，以及針對希望了解開發、部署、管理現代應用程序的.NET與Java開發者介紹適合使用的工具和服務。
AWS Enterprise Dev Day活動特色
此次活動為首次為企業舉辦線下大型開發者聚會，為所有.NET與Java開發者量身打造的技術議程，以及同時從主管與開發者角色出發的活動內容設計，如有關於企業上雲挑戰、資安、現代化、開發、訓練考照等精彩內容。歡迎企業執行長、資安長、技術主管、及開發人員團隊立即報名，幫助您利用AWS雲端的廣度和規模，與眾多技術專家交流，持續保持自身企業在未來的即戰力！此外，本次活動全程錄影，報名參與者即可獲得AWS的演講內容。
最特別的是，此次活動下午場次採多軌分場的方式進行，屆時將有多場堂精選技術議程及實作上機工作坊，包含AWS熱門服務精華、方法論、最佳實踐、實戰分享等；而後續更將開放另外報名「.NET & Java現代應用開發實作工作坊」，帶您透過專業技術團隊支援及現場技術專家一對一諮詢，搭配實作課程與團隊協作解決實際技術難題，並與開發者技術同好現場即時互動交流。
本場開發者聚會將包含以下七大主題：
- NET & Java現代應用開發（.NET & Java Modern Application）
- 搬遷上雲（Migration）
- 無伺服器服務（Serverless）
- 容器服務（Containers）
- AI / ML人工智慧與機器學習（AI/ML）
- Data Analytics資訊安全（Security）（Security）
- 訓練考照（Training & Certificate）
無論您是企業執行長、技術長、技術主管、資安相關人員、IT人員、解決方案架構師、開發人員、工程師或系統管理員，邀請您一同現場交流，藉此掌握現代開發趨勢、AWS的熱門雲端技術、平台與服務。
AWS Enterprise Dev Day活動資訊
日期：2022年10月7日（星期五）
時間：10:00 AM～3:30 PM
地點：南港展覽館二館 7F