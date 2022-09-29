徐國勇讚房地產業是「護國群山」「經濟火車頭」，民團立委痛批，憂《平均地權條例》本會期修法無望

台灣房地產價格不斷創新高，然而內政部長徐國勇近日卻公開表示，台灣不只有台積電是「護國神山」，帶動各產業的房地產推動台灣經濟，更是扮演了「護國群山」的角色，還稱不動產業是台灣經濟「真正的火車頭」此番言論引發熱議，民團和立委痛批，台灣人民因為高房價痛苦不堪，內政部同仁也拼命在蓋社宅、發租金補貼、打預售屋紅單、推修法，結果部長卻公然大舔建商。

而攸關炒房管制，行政院早在4月就提出的《平均地權條例》修法草案，原本各界預期能有效限制預售屋換約轉售、重罰炒作行為；送出後就在立法院遲遲未排審，如今內政部長「最好的狀況是房價維持穩定」言論，加上藍綠兩黨團的態度，更讓民團憂心，這會期恐怕也無法修法完成；投資客將無「後顧之憂」的繼續炒房。

徐國勇稱：房地產產業才是台灣經濟發展命脈

徐國勇27日出席「2022年第一屆旺旺中時房產金牌獎頒獎典禮」時致詞表示，過去提到台灣的經濟，不外乎是台積電、聯發科等兩兆雙星產業，但房地產的相關產業才是台灣經濟發展命脈，從2013年開始不動產的銷售額超過1兆元，如今逼近2兆元。

徐國勇還說，房地產經濟帶動砂石、玻璃、鋼鐵、水泥等上游產業，以及下游的裝潢、家具及房屋代銷等，因此台灣不是只有台積電是「護國神山」，還有房產相關的「護國群山」，大讚「不動產業是真正的火車頭！」

徐國勇透露，統計顯示，不動產業產值從2013年上一波景氣高峰開始，銷售超過1兆元，現在更逼近2兆元，這個產業是「火車頭」，他認為，房地產牽扯到的行業包括上中游的砂石、鋼鐵、玻璃、水泥及下游的家具、裝潢及房屋代銷仲介等的發展。

徐國勇說，仲介每仲介一間房子，都會帶動其他產業，若沒蓋房子，各方面的產業將跟著萎縮。他強調，維持房地產業的穩定更重要，房價暴漲、暴跌並非房地產業期望的，若房價暴漲，大家都不願意賣，等待更高的價格；若房價暴跌，大家都不買，都在等待更低價出現，而最好的狀況是房價維持穩定，隨著經濟成長慢慢地上來，健全地發展很重要。徐國勇說，「未來希望能跟第一線業者一起在危老、都更等項目合作，為居住正義共同打拚。」

言論引發熱議，民團立委齊聲痛批

時代力量王婉諭立委指出，房子是拿來住的，不該是拿來炒作的，但房地產已變成許多投資客爭相競逐的標的，漂亮的銷售數字背後，沒有資本拚搏的小家庭與年輕人成為犧牲品，被迫忍受不健全的房產與租屋市場帶來的負面影響。「如果徐部長心中還在乎國民，怎麼會把這種現象叫做護國群山？」

今年6月內政部次長花敬群強調過，《平均地權條例》修法是重中之重，希望能盡快修法通過，健全房屋市場。王婉諭表示，結果2大黨的總召近期卻紛紛表示，這會期不適合處理，甚至為此在黨團協商時對邱顯智口出惡言。「內政部徐部長又在此時出來講了這麼荒謬的話，實在讓人質疑，政府及2大黨到底有沒有真心要處理，還是寧願與建商站在一起？」

長期關注居住權的巢運昨天則透過聲明稿嚴厲痛批，這兩年房價飆漲、民眾居住愈發困難，已是無須爭論的事實。內政部作為中央政府住宅政策最高主管機關，對人民困境不僅不以為恥，反而對建商極盡婢膝奴顏之能事，實在令人大開眼界。舔建商舔成這樣的內政部部長，這種發言若非無知，即為無良，我國住宅政策由這種人總責，是所有身陷居住困境的民眾最大悲哀。

巢運也指出，學者早有實證研究，房地產對台灣經濟（GDP）的效果完全被高估。根據主計總處統計，2021年「不動產及住宅服務業」佔GDP共7.65%，但不動產及住宅服務業包括「不動產開發業、經營及相關服務業、住宅服務等」，主計總處表示其中「住宅服務」占比即逾8成。

也就是說，徐國勇大力稱讚的「不動產開發」，整個產業在2021年最多僅貢獻了台灣1.53%的GDP，但這微不足道的GDP貢獻，卻是以台灣整體競爭力作為代價換來的。

高房價使得青年世代購屋愈加困難，並改以租屋作為主要居住方式。但租屋困境卻嚴重排擠青年的消費能力並產生嚴重的「居住不穩定感」，進一步促使「躺平」、「拒絕婚育」等現象；而青年消費能力下降，也同時將影響企業獲利能力，導致實體經濟低迷。台灣已逐漸成為「住宅階級社會」——是否能透過繼承、父母資助等財富代間移轉取得住宅，決定了青年屬於哪個階級。

巢運也稱，對於焦頭爛額蓋社宅、發租補、打紅單、推修法的內政部住宅業務同仁，「 看到部長這樣的發言，不知作何感想？」

《平均地權條例》本會期恐怕修法無望

蔡英文總統於今年元旦文告宣示要「強力遏制不法炒作及囤積」；日前內政部政務次長花敬群接受媒體專訪，也曾形容禁止預售屋換約並杜絕炒作管道，就像「小偷沒有地方賣贓物，偷東西就沒有意義」。而行政院早在4月就提出的《平均地權條例》修法草案，不過立法院卻遲遲未啟動審查修法。

《平均地權條例》修法重點包括限制預售屋或新建成屋換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解約申報登錄；該法案將不動產炒作行為的行政罰罰鍰上限，由500萬元提高至5,000萬元，不另修訂刑罰處罰規定。此外，授權內政部可以公告不受換約轉售限制的例外情形，例如買受人在簽約後因受強制執行、重病長期療養、非自願失業或重大變故以致無力繳款，經報請縣市政府核准後可不受限制。

《報導者》日前就曾專訪多位房地產投資客，就有投資客就直言，原本剛看到修法時，房市群組裡投資客們一片哀嚎，因而恐慌掀起短暫拋售潮；如今修法停滯，他的心情轉成狂喜，更表示，「修法過不了，我就繼續買、繼續賺。之前為了政策賣掉的房子，現在我要撒網重新買回來，進到賭桌上一次把籌碼推出去，繼續玩。」

顯然該草案上會期沒排審，已經給了投資客喘息甚至重新炒房的機會，但在本會期開議前9月16日的黨團協商中，民進黨立法院黨團總召柯建銘甚至說，「居住正義已經講了5、6年，每次都說居住正義，這個我們都了解，但不要天天都在打那個議題，要回歸理性」、「不必常常演這種戲」。而國民黨團總召曾銘宗態度也趨轉保留。