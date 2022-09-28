本土增4萬8613例、38死：疫情仍在高原期，10月份流感與COVID-19疫苗可同時接種

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增4萬8613例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬8421例本土個案及192例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心報告Novavax注意事項，12至17歲青少年9月30日開打

指揮中心宣布Novavax疫苗接種注意事項，目前接種對象適用12歲以上，民眾需已接種2劑基礎劑，且2劑間隔至少4週以上，建議以同廠牌疫苗完成基礎劑接種。另外，12歲至17歲青少年9月30日起，可施打Novavax作為追加劑使用，建議與最後1劑基礎劑或基礎加強劑間隔至少12週以上。

台大醫師李秉穎指出，Novavax與之前的mRNA或腺病毒疫苗相比副作用較低，若民眾擔心出現嚴重不良反應，例如：發燒，可以選擇施打。

流感疫苗即將開打，可與COVID-19疫苗同時接種

台灣接下來將進入流感季節，今（2022）年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。指揮中心呼籲符合公費接種資格民眾開打後儘速預約接種，且亦可與COVID-19疫苗同時接種。

李秉穎表示，今年流感會比2年前出現更大的疫情，但預期不至於太大，因為目前沒有一個很嚴重、很大的突變。

依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，民眾可依其需求選擇同時或間隔一段時間接種。同時接種流感疫苗與COVID-19疫苗之接種部位，考量臨床接種實務之可行性與參考世界衛生組織（WHO）指引，建議接種於不同肢體。

另外，指揮中心提醒曾感染過COVID-19者，如已結束居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理、自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。

李秉穎呼籲65歲以上長者與高風險慢性病人均施打流感疫苗

針對流感與COVID-19疫苗相關問題，李秉穎說明兩者均為呼吸道傳染病，但為不同病毒感染造成，2種疫苗可以減少各自病毒的感染風險、重症與死亡機率，因此建議民眾2種疫苗皆要接種，才能都獲得保護力。

李秉穎同時提醒，65歲以上長者由於身體機能衰退、抵抗力下降且較高比例同時具有其他慢性疾病，罹患流感後，引起嚴重併發症，如急性支氣管炎、肺炎，及住院與死亡的機率遠高於其他年齡族群。

此外，歷年流感重症及死亡個案，約有7至9成有慢性疾病病史。高風險慢性病人若感染流感，不僅可能使原本的疾病惡化，更可能引發併發症，除了需要住院治療，甚至可能導致死亡，也建議施打疫苗。

莫德納次世代疫苗第二批10月3日起開打

王必勝指出，莫德納次世代疫苗第二批開打時間為10月3日，注意事項如下：

（一）施打對象：

醫事人員

機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員

機構與社福照護系統相關工作人員

50至64歲成人

18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需要出國者

（二）注意事項：

劑次：追加劑接種使用

追加劑與上一劑（包含：基礎劑最後1劑、基礎加強劑、第1次及第2次追加劑等）應間隔至少12週（84天）

因外交、公務、洽商等工作需求需要出國之18歲以上民眾，前往接種時，除攜帶健保及COVID-19疫苗接種紀錄卡外，亦須攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明（3擇1），及機票，提供接種單位核對身分

疫情部分，王必勝指出這3天確診人數都有微幅上升，但幅度都比上週與上上週來得小。指揮中心仍在持續觀察，目前國內疫情應屬高峰過後的高原期，未來趨勢走向如何都須持續關注。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺