本土增4萬8613例、38死：疫情仍在高原期，10月份流感與COVID-19疫苗可同時接種
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王必勝指出這3天確診人數都有微幅上升，但幅度都比上週與上上週來得小。指揮中心目前仍在持續觀察，目前國內疫情應屬高峰過後的高原期，未來趨勢走向如何都須持續關注。
中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增4萬8613例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬8421例本土個案及192例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。
指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
指揮中心報告Novavax注意事項，12至17歲青少年9月30日開打
指揮中心宣布Novavax疫苗接種注意事項，目前接種對象適用12歲以上，民眾需已接種2劑基礎劑，且2劑間隔至少4週以上，建議以同廠牌疫苗完成基礎劑接種。另外，12歲至17歲青少年9月30日起，可施打Novavax作為追加劑使用，建議與最後1劑基礎劑或基礎加強劑間隔至少12週以上。
台大醫師李秉穎指出，Novavax與之前的mRNA或腺病毒疫苗相比副作用較低，若民眾擔心出現嚴重不良反應，例如：發燒，可以選擇施打。
流感疫苗即將開打，可與COVID-19疫苗同時接種
台灣接下來將進入流感季節，今（2022）年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。指揮中心呼籲符合公費接種資格民眾開打後儘速預約接種，且亦可與COVID-19疫苗同時接種。
李秉穎表示，今年流感會比2年前出現更大的疫情，但預期不至於太大，因為目前沒有一個很嚴重、很大的突變。
依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，民眾可依其需求選擇同時或間隔一段時間接種。同時接種流感疫苗與COVID-19疫苗之接種部位，考量臨床接種實務之可行性與參考世界衛生組織（WHO）指引，建議接種於不同肢體。
另外，指揮中心提醒曾感染過COVID-19者，如已結束居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理、自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。
李秉穎呼籲65歲以上長者與高風險慢性病人均施打流感疫苗
針對流感與COVID-19疫苗相關問題，李秉穎說明兩者均為呼吸道傳染病，但為不同病毒感染造成，2種疫苗可以減少各自病毒的感染風險、重症與死亡機率，因此建議民眾2種疫苗皆要接種，才能都獲得保護力。
李秉穎同時提醒，65歲以上長者由於身體機能衰退、抵抗力下降且較高比例同時具有其他慢性疾病，罹患流感後，引起嚴重併發症，如急性支氣管炎、肺炎，及住院與死亡的機率遠高於其他年齡族群。
此外，歷年流感重症及死亡個案，約有7至9成有慢性疾病病史。高風險慢性病人若感染流感，不僅可能使原本的疾病惡化，更可能引發併發症，除了需要住院治療，甚至可能導致死亡，也建議施打疫苗。
莫德納次世代疫苗第二批10月3日起開打
王必勝指出，莫德納次世代疫苗第二批開打時間為10月3日，注意事項如下：
（一）施打對象：
- 醫事人員
- 機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員
- 機構與社福照護系統相關工作人員
- 50至64歲成人
- 18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需要出國者
（二）注意事項：
- 劑次：追加劑接種使用
- 追加劑與上一劑（包含：基礎劑最後1劑、基礎加強劑、第1次及第2次追加劑等）應間隔至少12週（84天）
- 因外交、公務、洽商等工作需求需要出國之18歲以上民眾，前往接種時，除攜帶健保及COVID-19疫苗接種紀錄卡外，亦須攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明（3擇1），及機票，提供接種單位核對身分
疫情部分，王必勝指出這3天確診人數都有微幅上升，但幅度都比上週與上上週來得小。指揮中心仍在持續觀察，目前國內疫情應屬高峰過後的高原期，未來趨勢走向如何都須持續關注。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：羅元祺
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
我們想讓你知道的是
45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。