伊藤潤二《富江》：遭受肢解的未必是人，而是那顆受困於瘋狂執迷之中的心

文：出前一廷

川上富江是世上最美的人，縱使再怎麼跋扈與惡劣，也總是能透過幾句撒嬌，從此讓人對她死心塌地，就算是為了她殺人或放棄一切，也不過僅是稀鬆平常的事。

只是不知為何，愛上她的人總會在不知不覺間，心生一股嗜血渴望，除了想殺害她以外，甚至更想把她碎屍萬段，像是被不知名的魔給魘著了一樣，使最瘋狂的迷戀與最殘酷的惡行合而為一，彷彿兩者原本即為一體。

但這樣的駭人血案，往往僅是故事起點而已。無論那些瘋狂的人再怎麼處置富江，將她分屍成幾塊，她還是有辦法逐漸長回原本的身體，就此重返人間。

也因為如此，富江被分解成越多塊，便會使越多的富江為之誕生，甚至就連她的頭髮與血液也具有自己的生命，縱使無法長成另一個完整富江，也足以用不同方式迷惑人心，以再甜美不過的呢喃，就這麼將人拖入地獄深淵。

富江的身體不只有辦法自我複製，甚至還可能透過器官移植或注射血液等方式，逐漸侵襲他人身體，將對方轉化為另一個自己，正如同某些病毒般的存在。

不過最奇怪的地方在於，縱使富江能用這種方式大量複製自我，但這卻顯然並非她的目的。因為，雖然每一個富江之間的記憶及想法，似乎都有相當程度的互通之處，但她們卻也無比憎恨彼此，總是利用自己的魅力，唆使受她們吸引的人前去殺害其他富江，讓不同的地獄之間因此產生重疊，逐漸拓展為彷彿永無止境的惡夢迴圈。

我們不曉得富江究竟源自何處，也不清楚她到底是怎樣的生物，甚至無法確定她來到世界的時間點。唯一可以確定的是，我們第一次見到她，是在1987年2月發行的漫畫雜誌《月刊Halloween》上。至於她的創作者，則是如今我們早已無比熟悉的伊藤潤二。

在1987年憑藉短篇〈富江〉獲得楳圖獎並以此出道的伊藤潤二，由於一開始認為自己並無法靠漫畫過活，因此在出道後，並未立刻辭去在牙體技術所擔任牙體技師的工作，就這麼身兼二職地度過了三年時間，最後由於牙體技師的工作日益繁重，才使他總算轉為全職漫畫家。

當提到「富江」系列時，伊藤潤二曾表示「描繪美與噁心這兩種極端是很好玩的」，因此他也將富江設定為這個世界上最美麗的女性，就連他在畫其它作品時，也很留意不能將其他女生角色畫得比富江美，因此相對之下，「富江」系列那些血肉橫飛的場景，也才這麼作為另一種極端的存在，就此為讀者帶來強烈的衝擊感。

他認為，「富江」系列是相當仰賴角色自身發展的作品，因此故事往往會受限於角色所知，在許多地方都顯得不太完整。也因為如此，在整個系列裡，伊藤潤二最喜歡的是〈畫家〉這則短篇，表示〈畫家〉無論在故事或繪圖上，都具備最正統的恐怖元素，因此是相對完整的一部作品。

但我個人認為，其實偏偏就是那樣的「不完整」，才是「富江」系列之所以獨具魅力的關鍵。那些許多地方都留有令人在意不已的空白，以及隨著一篇篇的故事，逐漸追加各種怪異離奇的設定，透過不合常理與邏輯不明這種奇妙的風格的作法，全是「富江」世界顯得如此難以捉摸，這才更叫人感到不安的原因之一。

在較為初期時，「富江」系列的作品大多零星散佈在伊藤潤二的不同短篇集裡，因此讀起來總不免給人一種沒頭沒尾的感受，要是你在不知情的情況下，並未按照出書順序閱讀這些短篇集，可能便會完全搞不清故事的前後脈絡。

但在後來，隨著伊藤潤二的作品開始有系統地重新歸類，以完整作品集的方式推出單行本後，才讓人得以用更為方便，按照伊藤潤二想要呈現的順序，就這麼一口氣連著閱讀「富江」系列的相關作品，感受到其中蘊藏的魅力，甚至還因此得以真正區分得出，究竟哪些才是伊藤潤二刻意保留的空白之處，而哪些又只不過是我們漏看了某些篇章而已。

不過當初會造成這樣的情形，其實也與本系列的發表頻率有關。

事實上，在伊藤潤二以〈富江〉得獎出道後，先是發表了另外的四篇獨立短篇，接著才在睽違整整一年半後推出〈富江PART2 森田病院編〉，而等到他發表故事直接延續〈富江PART2 森田病院編〉的系列第三作〈地下室〉時，中間則又隔了10個月之久，因此在這種初期並未累積太多讀者的狀況下，其實算是個相當考驗人記憶力的發表方式。

至於五個月後發表的〈照片〉，則是「富江」的另一個全新開始，並以上下篇的形式，在1989年11月與12月接連在《月刊Halloween》上發表，然後在中間休息了一個月後，才又同樣以上下兩篇的形式推出〈接吻〉，並在間隔三個月後，才藉由〈鬼屋〉完結這段三部曲故事，甚至還一直等到那時，故事才回過頭交代〈照片〉一開始僅是稍微提及，但在中間幾乎都沒提到的重要情節。

而在〈鬼屋〉後，伊藤潤二甚至又隔了整整三年，中間推出38則短篇後，才又以〈復仇〉再度讓人對富江驚鴻一瞥，接著又讓讀者等了兩年，這才突然一口氣以每月一篇的形式，連續推出〈畫家〉、〈暗殺〉、〈毛髮〉、〈養女〉與〈瀑布譚〉等五篇情節各自獨立的「富江」作品，就這麼藉由故事為讀者提供了許多相關的新設定。

其中最晚發表的〈瀑布譚〉，在故事順序上被伊藤潤二設定為另外四篇的前傳，算是交代了那四則短篇中的富江，可能全都未必是同一名富江的特殊安排。