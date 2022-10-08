伊藤潤二《富江》：遭受肢解的未必是人，而是那顆受困於瘋狂執迷之中的心

我們想讓你知道的是
我們一頁一頁讀著「富江」系列之際，其實內心也隱約清楚，像是書中那些為富江而瘋狂的人們，其實大有可能正是某一段時期的我們自己，為了各自不同的人、事、物陷入執迷，最終則在好不容易脫離以後，餘悸卻也始終猶存。
文：出前一廷
川上富江是世上最美的人，縱使再怎麼跋扈與惡劣，也總是能透過幾句撒嬌，從此讓人對她死心塌地，就算是為了她殺人或放棄一切，也不過僅是稀鬆平常的事。
只是不知為何，愛上她的人總會在不知不覺間，心生一股嗜血渴望，除了想殺害她以外，甚至更想把她碎屍萬段，像是被不知名的魔給魘著了一樣，使最瘋狂的迷戀與最殘酷的惡行合而為一，彷彿兩者原本即為一體。
但這樣的駭人血案，往往僅是故事起點而已。無論那些瘋狂的人再怎麼處置富江，將她分屍成幾塊，她還是有辦法逐漸長回原本的身體，就此重返人間。
也因為如此，富江被分解成越多塊，便會使越多的富江為之誕生，甚至就連她的頭髮與血液也具有自己的生命，縱使無法長成另一個完整富江，也足以用不同方式迷惑人心，以再甜美不過的呢喃，就這麼將人拖入地獄深淵。
富江的身體不只有辦法自我複製，甚至還可能透過器官移植或注射血液等方式，逐漸侵襲他人身體，將對方轉化為另一個自己，正如同某些病毒般的存在。
不過最奇怪的地方在於，縱使富江能用這種方式大量複製自我，但這卻顯然並非她的目的。因為，雖然每一個富江之間的記憶及想法，似乎都有相當程度的互通之處，但她們卻也無比憎恨彼此，總是利用自己的魅力，唆使受她們吸引的人前去殺害其他富江，讓不同的地獄之間因此產生重疊，逐漸拓展為彷彿永無止境的惡夢迴圈。
我們不曉得富江究竟源自何處，也不清楚她到底是怎樣的生物，甚至無法確定她來到世界的時間點。唯一可以確定的是，我們第一次見到她，是在1987年2月發行的漫畫雜誌《月刊Halloween》上。至於她的創作者，則是如今我們早已無比熟悉的伊藤潤二。
在1987年憑藉短篇〈富江〉獲得楳圖獎並以此出道的伊藤潤二，由於一開始認為自己並無法靠漫畫過活，因此在出道後，並未立刻辭去在牙體技術所擔任牙體技師的工作，就這麼身兼二職地度過了三年時間，最後由於牙體技師的工作日益繁重，才使他總算轉為全職漫畫家。
當提到「富江」系列時，伊藤潤二曾表示「描繪美與噁心這兩種極端是很好玩的」，因此他也將富江設定為這個世界上最美麗的女性，就連他在畫其它作品時，也很留意不能將其他女生角色畫得比富江美，因此相對之下，「富江」系列那些血肉橫飛的場景，也才這麼作為另一種極端的存在，就此為讀者帶來強烈的衝擊感。
他認為，「富江」系列是相當仰賴角色自身發展的作品，因此故事往往會受限於角色所知，在許多地方都顯得不太完整。也因為如此，在整個系列裡，伊藤潤二最喜歡的是〈畫家〉這則短篇，表示〈畫家〉無論在故事或繪圖上，都具備最正統的恐怖元素，因此是相對完整的一部作品。
但我個人認為，其實偏偏就是那樣的「不完整」，才是「富江」系列之所以獨具魅力的關鍵。那些許多地方都留有令人在意不已的空白，以及隨著一篇篇的故事，逐漸追加各種怪異離奇的設定，透過不合常理與邏輯不明這種奇妙的風格的作法，全是「富江」世界顯得如此難以捉摸，這才更叫人感到不安的原因之一。
在較為初期時，「富江」系列的作品大多零星散佈在伊藤潤二的不同短篇集裡，因此讀起來總不免給人一種沒頭沒尾的感受，要是你在不知情的情況下，並未按照出書順序閱讀這些短篇集，可能便會完全搞不清故事的前後脈絡。
但在後來，隨著伊藤潤二的作品開始有系統地重新歸類，以完整作品集的方式推出單行本後，才讓人得以用更為方便，按照伊藤潤二想要呈現的順序，就這麼一口氣連著閱讀「富江」系列的相關作品，感受到其中蘊藏的魅力，甚至還因此得以真正區分得出，究竟哪些才是伊藤潤二刻意保留的空白之處，而哪些又只不過是我們漏看了某些篇章而已。
不過當初會造成這樣的情形，其實也與本系列的發表頻率有關。
事實上，在伊藤潤二以〈富江〉得獎出道後，先是發表了另外的四篇獨立短篇，接著才在睽違整整一年半後推出〈富江PART2 森田病院編〉，而等到他發表故事直接延續〈富江PART2 森田病院編〉的系列第三作〈地下室〉時，中間則又隔了10個月之久，因此在這種初期並未累積太多讀者的狀況下，其實算是個相當考驗人記憶力的發表方式。
至於五個月後發表的〈照片〉，則是「富江」的另一個全新開始，並以上下篇的形式，在1989年11月與12月接連在《月刊Halloween》上發表，然後在中間休息了一個月後，才又同樣以上下兩篇的形式推出〈接吻〉，並在間隔三個月後，才藉由〈鬼屋〉完結這段三部曲故事，甚至還一直等到那時，故事才回過頭交代〈照片〉一開始僅是稍微提及，但在中間幾乎都沒提到的重要情節。
而在〈鬼屋〉後，伊藤潤二甚至又隔了整整三年，中間推出38則短篇後，才又以〈復仇〉再度讓人對富江驚鴻一瞥，接著又讓讀者等了兩年，這才突然一口氣以每月一篇的形式，連續推出〈畫家〉、〈暗殺〉、〈毛髮〉、〈養女〉與〈瀑布譚〉等五篇情節各自獨立的「富江」作品，就這麼藉由故事為讀者提供了許多相關的新設定。
其中最晚發表的〈瀑布譚〉，在故事順序上被伊藤潤二設定為另外四篇的前傳，算是交代了那四則短篇中的富江，可能全都未必是同一名富江的特殊安排。
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
我們想讓你知道的是
關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：陳偉誠 創辦人暨執行長（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：