雙薪教授退休還卡位、離退高官至私校任職，教團要求限制「肥貓」與「門神」的惡質現象
我們想讓你知道的是
全教總、高教工會指出，各大專院校許多教師退休後又轉任私立學校，擔任「雙薪教師」；許多教育部高官離退之後，轉而進入公私立大專院校任職，充當「門神」角色，導致「退休門神肥滋滋，兼課專案慘兮兮」的惡質現象充斥教育界。
今（28）日是教師節，全國教師工會總聯合會、台灣高等教育產業工會舉辦聯合行動，指出各大專院校許多教師退休後又轉任私立學校，擔任「雙薪教授」；許多教育部高官離退之後，轉而進入公私立大專院校任職，充當「門神」角色，導致「退休門神肥滋滋，兼課專案慘兮兮」的惡質現象充斥教育界。
高教工會研究員陳柏謙表示，根據工會過去統計，如果把在公立學校退休、領退休金，又到私立學校擔任雙薪教授的教師職缺開放給年輕老師，將有上千人會受到影響，但由於雙薪教師的存在，導致這些年輕老師無法任職大專院校，只能到非大專院校的教育單位當專任、甚至是兼任老師。
年輕、退場學校教師多，年輕世代應有公平競爭機會
除此之外，少子化導致近年部分私校面臨退場命運，今日到場聲援的教師黃惠芝，曾任職於已停辦的亞太創意技術學院，他在發言時指出，當時被迫離退的教師共有60幾人、平均年齡只有45歲左右，其中能銜接正式教職的不到2、3位，其餘運氣好的能找到大學兼任教師工作，有些則得西進到中國教書。黃惠芝強調，有非常多年輕、中生代且具有專業素養、教學經驗的老師，在退場後無法順利轉職，希望教育部能聽到這些老師的聲音，讓年輕世代有公平競爭教職的機會。
教育部先前在年金政策中，對於軍公教人員領取退休俸做出規範，若再就任私校職務，每月支領薪資總額超過法定基本工資者，就停止領取月退休金，大法官於2019年判定違憲，認為違反《憲法》平等權。
不過，全教總、高教工會指出，大法官在年金改革的合憲性與否解釋中，並非認定退休在任者領雙薪合情合理，反而在釋字783號解釋理由書中指出，未來立法者可針對雙薪教授採「比例停發」月退休金，以緩和差別待遇、符合平等原則。
潘文忠任內增加10位門神，大學教授批教育部擺爛
除了領雙薪的退休「肥貓」外，全教總理事長侯俊良指出，很多教育部高官退休後，利用在職期間累積的資源、人脈又到學校任職，扮演門神角色，和教育部拿計畫、經費時就「好辦事」，要求針對此現象改善。陳柏謙則表示，早在7、8年前就不斷談門神問題，如今教育部長潘文忠任內竟然又增加10位，接下來許多學校將面臨退場，退場、改辦過程中若有門神「坐鎮」將成問題。
台灣師範大學英語系教授黃涵榆原本今日要在校接受資深教師表揚，卻選擇參與工會行動。他在發言中詢問，教育部為何還沒有提出具體、立即的做法，只有弱弱回應會注意雙薪教師人數，不斷「以拖待變」，他甚至直言，教育部會如此擺爛，「是不是在為自己退休後的第二春、第三春留後路？」
黃涵榆表示，自己在師大英語系也有很多同事退休後轉任私校當雙薪教授，他們可能會認為這樣可以繼續奉獻所學，或是也要支應家中經濟開銷，「對我來講，老師退休後如果想要繼續奉獻的方式非常多，不一定要佔一個正式職缺」，若有經濟需求，可以從事寫作、翻譯或其他兼職工作，希望在職或已退休的資深老師多一點同理心。
立委范雲、賴香伶到場支持盼修法
身為台大社會系教授的民進黨立委范雲現身回應：「如果擔任教育部高官，代表的是離開教育部之後可以到私校當門神，那有哪個高官敢挑戰私校的利益，敢真正保障私校的老師、學生權益？」
范雲點名潘文忠在2016年曾針對私校門神亂象公開表示會修法，但6年過去，不但沒有修法、私校門神還增加。范雲表示，自己在去（2021）年11月也向教育部提出修正《教育部組織法》，明定教育部高階官員離職後，3年內不得在私校任職，「3年內已經是非常低的限制，避免一腳離職、另一腳就踏進私校大門。」
民眾黨立委賴香伶也到場支持，表示一旦退休高官變成門神，未來教育評鑑、各種評鑑就好像是在擔任橡皮圖章，全教總、高教工會都長期呼籲正視教育資源，讓碩博士生有工作機會，但這些機會往往被幕後的教育界大佬們把持，因此他贊成訂定旋轉門條款，若要修法都會一起努力。
潘文忠今日在部務會報前接受媒體聯訪時被問及此事，他指出教育部有實施一些相關措施，包含退休再任人員不可計入核定補助時的專任教師數，支薪不可以使用教育部補助的費用，退休金也必須由私校支付，不得用到公家資源。
潘文忠指出，2018年統計雙薪教授有1300位，現在已經降到900多位，至於這些人會不會造成教育部在計畫審核或資源分配上的負面影響，潘文忠表示，各項審核計畫都有相關專家參與，設有迴避機制，教育部也有內控機制，目前為止都能秉持客觀方式做相關資源的審核評定。
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核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
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你5G了嗎！全新時代的人才不能只有標配，想技能升級該怎麼做？
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5G能力從線上課程開始，隨時隨地的自我加值
在無法解決人才缺口的根本結構性問題下，經濟部工業局除了藉由推動5G+產業新星揚帆啟航計畫，賦能在學學生能即早接軌5G產業應用需求、更接地氣之外，也透過豐富的課程為產業人才進行本職學能的加值與再進化。
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