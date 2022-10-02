【漫畫】《憂鬱者之歌》：在宛如恐怖影片的日常中，仍然努力活下去

文：卯月妙子

希望閱讀這本書的患有精神疾患的人們，請稱讚在幻聽幻想症狀與現實面臨的恐懼中，仍努力生存的自己。在宛如恐怖影片的日常中，仍然努力活下去，這樣的自己具備了強韌的精神！ 也因此，請抱持著不赴死的勇氣。不只是辛苦的急性發病期，連慢性期都撐過的自己，是非常堅強的。因此請掙扎的活下去。 ——《憂鬱者之歌》作者後記

Photo Credit：台灣東販

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書籍介紹

本文摘錄自《憂鬱者之歌：精神病房掙扎求生實錄》，台灣東販出版

作者：卯月妙子

譯者：何姵儀

這裡是避難所很安全的啦！──作者二十幾歲的原點，長期住在精神療養院的生活背後，充滿了生與死、愛情與歡笑的軌跡。

作者原先就有發展障礙，10歲時思覺失調症發病，20多歲時，丈夫自殺未遂成了植物人，多重打擊下，出現幻聽、抑鬱、亢奮等症狀，就醫診斷為思覺失調症，最後決定進入當地的精神療養院接受治療。本書就是作者於精神科長期住院的故事─生、死、愛、笑的軌跡。

希望閱讀這本書的患有精神疾患的人們，請稱讚在幻聽幻想症狀與現實面臨的恐懼中，仍努力生存的自己。在宛如恐怖影片的日常中，仍然努力活下去，這樣的自己具備了強韌的精神！也因此，請抱持著不赴死的勇氣。不只是辛苦的急性發病期，連慢性期都撐過的自己，是非常堅強的。因此請掙扎的活下去。──後記

日本讀者真心推薦：

書中描寫了一般人無法了解的世界觀，是非常有價值的書。

雖然應該是慘不忍睹的故事，但漫畫本身非常好笑。

卯月老師用她的視角描繪了一般人無法窺見的封閉病房現實。

希望大家記得，書中登場的所有患者，原本都和我們一樣是正常人。

思覺失調症是100人中就有1人會罹患的疾病，任何人都可能發病。

卯月老師的漫畫總是充滿求生的能量，讓我鼓起了勇氣。

書中在急性病房裡的病人因為各種理由入院，我從他們的思維方式中學到了很多。所有的病人和我都只有一線之隔，而且同樣原本也是一般人。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航