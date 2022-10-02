2022/10/02,
心理

【漫畫】《憂鬱者之歌》：在宛如恐怖影片的日常中，仍然努力活下去

【漫畫】《憂鬱者之歌》：在宛如恐怖影片的日常中，仍然努力活下去
Photo Credit：台灣東販

我們想讓你知道的是

本書作者卯月妙子10歲時思覺失調症發病，20多歲時，丈夫自殺未遂成了植物人，多重打擊下，出現幻聽、抑鬱、亢奮等症狀，就醫診斷為思覺失調症，最後決定進入當地的精神療養院接受治療。本書就是作者於精神科長期住院的故事，生、死、愛、笑的軌跡。

文：卯月妙子

希望閱讀這本書的患有精神疾患的人們，請稱讚在幻聽幻想症狀與現實面臨的恐懼中，仍努力生存的自己。在宛如恐怖影片的日常中，仍然努力活下去，這樣的自己具備了強韌的精神！

也因此，請抱持著不赴死的勇氣。不只是辛苦的急性發病期，連慢性期都撐過的自己，是非常堅強的。因此請掙扎的活下去。

——《憂鬱者之歌》作者後記

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書籍介紹

本文摘錄自《憂鬱者之歌：精神病房掙扎求生實錄》，台灣東販出版

作者：卯月妙子
譯者：何姵儀

  • momo網路書店
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這裡是避難所很安全的啦！──作者二十幾歲的原點，長期住在精神療養院的生活背後，充滿了生與死、愛情與歡笑的軌跡。

作者原先就有發展障礙，10歲時思覺失調症發病，20多歲時，丈夫自殺未遂成了植物人，多重打擊下，出現幻聽、抑鬱、亢奮等症狀，就醫診斷為思覺失調症，最後決定進入當地的精神療養院接受治療。本書就是作者於精神科長期住院的故事─生、死、愛、笑的軌跡。

希望閱讀這本書的患有精神疾患的人們，請稱讚在幻聽幻想症狀與現實面臨的恐懼中，仍努力生存的自己。在宛如恐怖影片的日常中，仍然努力活下去，這樣的自己具備了強韌的精神！也因此，請抱持著不赴死的勇氣。不只是辛苦的急性發病期，連慢性期都撐過的自己，是非常堅強的。因此請掙扎的活下去。──後記

日本讀者真心推薦：

  • 書中描寫了一般人無法了解的世界觀，是非常有價值的書。
  • 雖然應該是慘不忍睹的故事，但漫畫本身非常好笑。
  • 卯月老師用她的視角描繪了一般人無法窺見的封閉病房現實。
  • 希望大家記得，書中登場的所有患者，原本都和我們一樣是正常人。
  • 思覺失調症是100人中就有1人會罹患的疾病，任何人都可能發病。
  • 卯月老師的漫畫總是充滿求生的能量，讓我鼓起了勇氣。
  • 書中在急性病房裡的病人因為各種理由入院，我從他們的思維方式中學到了很多。所有的病人和我都只有一線之隔，而且同樣原本也是一般人。
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Photo Credit：台灣東販

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/09/20,
生活

碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活

碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
Photo Credit：王道銀行

我們想讓你知道的是

王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。

近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。

然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。

一、王道銀行與萬事達卡Mastercard合作，全台首創推出「消費碳排放明細」
Photo Credit：王道銀行

為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。

而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。

二、王道銀行「消費碳排放明細」功能，讓消費者知道每一筆消費產生的碳排放量
Photo Credit：王道銀行

2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。

不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。

除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！

三、王道銀行低碳生活卡合作綠色店家共25家，可獲得專屬優惠折扣以及4_22%現金
Photo Credit：王道銀行

減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。

四、王道銀行串聯25家友善環境的社會企業與B型企業，與消費者共同打造低碳生活
Photo Credit：王道銀行

本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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