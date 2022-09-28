泰國放寬懷孕20週內女性可合法墮胎，仍須通知公共衛生部

（中央社）泰國政府去年讓懷孕12週內的女性墮胎合法化，近日進一步公告放寬懷孕20週內的女性可以合法墮胎，但必須通知公共衛生部核可的醫療機構，並諮詢專業醫療人員的意見。

泰國禁止墮胎的刑法相關規定在2020年2月遭到憲法法庭宣告違憲，內閣會議因此通過刑法修正草案，讓懷孕未滿12週的女性可以合法墮胎。相關修正草案由國會在2021年1月底投票通過後生效。

泰國今年進一步放寬女性可以墮胎的懷孕區間，泰國政府公報26日刊登由公共衛生部發布的公告指出，刑法305條修正後，懷孕20週以內的女性可以合法墮胎，生效日在公告刊登後的30天。

根據政府公告內容，懷孕12週到20週以內的女性如果要墮胎，必須通知公共衛生部核可的醫療機構評估她的意願，並諮詢專業醫療人員的意見。諮詢可以透過會面、書信、電話或其他方式進行，過程要確保隱私性，並確保女性不會做出違反她意願的決定。

而懷孕12週內的女性只要經醫療人員確認墮胎意願，醫療人員可以直接依泰國醫事委員會（Medical Council of Thailand）的規定執行墮胎手術。

懷孕超過20週的女性若要墮胎仍屬於非法行為，除非經過醫療人員鑑定，懷孕對母親造成心理或生理威脅，胎兒有畸形或殘障的風險，以及因為性侵害造成的懷孕， 才能合法墮胎。

12-20 weeks pregnant women who want an abortion can consult with thier doctor before legally asking to do so, the Royal Gazette announced.



The law will come into effect 30 days after it was announced on the gazette.#Thailand #AbortionRights #ยุติการตั้งครรภ์ #ทำแท้ง pic.twitter.com/3fkVwQr1xg — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) September 27, 2022

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範