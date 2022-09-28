泰國放寬懷孕20週內女性可合法墮胎，仍須通知公共衛生部
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泰國禁止墮胎的刑法相關規定在2020年2月遭到憲法法庭宣告違憲，內閣會議因此通過刑法修正草案，讓懷孕未滿12週的女性可以合法墮胎。泰國政府公報9月26日刊登由公共衛生部發布的公告指出，刑法305條修正後，懷孕20週以內的女性可以合法墮胎，生效日在公告刊登後的30天。
（中央社）泰國政府去年讓懷孕12週內的女性墮胎合法化，近日進一步公告放寬懷孕20週內的女性可以合法墮胎，但必須通知公共衛生部核可的醫療機構，並諮詢專業醫療人員的意見。
泰國禁止墮胎的刑法相關規定在2020年2月遭到憲法法庭宣告違憲，內閣會議因此通過刑法修正草案，讓懷孕未滿12週的女性可以合法墮胎。相關修正草案由國會在2021年1月底投票通過後生效。
泰國今年進一步放寬女性可以墮胎的懷孕區間，泰國政府公報26日刊登由公共衛生部發布的公告指出，刑法305條修正後，懷孕20週以內的女性可以合法墮胎，生效日在公告刊登後的30天。
根據政府公告內容，懷孕12週到20週以內的女性如果要墮胎，必須通知公共衛生部核可的醫療機構評估她的意願，並諮詢專業醫療人員的意見。諮詢可以透過會面、書信、電話或其他方式進行，過程要確保隱私性，並確保女性不會做出違反她意願的決定。
而懷孕12週內的女性只要經醫療人員確認墮胎意願，醫療人員可以直接依泰國醫事委員會（Medical Council of Thailand）的規定執行墮胎手術。
懷孕超過20週的女性若要墮胎仍屬於非法行為，除非經過醫療人員鑑定，懷孕對母親造成心理或生理威脅，胎兒有畸形或殘障的風險，以及因為性侵害造成的懷孕， 才能合法墮胎。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。