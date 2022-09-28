排灣族藝術家撒古流性侵少女案，屏東地檢署依妨害性自主罪起訴
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排灣族藝術家撒古流・巴瓦瓦隆引發的性侵風波至今，屏東地檢署經過9個月的偵辦，掌握相關證據之後，於9月21日全案偵結，將撒古流依涉嫌妨害性自主罪起訴。而撒古流・巴瓦瓦隆除了必須面對指控者以及司法之外，也面臨「#metoo」以及「取消文化」的撻伐，倘若罪證確鑿，往後的藝術生涯恐怕會遭受前所未有的劇變。
曾於2018年，獲得第20屆國家文藝獎殊榮的排灣族藝術家撒古流・巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung），去（2021）年陷入性侵風波，引發各界關注藝文領域人士的軒然大波。而根據《聯合新聞網》報導，屏東檢警歷時9個多月偵辦，已經掌握相關證據，於今（2022）年9月偵結，將撒古流依妨害性自主罪起訴。
現年62歲的排灣族藝術家撒古流・巴瓦瓦隆，出生於屏東縣三地門鄉，來自大社村的工藝世家，從小受到家族與部落傳統文化與美學的薰陶。他的創作生涯以多重、跨域的身分示人，包括藝術家、教育者、寫作者等等，擅於繪畫、雕塑、陶藝等藝術作品。
撒古流・巴瓦瓦隆長年的耕耘，也曾在2018年獲得國家文藝獎，當時獲獎理由為，撒古流・巴瓦瓦隆透過書寫、思考及創作進行全方位的藝術社會實踐，從文化踏查到教育推廣，創立部落學校，展現文化自覺。其創作穿梭傳統與當代之間，悠遊於族群過往的藝術與圖像，展現多重藝術能力與對當代社會的省思。
而2021年12月16日時，藝術家郭俞平於個人臉書發佈一則名為〈小鎮故事〉的貼文，文中明確指出名為「咕嚕・撒」的排灣族藝術家，倚仗其權勢與受害者對其之信賴，性侵一位因仰慕他的藝術實踐，前往向他學習的19歲少女。此貼文一出，當時就有人在猜測文中的「咕嚕・撒」是否就是撒古流・巴瓦瓦隆。
到了19日，臉書帳號為余悅廉的網友更發文指出，表示「#metoo」、「不忍了」，點名撒古流・巴瓦瓦隆，明確表示自己曾在2006年夏天遭受撒古流・巴瓦瓦隆的性侵，並推測，從2006年至今經過15年，遭受撒古流・巴瓦瓦隆性侵的人不在少數，余悅廉同時祈禱，曾經受害的人們，能夠走出陰霾，不要再有更多受害者。
此事件越演越烈，原本支持撒古流參與2022年德國卡塞爾文件展的國藝會，當時也發出聲明表示暫緩贊助。除此之外，典藏藝術、臺北市藝術創作者職業工會也都發出相關聲明，皆表達對此事件的關注。
到了今年1月12日，北美館表示，經諮詢「專案諮詢委員會」（由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表所組成）及「台灣館藝術家提名委員會」，最終也決定終止撒古流代表台灣參加威尼斯雙年展。
北美館進一步說明，北美館向來以最高專業標準促進藝術發展自許，亦反對任何侵犯人身權利之行為。由於該事件發展已為國際藝壇所正視，本館為維護台灣之國際外交形象與聲譽，同時避免台灣館之藝術表現討論失焦，特慎重做出本決定。而經過將近2個月的時間，第59屆威尼斯雙年展台灣館的新提案則已獲雙年展主辦方通過，展覽主題為《不可能的夢》。
而整起風波至今，屏東地檢署經過9個月的偵辦，掌握相關證據之後，於9月21日全案偵結，將撒古流依涉嫌妨害性自主罪起訴。爆出長年性侵醜聞的撒古流・巴瓦瓦隆，除了必須面對指控者以及司法之外，也面臨「#metoo」以及「取消文化」的撻伐，倘若罪證確鑿，往後的藝術生涯恐怕會遭受前所未有的劇變。
新聞來源
延伸閱讀
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- 撒古流等被指控性侵的藝術家作品是否該參展？藝術家的私德與創作能否被分開看待？
- 藝術家撒古流陷入性侵風波遭撤換，2022威尼斯雙年展台灣館宣布全新主題《不可能的夢》
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核稿編輯：羅元祺
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