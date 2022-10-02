【接地氣的現代詩】王天寬〈林奕含〉：思琪注定終將走向毀滅，正是因為她心中有愛
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作為第一槍的林奕含，也因此飽受折磨。她必須面對鄉民的嘲弄與質疑、必須承受巨大的媒體壓力，還得與自己的病症共處。第一槍的代價，實在太高，所以王天寬寫道：「倖存者在哪／她問／問得太早」。
今年8月，人本基金會揭露台中一起性侵案件，倖存者表示，25年前，她就讀台中某國中資優班時，曾遭黃姓導師以「交往」為名性侵。事件曝光後，陸續又有兩名女學生投書媒體，說自己也曾受害。直到9月，相關事件還持續發酵。
因此，我想帶大家讀讀詩人王天寬的〈林奕含〉。2017年，小說家林奕含出版《房思琪的初戀樂園》，描寫補習班老師誘姦女學生的故事，出版不到一年，林奕含就自盡身亡。她過世後，她的雙親表示，這本書是林奕含以自身經驗改寫的，也就是說，書中的「誘姦」一事確實存在。從此，「房思琪」或「林奕含」，在大眾眼中，已然成為「誘姦倖存者」的代名詞。
雖然師生性侵的狀態非常複雜，很難用一首詩就講清楚，但這首詩，仍然展現出這類案件一些共通的細節：
王天寬〈林奕含〉
她在me too之前
用大寫的I現身
但說
在苦難面前
我仍然只是一個i
I是一條繩子
i是把自己吊起來的樣子
倖存者在這
一個個me奏起一連串遲來的音符
倖存者在哪
她問
問得太早
空無一人的教室
只有她和不是她的影子
一針一針
秘密縫合
她說痛
影子回答：愛
疊上
成為她的影子
隨著陽光
變換形狀
她開始痛很陽光
向房間提問
李白
杜甫
在書架上
還是在我的體內
抽不出來
她問
問得太早
第一段和第二段，作者用英文主詞大寫的I、小寫的i，以及受詞的me，呈現出倖存者多元的狀態。
林奕含用品質極佳的小說作品，將老師對學生權勢性侵、誘姦的議題，帶到讀者眼前。林奕含自己也許不願如此自居，但從性別史的角度，她的書確實是台灣me too運動不可迴避的一條支流。因此，詩人說，「她在me too之前／用大寫的I現身」。
但這驚醒所有台灣人的一本書，卻是林奕含以苦難換來的。而倖存的痛苦，以及其後精神疾病的痛苦，讓她選擇以自殺的方式離開。因此，詩人說，「在苦難面前／我仍然只是一個i」，並以i的字形，說明她自盡的方式。
第二段，詩人用我（me）和音符的mi做連結，說「一個個me奏起一連串遲來的音符」，這指的是，林奕含的書，讓其他倖存者也有勇氣發聲。林奕含透過小說，將老師對學生誘姦的細節，寫得鉅細靡遺，等於開了「師對生誘姦」的第一槍。此後，大眾才終於了解，「看似交往」的誘姦有多嚴重，許多倖存者也終於有勇氣現身：2018 年，林奕含去世隔年，北京大學誘姦性侵案受到關注，2019年，桃園市17歲少女遭小學老師誘姦案也成為媒體焦點，而今年也出現了台中資優班案件。
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年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻
我們想讓你知道的是
AWS將於今年10月7日上午10:00舉辦線下開發者聚會AWS Enterprise Dev Day，以「技術開發」為活動主旨，透工作坊、講座形式，圍繞NET & Java現代應用、雲端服務、人工智慧等數位技術進行交流，精進企業雲端技術競爭力。
現今雲端已達到隨需可用的成熟度，企業該如何備戰自身技術力，了解透過雲端發展AI/ML應用、大數據分析、優化架構，並趁著新服務或新應用的契機嘗試上雲，或是將既有應用搬遷上雲，達到未來以更低成本有效管理內部資源及強化資安，並減少資源閒置，搭配現代化的方法論及工具保持未來彈性，在技術系統上達到永續經營。
AWS首次在台灣舉辦「AWS Enterprise Dev Day」，希望與企業交流如何在AWS上快速有效地遷移和現代化，以及針對希望了解開發、部署、管理現代應用程序的.NET與Java開發者介紹適合使用的工具和服務。
AWS Enterprise Dev Day活動特色
此次活動為首次為企業舉辦線下大型開發者聚會，為所有.NET與Java開發者量身打造的技術議程，以及同時從主管與開發者角色出發的活動內容設計，如有關於企業上雲挑戰、資安、現代化、開發、訓練考照等精彩內容。歡迎企業執行長、資安長、技術主管、及開發人員團隊立即報名，幫助您利用AWS雲端的廣度和規模，與眾多技術專家交流，持續保持自身企業在未來的即戰力！此外，本次活動全程錄影，報名參與者即可獲得AWS的演講內容。
最特別的是，此次活動下午場次採多軌分場的方式進行，屆時將有多場堂精選技術議程及實作上機工作坊，包含AWS熱門服務精華、方法論、最佳實踐、實戰分享等；而後續更將開放另外報名「.NET & Java現代應用開發實作工作坊」，帶您透過專業技術團隊支援及現場技術專家一對一諮詢，搭配實作課程與團隊協作解決實際技術難題，並與開發者技術同好現場即時互動交流。
本場開發者聚會將包含以下七大主題：
- NET & Java現代應用開發（.NET & Java Modern Application）
- 搬遷上雲（Migration）
- 無伺服器服務（Serverless）
- 容器服務（Containers）
- AI / ML人工智慧與機器學習（AI/ML）
- Data Analytics資訊安全（Security）（Security）
- 訓練考照（Training & Certificate）
無論您是企業執行長、技術長、技術主管、資安相關人員、IT人員、解決方案架構師、開發人員、工程師或系統管理員，邀請您一同現場交流，藉此掌握現代開發趨勢、AWS的熱門雲端技術、平台與服務。
AWS Enterprise Dev Day活動資訊
日期：2022年10月7日（星期五）
時間：10:00 AM～3:30 PM
地點：南港展覽館二館 7F