【接地氣的現代詩】王天寬〈林奕含〉：思琪注定終將走向毀滅，正是因為她心中有愛

今年8月，人本基金會揭露台中一起性侵案件，倖存者表示，25年前，她就讀台中某國中資優班時，曾遭黃姓導師以「交往」為名性侵。事件曝光後，陸續又有兩名女學生投書媒體，說自己也曾受害。直到9月，相關事件還持續發酵。

因此，我想帶大家讀讀詩人王天寬的〈林奕含〉。2017年，小說家林奕含出版《房思琪的初戀樂園》，描寫補習班老師誘姦女學生的故事，出版不到一年，林奕含就自盡身亡。她過世後，她的雙親表示，這本書是林奕含以自身經驗改寫的，也就是說，書中的「誘姦」一事確實存在。從此，「房思琪」或「林奕含」，在大眾眼中，已然成為「誘姦倖存者」的代名詞。

雖然師生性侵的狀態非常複雜，很難用一首詩就講清楚，但這首詩，仍然展現出這類案件一些共通的細節：

王天寬〈林奕含〉 她在me too之前

用大寫的I現身

但說

在苦難面前

我仍然只是一個i

I是一條繩子

i是把自己吊起來的樣子 倖存者在這

一個個me奏起一連串遲來的音符

倖存者在哪

她問

問得太早 空無一人的教室

只有她和不是她的影子

一針一針

秘密縫合 她說痛

影子回答：愛

疊上

成為她的影子

隨著陽光

變換形狀

她開始痛很陽光 向房間提問

李白

杜甫

在書架上

還是在我的體內

抽不出來 她問

問得太早

第一段和第二段，作者用英文主詞大寫的I、小寫的i，以及受詞的me，呈現出倖存者多元的狀態。

林奕含用品質極佳的小說作品，將老師對學生權勢性侵、誘姦的議題，帶到讀者眼前。林奕含自己也許不願如此自居，但從性別史的角度，她的書確實是台灣me too運動不可迴避的一條支流。因此，詩人說，「她在me too之前／用大寫的I現身」。

但這驚醒所有台灣人的一本書，卻是林奕含以苦難換來的。而倖存的痛苦，以及其後精神疾病的痛苦，讓她選擇以自殺的方式離開。因此，詩人說，「在苦難面前／我仍然只是一個i」，並以i的字形，說明她自盡的方式。

第二段，詩人用我（me）和音符的mi做連結，說「​​一個個me奏起一連串遲來的音符」，這指的是，林奕含的書，讓其他倖存者也有勇氣發聲。林奕含透過小說，將老師對學生誘姦的細節，寫得鉅細靡遺，等於開了「師對生誘姦」的第一槍。此後，大眾才終於了解，「看似交往」的誘姦有多嚴重，許多倖存者也終於有勇氣現身：2018 年，林奕含去世隔年，北京大學誘姦性侵案受到關注，2019年，桃園市17歲少女遭小學老師誘姦案也成為媒體焦點，而今年也出現了台中資優班案件。