德國智庫讚「台灣教育DNA」（上）：在歐洲專家眼中，台灣教育有這兩大優勢
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在國內輿論媒體一面倒將台灣教育視為失敗的代名詞、總是認為「西方的月亮比較圓」時，德國前執政黨智庫怎麼會認為台灣有「國際級的教育體系」，而且先進程度讓許多國家「連車尾燈都看不到」？
文：楊逸帆
採訪、資料整理：閉恩濡
為因應COVID-19對教育的衝擊，從各國經驗取經，德國基民黨（梅克爾所屬前執政黨）智庫Konrad Adenauer Stiftung基金會（以下簡稱「KAS基金會」）2021年發起了KASpaces（Konrad Adenauer Sharing Political and Civic Engagements Spaces）計畫，透過委託各國機構撰寫研究報告與舉辦研討會，由下而上收集日本、韓國、印度、尼泊爾、菲律賓等亞洲十三國的教育「典範實務（best practices）」。
礙於台灣敏感的國際身份，KAS基金會遲至2021年7月才透過台大教授黃長玲，試著打探繞過官方、由台灣民間代表參與KASpaces計畫的可能性。
經兩個月奔走，台灣大學創新設計學院（以下簡稱「台大d.school」）、雜學校與青醒人共生文化智庫「臨危授命」，正式於九月組成專案團隊、與KAS基金會簽約，接下兩個月內完成其他國家耗時近一年時間的任務：籌辦全國教育政策研討會、撰寫研究報告，並推派國家代表於KASpaces亞洲研討大會發表、與各國官方與民間代表進行政策交流。
沒想到，僅用一個月籌備的〈台灣教育DNA：解碼公平進步在哪裡〉全國研討會讓KAS基金會與會代表對台灣教育大為震撼。
「透過你們籌辦的研討會，KAS基金會才意識到：原來台灣的教育改革創新竟如此遙遙領先其他國家（way ahead other countries）！」距離KASpaces亞洲大會僅剩兩週，時任KAS基金會亞太區主任Christian Echle突然聯繫本計畫共同主持人台大教授張聖琳與雜學校教務主任楊逸帆，表達希望邀請台灣教育界高層代替新加坡教育部長，與亞洲開發銀行教育總監共同擔任本次大會唯二專題講者（keynote speaker）。
Echle解釋，台灣教改與創新不只領先國際，也非常多元多面，在各議題都有值得他國政策借鏡與對話交流之處。相對而言，新加坡雖然是KAS亞太辦公室東道主，做為城市國家國情相較其他亞洲國家異質性較高，議題面向不如台灣多，可參照性較低。
「雖然這個請求非常臨時，我們仍誠摯希望邀請台灣教育界高層擔任KASpaces亞洲大會的『唯二專題講者』，向所有與會的亞洲國家官員與專家分享台灣如何打造『世界級的教育體系（world-class education system）』。」
「我們知道台灣的國際處境比較特殊，」或許看張聖琳與楊逸帆面面相覷，Echle再度擔保：「但請放心。KAS基金會高層已經一致通過，讓你們放手介紹任何高層給我們。台灣教育先進的程度，已經讓許多國家連車尾燈都看不到（so advanced to the extent that many countries couldn't even imagine of）。有這樣的國際舞台，當然是台灣應得（deserve）的。」
在國內輿論媒體一面倒將台灣教育視為失敗的代名詞、總是認為「西方的月亮比較圓」時，德國前執政黨智庫怎麼會認為台灣有「國際級的教育體系」，而且先進程度讓許多國家「連車尾燈都看不到」？
透過KAS基金會對我們的回饋、其他KASpaces計畫參與國的研究報告、以及亞洲大會對談內容，筆者觀察到台灣教育有以下兩大優勢。
相對健全的公共基礎建設，讓教育創新有可靠後盾
比起多數亞洲國家，甚至部分歐美國家，台灣的公共基礎建設相對健全。這點乍看與教育無關，但新冠疫情的衝擊讓兩者關連性變得十分顯著。
公共基礎建設首先體現於社會的數位化程度。
參與KASpaces計畫的十三國中，除了韓國99.9%的青少年都有高速網路可以用，所有國家都在疫情期間遭遇數位基礎建設低落的問題。
在KASpaces亞洲大會，幾乎每一場都能聽到東南亞各國官員與教育界領袖對彼此國家的孩子「如何發揮創意連接網路訊號」感同身受卻又無奈：「爬到樹上連網上課」是不分國家種族的許多孩子都嘗試過的作法；許多孩子「好不容易長途跋涉到訊號較好的地方，卻上課到一半電腦沒電關機」，也讓老師即便難以教學卻又怪不了學生。
雖然疫情也凸顯了台灣的數位落差，但我們是相對的幸運兒。根據國發會〈一一〇年國家數位發展研究報告〉，台灣偏鄉地區家戶寬頻上網平均涵蓋率已達96.7%，偏鄉4G電波人口涵蓋率亦達99.1%。
《經濟學人》2022年〈數位包容指標（The Inclusive Internet Index）〉調查也顯示，台灣數位包容度全球排名第九，在亞洲僅次第一名的新加坡與第二名的韓國，高於第二十名的日本。相比韓國以外的亞洲各國，台灣偏鄉在遠距教學期間的數位落差，大多不是來自政府基礎建設的不均，而在個別家戶所擁有設備的落差，以及家庭狀況對既有教學目標的影響（例如，為幫忙父母工作影響上課進度等）。
此外，比起許多國家，台灣正式與非正式的社會安全網相對完善，貧窮人口比例也較低。
「雖然教育是改變社會的根本，但我們不能把所有社會變革的責任都推給教育。」談到台灣疫情期間回應弱勢問題的經驗，振鐸學會理事長丁志仁在KASpaces亞洲大會如此回應菲律賓、泰國與孟加拉的學者與官員：「我們不該指望通過學校教育，來解決因疫情而加劇的各種社會問題。我們需要的是更完善的社會安全網。若要說台灣疫情期間在照顧弱勢兒童方面做得比較其他國家好，那主要是因為我們有相對健全的社會安全網，不是因為我們的學校體制本來有多棒。」
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。