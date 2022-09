德國智庫讚「台灣教育DNA」（上）：在歐洲專家眼中，台灣教育有這兩大優勢

文:楊逸帆

採訪、資料整理:閉恩濡

為因應COVID-19對教育的衝擊,從各國經驗取經,德國基民黨(梅克爾所屬前執政黨)智庫Konrad Adenauer Stiftung基金會(以下簡稱「KAS基金會」)2021年發起了KASpaces(Konrad Adenauer Sharing Political and Civic Engagements Spaces)計畫,透過委託各國機構撰寫研究報告與舉辦研討會,由下而上收集日本、韓國、印度、尼泊爾、菲律賓等亞洲十三國的教育「典範實務(best practices)」。

礙於台灣敏感的國際身份,KAS基金會遲至2021年7月才透過台大教授黃長玲,試著打探繞過官方、由台灣民間代表參與KASpaces計畫的可能性。

經兩個月奔走,台灣大學創新設計學院(以下簡稱「台大d.school」)、雜學校與青醒人共生文化智庫「臨危授命」,正式於九月組成專案團隊、與KAS基金會簽約,接下兩個月內完成其他國家耗時近一年時間的任務:籌辦全國教育政策研討會、撰寫研究報告,並推派國家代表於KASpaces亞洲研討大會發表、與各國官方與民間代表進行政策交流。

沒想到,僅用一個月籌備的〈台灣教育DNA:解碼公平進步在哪裡〉全國研討會讓KAS基金會與會代表對台灣教育大為震撼。

「透過你們籌辦的研討會,KAS基金會才意識到:原來台灣的教育改革創新竟如此遙遙領先其他國家(way ahead other countries)!」距離KASpaces亞洲大會僅剩兩週,時任KAS基金會亞太區主任Christian Echle突然聯繫本計畫共同主持人台大教授張聖琳與雜學校教務主任楊逸帆,表達希望邀請台灣教育界高層代替新加坡教育部長,與亞洲開發銀行教育總監共同擔任本次大會唯二專題講者(keynote speaker)。

Echle解釋,台灣教改與創新不只領先國際,也非常多元多面,在各議題都有值得他國政策借鏡與對話交流之處。相對而言,新加坡雖然是KAS亞太辦公室東道主,做為城市國家國情相較其他亞洲國家異質性較高,議題面向不如台灣多,可參照性較低。

「雖然這個請求非常臨時,我們仍誠摯希望邀請台灣教育界高層擔任KASpaces亞洲大會的『唯二專題講者』,向所有與會的亞洲國家官員與專家分享台灣如何打造『世界級的教育體系(world-class education system)』。」

作者提供 KASpaces亞洲研討大會議程,註明分享台灣「打造世界級教育體系的經驗」

「我們知道台灣的國際處境比較特殊,」或許看張聖琳與楊逸帆面面相覷,Echle再度擔保:「但請放心。KAS基金會高層已經一致通過,讓你們放手介紹任何高層給我們。台灣教育先進的程度,已經讓許多國家連車尾燈都看不到(so advanced to the extent that many countries couldn't even imagine of)。有這樣的國際舞台,當然是台灣應得(deserve)的。」

在國內輿論媒體一面倒將台灣教育視為失敗的代名詞、總是認為「西方的月亮比較圓」時,德國前執政黨智庫怎麼會認為台灣有「國際級的教育體系」,而且先進程度讓許多國家「連車尾燈都看不到」?

透過KAS基金會對我們的回饋、其他KASpaces計畫參與國的研究報告、以及亞洲大會對談內容,筆者觀察到台灣教育有以下兩大優勢。

相對健全的公共基礎建設,讓教育創新有可靠後盾

比起多數亞洲國家,甚至部分歐美國家,台灣的公共基礎建設相對健全。這點乍看與教育無關,但新冠疫情的衝擊讓兩者關連性變得十分顯著。

公共基礎建設首先體現於社會的數位化程度。

參與KASpaces計畫的十三國中,除了韓國99.9%的青少年都有高速網路可以用,所有國家都在疫情期間遭遇數位基礎建設低落的問題。

在KASpaces亞洲大會,幾乎每一場都能聽到東南亞各國官員與教育界領袖對彼此國家的孩子「如何發揮創意連接網路訊號」感同身受卻又無奈:「爬到樹上連網上課」是不分國家種族的許多孩子都嘗試過的作法;許多孩子「好不容易長途跋涉到訊號較好的地方,卻上課到一半電腦沒電關機」,也讓老師即便難以教學卻又怪不了學生。

雖然疫情也凸顯了台灣的數位落差,但我們是相對的幸運兒。根據國發會〈一一〇年國家數位發展研究報告〉,台灣偏鄉地區家戶寬頻上網平均涵蓋率已達96.7%,偏鄉4G電波人口涵蓋率亦達99.1%。

《經濟學人》2022年〈數位包容指標(The Inclusive Internet Index)〉調查也顯示,台灣數位包容度全球排名第九,在亞洲僅次第一名的新加坡與第二名的韓國,高於第二十名的日本。相比韓國以外的亞洲各國,台灣偏鄉在遠距教學期間的數位落差,大多不是來自政府基礎建設的不均,而在個別家戶所擁有設備的落差,以及家庭狀況對既有教學目標的影響(例如,為幫忙父母工作影響上課進度等)。

此外,比起許多國家,台灣正式與非正式的社會安全網相對完善,貧窮人口比例也較低。

「雖然教育是改變社會的根本,但我們不能把所有社會變革的責任都推給教育。」談到台灣疫情期間回應弱勢問題的經驗,振鐸學會理事長丁志仁在KASpaces亞洲大會如此回應菲律賓、泰國與孟加拉的學者與官員:「我們不該指望通過學校教育,來解決因疫情而加劇的各種社會問題。我們需要的是更完善的社會安全網。若要說台灣疫情期間在照顧弱勢兒童方面做得比較其他國家好,那主要是因為我們有相對健全的社會安全網,不是因為我們的學校體制本來有多棒。」