【總整理】要不要隔離？是否持PCR陰性證明？美日澳等14國旅遊入境規範一次看

隨著各國疫苗覆蓋率提高、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩，各國逐漸開放邊境，進一步鬆綁防疫規定，迎接蠢蠢欲動的各國旅客。國內部分，根據指揮中心，0+7入境新制將於10月3日實施，包含禁團令、入境規定、自主防疫等措施都將一一調整或取消。

以下為涵蓋亞洲、北美、歐洲、大洋洲等14國的簽證、入境檢疫規範整理，不過想要出國的民眾，仍建議至各國官網確認詳細資訊，確保旅途順利愉快。

日本

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（一）簽證

10月11日起短期入境免簽證。

（二）疫苗

打滿3劑疫苗免提供PCR證明，日本認可接種3次以上的疫苗廠牌包含輝瑞BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax、Covaxin。疫苗可混打，其中嬌生1劑相當於2劑，前3劑接種不同疫苗亦承認有效。

（三）篩檢

施打三劑疫苗者免提供PCR證明。未達標準者需取得72小時內PCR陰性證明。

（四）入境前／後規定

在手機內事先安裝2個App，包含MySOS（入國者健康居所確認程式）、COCOA（與陽性者接觸偵測）。

將誓約書（下機前填寫）、PCR陰性證書、接種疫苗書（藍色名單內包含台灣可不需提供）等證明文件一次在App上登錄，屆時在入境日本時將會檢查是否下載及備齊所有文件。

（五）重要防疫措施

若是在旅途過程中有同團遊客確診，除確診者須配合當地政府所指定的流程就醫外，確診者的密切接觸者也必須至指定場所進行隔離，而其他同團遊客則可繼續走完剩下行程。

韓國

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（一）簽證

至10月31日前仍可以K-ETA免簽入境。

（二）疫苗

無論是否打滿3劑疫苗入境後都須自費PCR檢測，疫苗證明並不會被檢視。

（三）篩檢

入境者自9月3日起不再需要提出PCR或醫院抗原快篩陰性證明，但仍需在入境後1日內進行篩檢並將結果上傳至Q-Code。

（四）入境前／後規定

需到檢疫資訊預填系統Q-Code登錄健康狀態問卷、疫苗接種狀況、護照資料、在韓停留期間住址等。完成時間可在入境前或入境後，完成線上登錄後系統將顯示QR Code，若在入境前登記完成只要以手機出示QR Code截圖畫面給海關，或持憑紙本列印，可加速入境檢疫程序。

（五）重要防疫措施

不強制室外戴口罩。如果在韓國當地確認為陽性，要在預訂地點進行「居家治療」（檢體採取日起7天），無症狀或輕症者服用退燒藥或感冒藥，有症狀時在家視訊診療或門診就醫，第7天午夜解除隔離，解除隔離前不需再檢查。

泰國

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（一）簽證

泰國單次觀光簽證

簽證效期：三個月

停留期限：不超過60天

辦理費用：新台幣1200元

泰國落地簽證

簽證效期：單次入境有效

停留期限：不超過15天

辦理費用：泰銖2000元

（二）疫苗

18歲及以上者必須於抵達泰國至少14天前，接種經批准之2劑完整COVID-19疫苗。

獨自前往泰國之12至17歲旅客，必須於抵達泰國至少14天前，接種至少1劑經批准之疫苗，與父母一同旅行者不受此限。

獨自前往泰國之12歲以下旅客，必須於抵達泰國至少14天前須完整接種疫苗，與父母同行之6至11歲旅客不受此限。

（三）篩檢

未接種或未完全接種疫苗旅客的新入境規定：須備妥簽證並出示旅行前72小時內之PCR檢測或醫院開立之快篩陰性證明。

（四）入境前／後規定

已完全接種疫苗的國際旅客：須備妥簽證及完整疫苗接種證明（紙本黃卡或電子疫苗接種證明）。

（五）重要防疫措施

不再強制民眾配戴口罩，旅客可以根據現場人潮狀況自行決定是否配戴。

在泰國期間，無論旅客是否完全接種疫苗，皆應嚴格遵守當地防疫各項規定，出現類似COVID-19症狀的旅客應接受檢測，如果旅客檢測呈陽性，必須接受適當的治療。

入境後經檢測感染COVID-19病毒之陽性旅客將根據泰國傳染病法，由其投保之醫療保險公司轉介至合作醫療機構接受適當治療，所須費用必須由外國旅客投保美元保額之COVID-19保險負擔。

患者依據病情將在醫院或旅館隔離或社區隔離中心接受治療，治療時間至少10天，康復者將獲核發康復醫學證明。

美國

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（一）簽證

赴美國旅遊或洽商不超過90天免簽，但啟程赴美前先透過旅行授權電子（ESTA）系統取得授權。

（二）疫苗

須檢附14天前已完整接種疫苗的證明。

（三）篩檢

不須出示篩檢陰性證明。

（四）入境前／後規定

所有自美國境外起飛赴美之航空公司在旅客登機前，必須檢視及確認所有旅客（除豁免人士外）提出已完整接種COVID-19疫苗之紙本或數位接種證明。該等證明內容至少需要載明旅客姓名及出生日期，並須與所持護照或其他旅行證件相符。

加拿大

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（一）簽證

免簽。

（二）疫苗

10月起不須出示疫苗證明即可入境。

（三）篩檢

10月起不須篩檢陰性證明。

（四）入境前／後規定

10月起不必透過ArriveCAN App提交健康資訊。

紐西蘭

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（一）簽證

免簽。

（二）疫苗

不須出示疫苗證明即可入境。

（三）篩檢

在機場獲得免費的快速抗原檢測（RAT）。紐西蘭政府鼓勵旅客在抵達當天及第5或6天進行測試，並將結果回報。

（四）入境前／後規定

仍須完成旅遊誓約書以獲得旅遊通行證（Traveller Pass）。

（五）重要防疫措施

除醫院、藥房、老人住宅及老人護理機構仍須配戴口罩外，其餘場所不強制配戴口罩。僅確診者須居家隔離7天，相關居家接觸者不需要隔離。

澳洲