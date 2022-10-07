《26堂致富心態校準課》：為了錢，你願意或不願意做什麼事？

文：駱鋒

生活一團糟，只能怪你自己

幾個月前，我和輔導的客戶羅恩（Ron）通電話時，他說：「駱鋒，我需要幫忙。我的事業經營不順，競爭激烈，顧客都是鐵公雞，供應商想提高價格，而且現在的經濟情況也很糟糕。」

「羅恩，好了啦！你只是一直在發牢騷。」我回答。

「你不了解我的生意有多慘。」

「羅恩，我知道問題出在哪裡，有一個辦法能幫你。」

「拜託告訴我，辦法是什麼？」

「很簡單。如果你營運狀況很糟糕，那是因為你就是個差勁的商人。」

陷入一片沉默。

「駱鋒，可是我——」

我插嘴說：「羅恩，你聽著，每間企業都能反映出業主的特質。我問你，業界是不是有其他企業打敗你了？」

「有啊。」

「他們的生意很好，但其實他們賣的產品跟你很像，是這樣嗎？」

「呃，是啦，這樣說也沒錯。」

「如果是這樣的話，就代表你沒搞清楚某些事——你還不夠稱職。等到你發現自己就是問題的根源，也是造成目前這種困頓局面的原因時，你才能夠解決問題。你了解我的意思嗎？」

「了解。」

當你對自己的人生擔起百分之百的責任時，就是你開始「賺大錢」的時候了。別再責怪政府、政客、律師（好吧，你可以稍微怪一下律師）、不幸、父母、職員、經濟、天氣等因素了。

最終責任，終歸是落在你身上。

駱鋒語錄 #33 每一間企業都能反映出業主的特質。

速食害你變胖？

你很清楚，大多數人都喜歡把自己塑造成大環境下的受害者。你覺得我在唬爛嗎？只要看一集傑里・斯普林格的節目就知道了。

整集節目都在談論受害者，例如有人冤枉了誰、和第三者發生性關係，然後等所有表演、哭泣、爭吵、打架達到高潮時，就產生娛樂效果了。受害者遇到問題，似乎永遠都是別人造成的，太可悲了。

如果你想致富，就不能當受害者。社會上的受害者已經夠多了，就好比一個人好幾年來天天吃速食，卻控訴速食店害他變胖。

告訴我：是誰決定每天早上起床後，開車去速食店？是誰看著菜單、點餐、拿出錢包，然後買速食？是誰決定把大薯、雙層起司漢堡和奶昔塞進嘴裡？你說的沒錯，就是那傢伙——自稱「受害者」的顧客。

如果你找不到好人幫你，也許你不是好人

許多企業家經常跟我說：「駱鋒，我最近找不到適合的人手。」我一律回答：「可能因為你是個差勁的領導者吧！真正的問題不在於你找不到人才，而是人才不願意在你底下做事。為什麼？也許是因為你付不起他們應得的薪水。」

「可是，我的營運狀況不太順利，負擔不了他們期望的高薪。」

我一樣冷漠地說：「因為你是糟糕的企業主啊！利潤低，營收低，現在連一個團隊也養不起了。哇靠，你甚至不知道該怎麼建立團隊。」

如果你的情況跟他差不多，那你就該承擔責任。我知道現實很殘酷，因為我自己也熬過了好幾次！

有時，我也會發現自己處於受害者的思維模式。每當這種情況發生時，我會靜下來問自己：「我表現得像受害者，還是像業主？」然後我發現，只要我為自己的人生擔起所有責任，就會發生神奇的事。

駱鋒語錄 #34 世界上有三種人： （一）等著事情發生的人。 （二）讓事情發生的人。 （三）不了解發生什麼事的人。

為了錢，你願意或不願意做什麼事？

你看過《誰敢來挑戰》（Fear Factor）這個節目嗎？內容基本上就是看著一些人為了錢，願意或不願意做什麼事。

看著別人做危險的特技和冒險，確實很吸引觀眾。但看著別人願意吃噁心的東西，像是發臭的腐爛動物內臟、可怕的昆蟲等等，未免太讓人倒胃口了吧，而且這竟然只是為了贏得區區五萬塊錢！

當然，《誰敢來挑戰》是個極端的例子。重要的是，你要搞清楚，並事先了解自己願意或不願意為了錢做什麼事，因為你有絕對的自主權。

我先說清楚：我的意思不是勸你為了賺錢，決定要不要做一些違法、不道德或喪失理智的事。請別誤解我的意思。

你有多想致富？

你應該好好思考這個重要的問題：為了賺夠錢，你願意付出什麼代價？例子如下：

假設你決定透過不動產致富，那就好好思考自己是否了解實踐的方法。

如果你不了解，那你打算怎麼學習？你願意為此參加研討會、讀書或參與輔導計畫嗎？

如果你願意，那你肯花多少學費？五千美元？一萬美元？二萬美元？你想清楚了嗎？

換個方式問：為了賺錢，你願意做哪些事？不願意做哪些事？

假設你想在網路上大賺一筆，我想提醒你：根據我的經驗，即使你知道自己在幹嘛（大多數人並不知道），在網路上從零開始創業需要花不少錢和時間。其實，你的資金愈少，就必須投入愈多時間到網路事業，沒有其他捷徑。

所以，你該好好思考：如果你有規律的正職工作，但薪水不高，你願意利用晚上和週末的空檔在網路上做「免費」的事，引導流量到你的網站嗎？在沒有盈利的情況下，你願意持續做這些事多久？一個月？六個月？一年？

或者，如果你的閒暇時間不多，但你有一些閒錢，你願意花多少錢讓你的網站增加流量呢？在你摸索遊戲規則的過程中，你能接受損失多少錢？你想清楚了嗎？

先搞懂為了賺錢，你願意做什麼事情，以及不願意做什麼事情吧。

「你要先確定成功背後的代價，再忙著付出代價。」——亨特（H.L. Hunt），德州石油大亨

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書籍介紹

本文摘錄自《26堂致富心態校準課：世界富豪導師DAN LOK駱鋒的「老子有錢」哲學》，堡壘文化出版

作者：駱鋒

譯者：辛亞蓓

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