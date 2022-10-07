《26堂致富心態校準課》：為了錢，你願意或不願意做什麼事？
我們想讓你知道的是
許多企業家經常跟我說：「駱鋒，我最近找不到適合的人手。」我一律回答：「可能因為你是個差勁的領導者吧！真正的問題不在於你找不到人才，而是人才不願意在你底下做事。為什麼？也許是因為你付不起他們應得的薪水。」
文：駱鋒
生活一團糟，只能怪你自己
幾個月前，我和輔導的客戶羅恩（Ron）通電話時，他說：「駱鋒，我需要幫忙。我的事業經營不順，競爭激烈，顧客都是鐵公雞，供應商想提高價格，而且現在的經濟情況也很糟糕。」
「羅恩，好了啦！你只是一直在發牢騷。」我回答。
「你不了解我的生意有多慘。」
「羅恩，我知道問題出在哪裡，有一個辦法能幫你。」
「拜託告訴我，辦法是什麼？」
「很簡單。如果你營運狀況很糟糕，那是因為你就是個差勁的商人。」
陷入一片沉默。
「駱鋒，可是我——」
我插嘴說：「羅恩，你聽著，每間企業都能反映出業主的特質。我問你，業界是不是有其他企業打敗你了？」
「有啊。」
「他們的生意很好，但其實他們賣的產品跟你很像，是這樣嗎？」
「呃，是啦，這樣說也沒錯。」
「如果是這樣的話，就代表你沒搞清楚某些事——你還不夠稱職。等到你發現自己就是問題的根源，也是造成目前這種困頓局面的原因時，你才能夠解決問題。你了解我的意思嗎？」
「了解。」
當你對自己的人生擔起百分之百的責任時，就是你開始「賺大錢」的時候了。別再責怪政府、政客、律師（好吧，你可以稍微怪一下律師）、不幸、父母、職員、經濟、天氣等因素了。
最終責任，終歸是落在你身上。
駱鋒語錄 #33
每一間企業都能反映出業主的特質。
速食害你變胖？
你很清楚，大多數人都喜歡把自己塑造成大環境下的受害者。你覺得我在唬爛嗎？只要看一集傑里・斯普林格的節目就知道了。
整集節目都在談論受害者，例如有人冤枉了誰、和第三者發生性關係，然後等所有表演、哭泣、爭吵、打架達到高潮時，就產生娛樂效果了。受害者遇到問題，似乎永遠都是別人造成的，太可悲了。
如果你想致富，就不能當受害者。社會上的受害者已經夠多了，就好比一個人好幾年來天天吃速食，卻控訴速食店害他變胖。
告訴我：是誰決定每天早上起床後，開車去速食店？是誰看著菜單、點餐、拿出錢包，然後買速食？是誰決定把大薯、雙層起司漢堡和奶昔塞進嘴裡？你說的沒錯，就是那傢伙——自稱「受害者」的顧客。
如果你找不到好人幫你，也許你不是好人
許多企業家經常跟我說：「駱鋒，我最近找不到適合的人手。」我一律回答：「可能因為你是個差勁的領導者吧！真正的問題不在於你找不到人才，而是人才不願意在你底下做事。為什麼？也許是因為你付不起他們應得的薪水。」
「可是，我的營運狀況不太順利，負擔不了他們期望的高薪。」
我一樣冷漠地說：「因為你是糟糕的企業主啊！利潤低，營收低，現在連一個團隊也養不起了。哇靠，你甚至不知道該怎麼建立團隊。」
如果你的情況跟他差不多，那你就該承擔責任。我知道現實很殘酷，因為我自己也熬過了好幾次！
有時，我也會發現自己處於受害者的思維模式。每當這種情況發生時，我會靜下來問自己：「我表現得像受害者，還是像業主？」然後我發現，只要我為自己的人生擔起所有責任，就會發生神奇的事。
駱鋒語錄 #34
世界上有三種人：
（一）等著事情發生的人。
（二）讓事情發生的人。
（三）不了解發生什麼事的人。
為了錢，你願意或不願意做什麼事？
你看過《誰敢來挑戰》（Fear Factor）這個節目嗎？內容基本上就是看著一些人為了錢，願意或不願意做什麼事。
看著別人做危險的特技和冒險，確實很吸引觀眾。但看著別人願意吃噁心的東西，像是發臭的腐爛動物內臟、可怕的昆蟲等等，未免太讓人倒胃口了吧，而且這竟然只是為了贏得區區五萬塊錢！
當然，《誰敢來挑戰》是個極端的例子。重要的是，你要搞清楚，並事先了解自己願意或不願意為了錢做什麼事，因為你有絕對的自主權。
我先說清楚：我的意思不是勸你為了賺錢，決定要不要做一些違法、不道德或喪失理智的事。請別誤解我的意思。
你有多想致富？
你應該好好思考這個重要的問題：為了賺夠錢，你願意付出什麼代價？例子如下：
- 假設你決定透過不動產致富，那就好好思考自己是否了解實踐的方法。
如果你不了解，那你打算怎麼學習？你願意為此參加研討會、讀書或參與輔導計畫嗎？
如果你願意，那你肯花多少學費？五千美元？一萬美元？二萬美元？你想清楚了嗎？
換個方式問：為了賺錢，你願意做哪些事？不願意做哪些事？
- 假設你想在網路上大賺一筆，我想提醒你：根據我的經驗，即使你知道自己在幹嘛（大多數人並不知道），在網路上從零開始創業需要花不少錢和時間。其實，你的資金愈少，就必須投入愈多時間到網路事業，沒有其他捷徑。
所以，你該好好思考：如果你有規律的正職工作，但薪水不高，你願意利用晚上和週末的空檔在網路上做「免費」的事，引導流量到你的網站嗎？在沒有盈利的情況下，你願意持續做這些事多久？一個月？六個月？一年？
或者，如果你的閒暇時間不多，但你有一些閒錢，你願意花多少錢讓你的網站增加流量呢？在你摸索遊戲規則的過程中，你能接受損失多少錢？你想清楚了嗎？
先搞懂為了賺錢，你願意做什麼事情，以及不願意做什麼事情吧。
「你要先確定成功背後的代價，再忙著付出代價。」——亨特（H.L. Hunt），德州石油大亨
相關書摘 ▶《26堂致富心態校準課》：分心是窮人唯一真正的奢侈行為，很多人失敗都是因為注意力不集中
書籍介紹
本文摘錄自《26堂致富心態校準課：世界富豪導師DAN LOK駱鋒的「老子有錢」哲學》，堡壘文化出版
作者：駱鋒
譯者：辛亞蓓
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中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
隸屬於中租控股集團旗下公司的中租迪和，是台灣租賃產業的龍頭，長期致力於中小企業融資相關業務，並觀察到許多中小企業因應產業類別、公司規模等不同條件，在準備申請文件時需要耗費許多心力，才能符合銀行方的審核要求；加上申請流程繁雜、核貸時間長，容易導致緩不濟急的情況發生。為此，中租企金提供客製化的諮詢服務，在瞭解營運現況、資源需求後，可為申貸企業量身打造出適合的融資方案，即時提供資金援助。
1. 中租企金【中小企業小額融資方案】
融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度：100萬以上
往來期間：20個月~36個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
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本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。