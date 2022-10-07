《26堂致富心態校準課》：分心是窮人唯一真正的奢侈行為，很多人失敗都是因為注意力不集中
我們想讓你知道的是
以前，我每天大約會收到四百封電子郵件，但我現在有虛擬助理幫我檢視郵件，所以我每天只收到二十到二十五封郵件。我會抽出大概半個小時瀏覽和回覆郵件，然後登出信箱，不再去想郵件的事。
文：駱鋒
提升日常生產力的簡單技巧
週五、週六、週日我都不工作，所以基本上我在每個週末都能放三天連假。我通常每週工作三到四天，除非我需要進行重要的專案，才會在星期五工作。
我可以自由地掌握工作進度，但我不是一整週工作七天，所以我必須確保自己的工作效率很高。我會用像是不接計畫之外的來電，這種高效率的方式做事。
電話響起時，很多人都習慣馬上接電話，就像訓練有素的猴子。但我不會馬上接電話，因為我已經制定好當天的時間表，別人的步調要配合我。我只接預料之中的來電。
反正來電有90％機率並不重要，不是嗎？也有90％機率並不急，不是嗎？
我設定的「語音信箱」如下：
「這裡是駱鋒大哥的辦公室，也許我目前在講電話，或不在座位上。請留下您的姓名、電話號碼以及來電的需求，雖然我不會馬上回電，但我一有空就會回電。謝謝您的來電。」
或許你心想：「你是不是很難搞？」但我不會用「難搞」這個詞形容自己。我只是與眾不同。
這種做法能提高雙方的生產力。怎麼說呢？因為你和我事先安排通話時，你知道我會為你預留時間。我會等你的來電，你打來時就不會沒人接聽，你會知道我在約定的時間一心一意等著你。
比爾・蓋茲安排行程的模式，是以六分鐘為一個單位，我則是十五分鐘為一個單位。一整天，我會為每件事預留時間，例如我通常在吃完午餐後查看電子郵件，接下來就不再處理郵件，改做別的事。
你是不是花太多時間收發電子郵件了？
我知道有些人在一天內會檢視電子郵件十次，尤其是從事網路事業的人。
許多網路企業家整天在網路上浪費不少時間，只要多擠出了一點時間，他們就會跑到電腦前面查看電子郵件，處理完郵件後，還會再花一點時間上網。接著，他們會去eBay檢視自己下標商品的拍賣狀況，並登入臉書、Instagram或其他社群媒體平臺。
他們做完這些事後，又會回頭查看電子郵件！老實說吧，你也是這樣嗎？如果你做事時經常受到干擾並分心，怎麼可能把事情做好呢？
以前，我每天大約會收到四百封電子郵件，但我現在有虛擬助理幫我檢視郵件，所以我每天只收到二十到二十五封郵件。我會抽出大概半個小時瀏覽和回覆郵件，然後登出信箱，不再去想郵件的事。
我每天早上和下午都會查看訂單一次，因為我想知道自己賺了多少錢。我不使用即時通訊工具，因為我不想被思緒不夠清晰的人干擾。即時又快速地收發訊息，不代表你能夠提高生產力。
你覺得壓力很大，無法賺到更多錢嗎？
身為企業家，你有時候覺得不堪重負，而且不知所措嗎？早上一起床，就有一大堆雜事要做，而且你不知道應該先做哪件事。
大家都說要排好事情的優先順序，但你到底應該怎麼排序才好呢？
對我來說，商業活動只分成兩種類型：營利事務和非營利事務。
非營利事務包括和朋友聊天、上網、查看電子郵件、接電話、檢查網路狀態、整理辦公室、記帳等等，都是無法帶來財富的事。
營利事務包括創造新產品、銷售產品、改善行銷程序、管理有利可圖的專案、籌集資金、尋找招攬顧客的新方法、安排合資企業的交易、建立戰略夥伴關係*、創設系統、聘請優秀人才經營事業，都是能帶來財富的事。雖然你必須處理這些事務，但不要花太多時間做不會賺錢的事——委託並外包給別人做吧！反正這些都不是最重要的事情。
駱鋒語錄 #55
你每天的首要工作，就是盡力為事業創造更多營收和利潤。
所有成功致富者的主要共同點
很多人失敗都是因為注意力不集中。大多數努力生存的企業家忙著擔起日常的事業責任，只針對眼前的事務採取措施。他們缺乏戰略性思維或行動，這是一大錯誤。
為什麼他們那麼容易分心？因為他們不清楚自己想要什麼，於是轉移了注意力。
當你明白自己想要什麼時，你會很專心，就好像抓得住照射到地面的陽光，並仔細檢視陽光。你似乎能夠將太陽的能量轉移到很燙的東西上，集中能量後，你會創造出容易引起熊熊烈火的雷射光，這就是你致富之前需要的那種專注力。
那麼，在日常工作中保持專注有什麼意義嗎？代表著你了解自己的優勢、擅長的項目，大概也有能力擺脫其他引起分心的事務。
有些人經常跟我說這樣的話：「駱鋒，我經營小企業，做一些當日沖銷、不動產的交易，還正在考慮開創新事業，但為什麼我還是沒能真正賺到大錢？」我的回答通常是：「因為你參與太多業務了，沒別的原因！」
聽起來很耳熟吧？如果你的情況也差不多，可以試著挑一項最有可能讓你發大財的業務。擺脫其他業務後，觀察一下進展，你會對成果驚訝不已。
駱鋒語錄 #56
分心是窮人唯一真正的奢侈行為，專心致志才是成功的必要條件。
相關書摘 ▶《26堂致富心態校準課》：為了錢，你願意或不願意做什麼事？
書籍介紹
本文摘錄自《26堂致富心態校準課：世界富豪導師DAN LOK駱鋒的「老子有錢」哲學》，堡壘文化出版
作者：駱鋒
譯者：辛亞蓓
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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LG衣日氣象局開台：惱人曬衣困擾全揭露！免曬衣乾衣機全天候適用，一年四季輕鬆乾衣不必看天氣
我們想讓你知道的是
LG與化身氣象主播「尤衣思」的阿翰，聯手打造LG衣日氣象局，破除台灣多變天氣所帶來的種種曬衣迷思，為所有乾衣困擾提出解方。使用LG免曬衣乾衣機，為你全方面守護心愛的衣物！
台灣時常連續陰雨天衣服總是曬不乾，或是空氣污染導致衣物越曬越髒…屬於亞熱帶海島型氣候的台灣，不僅天候變化多端，加上多雨潮濕及嚴重的空污問題，除了外出穿著難以挑選，我們更常忽略天氣可能對衣物造成的傷害，該怎麼辦呢？就讓LG衣日氣象局幫你解決所有惱人的曬衣困擾吧！
以為春夏曬衣不用擔心？尤衣思揭露春夏曬衣大問題：連結
輕拍除塵、雙重極細密濾網 向隱形髒污說掰掰！
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導入除濕式溫和乾衣技術 保持衣物柔軟與色澤
近幾年台灣夏天高溫動輒飆破35度，雖然能快速晾乾衣物，但當豔陽直射時，紫外線容易導致衣物褪色泛黃，若內部纖維遭到破壞，衣物可能不再柔軟，穿起來肯定渾身不自在，這也是夏天曬衣最大的痛點。
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如何與秋冬曬衣困擾道別？尤衣思告訴你：連結
60度殺菌行程 減少 99.9% 細菌、塵螨及過敏原
台灣空污日益嚴重，尤其在秋天特別明顯，如果秋天在室外曬衣物，肉眼看不見的PM2.5、細菌、塵蟎與蟲卵全附著在衣物上，如果把這些髒污帶進室內或穿在身上，都可能讓環境空氣變得更混濁，對健康將造成嚴重威脅。
不讓衣物越曬越髒，就交給LG免曬衣乾衣機！LG免曬衣乾衣機搭載60度殺菌行程，可減少99.9%細菌、塵螨及過敏原。
免接瓦斯排風管 安裝簡單安全沒煩惱
至於冬天曬衣最大的煩惱，不外乎天氣過於濕冷、戶外場域氣溫低，不僅衣物不容易乾、就算晾乾也是冰冰冷冷，且衣物潮濕容易產生異味。每當冬天面對曬衣服問題，光用想的就覺得心好累啊…
LG免曬衣乾衣機不但能快速乾衣，還可透過手機「LG ThinQ」APP，隨時隨地遠端遙控乾衣行程、進行能源監控，免除在陽台吹冷風的辛苦。此外，免接排風管及瓦斯管的貼心設計，就算放置在室內，也無須擔憂排廢熱氣的問題；加上110V隨插即用，不僅大幅簡化安裝過程，更讓用電安全無後顧之憂，讓冬天乾衣變成一件輕鬆的事。
下雨天是曬衣最大的敵人！尤衣思一招輕鬆解決：連結
不用再為曬衣場域煩惱 雨天不愁沒乾衣穿
台灣四面環海、屬於多雨潮濕氣候，許多小坪數住家沒有專屬曬衣場域，若是遇到連續陰雨天，曬衣將成為一大難題，有些人甚至因此不敢洗衣服…。只要擁有LG免曬衣乾衣機，洗衣服不用再看天氣預報，就算戶外雨下個沒完沒了，在家也能輕鬆有乾衣服穿。
不僅如此，LG免曬衣乾衣機採「洗乾堆疊」靈活設計，乾衣機與洗衣機兩台可堆疊在一起，「下洗衣上乾衣」同時運作，洗完即乾、高效不曬髒，不須再苦惱要在哪裡曬衣、也不用再擔心曬不乾沒衣服穿。更重要的是，堆疊樣式、容量、顏色都可自行選擇，既美觀又省居家空間。
神級超大容量乾衣機 乾衣的事交給它準沒錯！
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