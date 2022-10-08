高鳴晟《剪故事》：說剪輯師是一部片子的第二導演，這不是過譽，根本就是在瞎掰！
我們想讓你知道的是
解剖故事創作的新角度，看剪輯師如何將原有素材重組、構成，透過多年實際操作與思考，告訴我們說故事的N種方法，也以自身參與影像的製作經驗，告訴你，用剪輯思維，就可以免除不必要的撰寫與拍攝。書中同時你分享職人養成過程，給新手後輩提供一些建議與觀點。
文：高鳴晟
04 關於剪輯師，你該知道的事──剪輯不是「再創作」
我在第一次講課的時候都會問學生：「剪輯是什麼？」得到的答案五花八門，通常我不太會去糾正，因為面對真理的每一種講法都算是在「瞎子摸象」，我們都是瞎子，只是摸的部位不太一樣而已，可其中有一種關於剪輯的說法，我一定會多做解釋，免得過於簡單的講法引起多餘的誤會。
有些人說，剪輯就是「再創作」。把導演拍攝回來的影片重新拆解，並賦予全新的風貌。因此有人說，剪輯師就是電影的第二導演，當導演一籌莫展的時候，就是剪輯師大顯身手的時候了。這個說法聽起來很帥，很多年輕人會效法，我也曾這樣子想，也用這樣子作風在職場上度過幾年，帶給我很糟糕的影響。
說剪輯師是一部片子的第二導演，這不是過譽，根本就是在瞎掰！就我自己慘痛的經驗，導演就是導演，剪輯師就是剪輯師，這不是什麼封建時代的階級，而是電影產業詳細的分工。如果剪輯師把自己視為第二導演，那他就很容易在工作上跟導演較勁，剪輯師跟導演的關係是競爭關係，而不是合作關係，還有什麼分工會比這樣子更糟的嗎？所以千萬不要這樣子想！
創意不是源頭，而是層層加工之後的結果
那難道說剪輯就不是創作嗎？也不是這樣的，電影的創作也不是獨一無二，或是推翻原有的造物，然後重新「再創作」。創意不是源頭，而是層層加工之後的結果。很多人以為創意就是源頭，而實際上創意的源頭只是一個「點子」而已，誰都可以有點子，每個人都會有突如其來的點子，這些點子不經琢磨也能夠是個好點子，但創意並不是這樣子的，在電影的製作流程中，每一個環節、每一位主創人員都在用他們的創意為電影進行加工。
電影的最開始可能是一個點子，也可能是一筆錢；有一個補助案開始徵件，電影公司老闆連忙聯絡幾位認識的編劇，或是企劃人員，看有沒有什麼正在進行中的創作，剛好符合這個徵案。如果他們決定要開發這個創作，那麼電影的製作就此開始了。
編劇跟企劃人員合作完成了一個絕佳的劇本與企劃案，順利拿到補助金，他們開始徵選導演，尋找可以執行拍攝劇本企劃的絕佳人選。而當導演進組以後，導演會提出他想要如何拍攝劇本的想法，也就是「詮釋劇本」的想法，劇本是拍攝的藍圖，但不是執行說明書，劇本完成之後，導演會開始依照他的想法跟理念來「詮釋」劇本。
既然名曰「詮釋」，那就會跟編劇一開始的想法有所出入，導演根據自己的需求來徵召工作人員，在過程中可能因為時間因素，或是因為預算的限制，而需要作出調整，等到主創人員都到齊之後，每一位主創人員都會對拍攝計畫，也就是如何詮釋劇本提出想法，這些人都是專業的工作人員，他們會考量有限的預算與時間，提出最佳的解決方法，在討論的過程中彼此互相理解，並且慢慢地達到共識。
有些人會誤解所謂的「導演作者論」，導演作者論並不是在說導演是電影的唯一作者，電影不是這樣子做的，如果說電影只有導演是唯一作者的話，那除了導演以外的工作人員，通通都將被人工智慧給取代。
導演作者論一開始只是一個「研究電影的方法」而已，意思是說要以導演的作品年表為順序來研究電影，這樣子就能夠觀察到導演在每一部電影作品裡面貫穿的中心理念，以導演為中心來研究電影，也能夠看到拍攝技法的演進變化。並且，以導演為中心，並不代表導演就是唯一的作者，其他人只是在執行導演意志的手腳，如果這樣子理解導演作者論，那真的大錯特錯了。
迷信導演作者論，或是誤解導演作者論的下場，那就是所有的工作人員都腦袋放空，把自己當成服從命令的機器人，把劇組當成軍隊，而不是一個創意團隊，每個人都不敢違逆導演，也不敢提出創作上的想法。這種作法反而會孤立導演，把所有的職責都歸咎在導演一人身上，導演會被要求做出超過導演職責的事情，個人扛下所有的責任，每一個工作人員到現場看到導演就問一句：「導演，今天要拍什麼？」而不是先做準備，導致拍攝進度落後，工作起來也沒有效率。
回到我們的論述，當主創人員跟導演達到共識之後，就開始各自發揮所長，攝影師根據導演的目標與方向，來決定拍攝的鏡頭、構圖，以及光影佈局；美術指導根據導演的目標與方向，來決定佈景的設計、風格與材質；而到了剪輯師這一端，輯師詳細了解劇本，且跟導演多次開會，了解了鏡頭的設計，而當拿到拍攝檔案時，剪輯師也會發揮所長，用剪輯的技巧去修飾、去編排、去創造出獨一無二的剪輯風格敘事。
因此，製作電影不只是執行命令，也不是推翻原有的設計來進行「再創作」，而是在層層的加工之中，每一位主創人員都投注自己的創意去創作，我們是用創作在加工，一層一層疊上去，匯集各個主創人員的專業與巧思，聚沙成塔，完成一個人辦不到的事情。
所以電影的受眾才會這麼廣，影響力也才會這麼大，因此我說「創意不是源頭，而是層層加工之後的結果」，我覺得剪輯不是再創作，而是這整個加工鏈中的一環，既要承先也要啟後。
只是剪輯比較特殊的一點在於，前製期的定調是在劇本完成的時候，而後製期的定調則是剪輯完成的時候，剪輯完成之後，製流程的諸多人員會依照定剪版本的影片來進行詮釋，調光人員會讓影片染上不同的色調，聲音指導會設計各種音效、音量，來引導觀眾的情感，配樂師就更不用說了，你們一定都了解配樂對於電影的影響，這就是電影製作，眾人努力完成一個凝聚眾人意志與創意的作品，很美好吧！
剪輯跟節奏無關係
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
我們想讓你知道的是
皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。