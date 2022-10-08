高鳴晟《剪故事》：說剪輯師是一部片子的第二導演，這不是過譽，根本就是在瞎掰！

文：高鳴晟

04 關於剪輯師，你該知道的事──剪輯不是「再創作」

我在第一次講課的時候都會問學生：「剪輯是什麼？」得到的答案五花八門，通常我不太會去糾正，因為面對真理的每一種講法都算是在「瞎子摸象」，我們都是瞎子，只是摸的部位不太一樣而已，可其中有一種關於剪輯的說法，我一定會多做解釋，免得過於簡單的講法引起多餘的誤會。

有些人說，剪輯就是「再創作」。把導演拍攝回來的影片重新拆解，並賦予全新的風貌。因此有人說，剪輯師就是電影的第二導演，當導演一籌莫展的時候，就是剪輯師大顯身手的時候了。這個說法聽起來很帥，很多年輕人會效法，我也曾這樣子想，也用這樣子作風在職場上度過幾年，帶給我很糟糕的影響。

說剪輯師是一部片子的第二導演，這不是過譽，根本就是在瞎掰！就我自己慘痛的經驗，導演就是導演，剪輯師就是剪輯師，這不是什麼封建時代的階級，而是電影產業詳細的分工。如果剪輯師把自己視為第二導演，那他就很容易在工作上跟導演較勁，剪輯師跟導演的關係是競爭關係，而不是合作關係，還有什麼分工會比這樣子更糟的嗎？所以千萬不要這樣子想！

創意不是源頭，而是層層加工之後的結果

那難道說剪輯就不是創作嗎？也不是這樣的，電影的創作也不是獨一無二，或是推翻原有的造物，然後重新「再創作」。創意不是源頭，而是層層加工之後的結果。很多人以為創意就是源頭，而實際上創意的源頭只是一個「點子」而已，誰都可以有點子，每個人都會有突如其來的點子，這些點子不經琢磨也能夠是個好點子，但創意並不是這樣子的，在電影的製作流程中，每一個環節、每一位主創人員都在用他們的創意為電影進行加工。

電影的最開始可能是一個點子，也可能是一筆錢；有一個補助案開始徵件，電影公司老闆連忙聯絡幾位認識的編劇，或是企劃人員，看有沒有什麼正在進行中的創作，剛好符合這個徵案。如果他們決定要開發這個創作，那麼電影的製作就此開始了。

編劇跟企劃人員合作完成了一個絕佳的劇本與企劃案，順利拿到補助金，他們開始徵選導演，尋找可以執行拍攝劇本企劃的絕佳人選。而當導演進組以後，導演會提出他想要如何拍攝劇本的想法，也就是「詮釋劇本」的想法，劇本是拍攝的藍圖，但不是執行說明書，劇本完成之後，導演會開始依照他的想法跟理念來「詮釋」劇本。

既然名曰「詮釋」，那就會跟編劇一開始的想法有所出入，導演根據自己的需求來徵召工作人員，在過程中可能因為時間因素，或是因為預算的限制，而需要作出調整，等到主創人員都到齊之後，每一位主創人員都會對拍攝計畫，也就是如何詮釋劇本提出想法，這些人都是專業的工作人員，他們會考量有限的預算與時間，提出最佳的解決方法，在討論的過程中彼此互相理解，並且慢慢地達到共識。

有些人會誤解所謂的「導演作者論」，導演作者論並不是在說導演是電影的唯一作者，電影不是這樣子做的，如果說電影只有導演是唯一作者的話，那除了導演以外的工作人員，通通都將被人工智慧給取代。

導演作者論一開始只是一個「研究電影的方法」而已，意思是說要以導演的作品年表為順序來研究電影，這樣子就能夠觀察到導演在每一部電影作品裡面貫穿的中心理念，以導演為中心來研究電影，也能夠看到拍攝技法的演進變化。並且，以導演為中心，並不代表導演就是唯一的作者，其他人只是在執行導演意志的手腳，如果這樣子理解導演作者論，那真的大錯特錯了。

迷信導演作者論，或是誤解導演作者論的下場，那就是所有的工作人員都腦袋放空，把自己當成服從命令的機器人，把劇組當成軍隊，而不是一個創意團隊，每個人都不敢違逆導演，也不敢提出創作上的想法。這種作法反而會孤立導演，把所有的職責都歸咎在導演一人身上，導演會被要求做出超過導演職責的事情，個人扛下所有的責任，每一個工作人員到現場看到導演就問一句：「導演，今天要拍什麼？」而不是先做準備，導致拍攝進度落後，工作起來也沒有效率。

回到我們的論述，當主創人員跟導演達到共識之後，就開始各自發揮所長，攝影師根據導演的目標與方向，來決定拍攝的鏡頭、構圖，以及光影佈局；美術指導根據導演的目標與方向，來決定佈景的設計、風格與材質；而到了剪輯師這一端，輯師詳細了解劇本，且跟導演多次開會，了解了鏡頭的設計，而當拿到拍攝檔案時，剪輯師也會發揮所長，用剪輯的技巧去修飾、去編排、去創造出獨一無二的剪輯風格敘事。

因此，製作電影不只是執行命令，也不是推翻原有的設計來進行「再創作」，而是在層層的加工之中，每一位主創人員都投注自己的創意去創作，我們是用創作在加工，一層一層疊上去，匯集各個主創人員的專業與巧思，聚沙成塔，完成一個人辦不到的事情。

所以電影的受眾才會這麼廣，影響力也才會這麼大，因此我說「創意不是源頭，而是層層加工之後的結果」，我覺得剪輯不是再創作，而是這整個加工鏈中的一環，既要承先也要啟後。

只是剪輯比較特殊的一點在於，前製期的定調是在劇本完成的時候，而後製期的定調則是剪輯完成的時候，剪輯完成之後，製流程的諸多人員會依照定剪版本的影片來進行詮釋，調光人員會讓影片染上不同的色調，聲音指導會設計各種音效、音量，來引導觀眾的情感，配樂師就更不用說了，你們一定都了解配樂對於電影的影響，這就是電影製作，眾人努力完成一個凝聚眾人意志與創意的作品，很美好吧！

剪輯跟節奏無關係