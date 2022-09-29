有些名嘴喜歡以「記者」自居，這對現役記者來說是很不公平的

我寫過很多名嘴、媒體人和記者的差別。三者有雷同、相似也有抵觸之處。嚴格來說是截然不同的。

先說名嘴。

說理講情、唱作俱佳，邏輯批判，一般人沒有天賦，苦學不來。然而，社會上對他們是褒貶不一的。名嘴的來源很多，有些是現役民代、或政界出身但發展無望的「老屁股」，有些是幕僚圈起步、參選失利卻在名嘴圈發光發熱的新秀，以及未必有心教學研究卻覬覦政媒利益的學者，或是轉行、半退、已退役或被退役的前記者。

名嘴表面上是政論節目領「時薪」的通告藝人。以每小時最低薪資3000元計算，只要擔任兩個以上節目的固定咖，每個月收入輕輕鬆鬆6位數，稍有知名度的月薪30萬起跳。多數人不屬於任何組織，自豪知名度和收入高人一等。引領淺碟的政治與言論市場。形成台灣特殊的政媒文化。

名嘴，就是言論市場的生意人

撇開政客兼差當名嘴是在知名度、業外收入和議題影響力、政治實力上取得平衡。專職名嘴就是言論市場的生意人。要講什麼，就是靠自己的人脈、內幕消息（交易）、炒作、政界人士豢養、小聰明或者是接受有心人士放話、自帶流量風向。

羨慕名嘴的人要有自知之明，名嘴不是每個人都可以當的。

核心KPl有二：收視率和利益。他們必須靠自己的努力、勤奮，嘴皮和臉皮，配合製作單位角色扮演，懂得和主持人、政黨、政客眉來眼去，才會成為產業鏈中的佼佼者。專業人士、記者都未必消化或承受得了這種烈焰熔爐。

名嘴界Top sales、大咖進階為在電視台有個人節目的政論主持人。到了金字塔的頂端，更有籌碼、實力與資源利益交換。至此，是政黨、政客賣名嘴主持人的帳，或者是主持人倒過來影響和干預政黨、政客和分享政治紅利，已然分不清楚。傳統媒體式微，台灣特殊的名嘴和政論主持圈形成政媒共生、相互豢養，既融合又彼此吞噬的現象，藍綠皆然。

很多名嘴特別是當過記者的名嘴和主持人喜歡化身記者，得理不饒人，談當年勇。這對很多現役記者來說是很不公平的。因為他們的核心價值已經產生質變。

真正的「好記者」，是怎麼樣的人？

好的記者，未必是好的生意人，甚至未必是好人。

記者的精神是堅持自己的靈魂，不輕易表態；是政黨和政客敬畏的民主夥伴，分屬政治天平的兩端；是一支獨立的筆，該寫就寫，該出手就出手，不太可能計算得失，賺賠不在下筆後的利益。

名嘴都是求來的。能力夠，配合度高，想當，都不一定當得上。

他們搭理權力者和利益，記者愛理不理，這世界就這樣回報，這很公平。所謂記者，也不會讓自己成為枱面上的人物，多半時候是孤獨的藝術家，反抗權力左右自己的良心，要的不只是表面上的戰鬥力，而是要贏得公眾信賴感。記者的靈魂，是一種選擇，而非沾附利益的判斷。

以此標準，縱有名嘴和主持人當過記者，你可以說他們是前記者，或稱之為廣義的媒體人。但是名嘴、主持人，當然不是記者了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航