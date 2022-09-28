彰化縣議員吳韋達要求給代理教師完整12個月聘期，縣長王惠美：多給7天薪水，我們就花了1000多萬
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時代力量彰化縣議員吳韋達在議會質詢時表示，2018年選舉的時候，全國教師工會總聯合會曾經進行全台灣縣市首長的意願調查，彰化縣長王惠美當時承諾，願意給予代理教師1年聘期，如今卻未達成。
彰化縣長王惠美2018年曾承諾，當選後會給予代理教師1年完整12個月的聘期，如今卻未達成。對此，時代力量彰化縣議員吳韋達在議會上質詢，並點出代理教師面臨的困境。彰化縣政府回應，會逐步規劃延長聘期，王惠美則表示，若代理教師願意兼任行政職，就可以拿12個月薪資。
今（28）日是教師節，吳韋達在議會質詢時表示，2018年選舉的時候，全國教師工會總聯合會曾經進行全台灣縣市首長的意願調查，王惠美當時承諾，願意給予代理教師一年聘期，如今卻未達成。
吳韋達指出，代理教師不只無法累積年資、以及必須面對薪資相關問題，還有每年只要一到暑假左右就會被解聘，過了暑假、快開學了再聘回來，等於每年可能會有1到2個月薪資空窗期。王惠美在選舉時承諾，願意幫代理教師執行12個月完整聘期。今（2022）年是任期最後一年，吳韋達質疑，是否有編列明（2023）年預算？
彰化縣教育處處長王智弘回應，代理教師的聘期問題一直在努力當中，所以從今年開始增加一個禮拜的聘期。
縣長王惠美表示，這幾年過程中縣府很努力，做出3點改變，首先是若代理教師願意兼任行政職，絕對可以拿到12個月薪資。再來，過去暑假沒有課程，代理教師就沒有收入，因此縣府在今年也開了非常多暑假課程，讓老師藉此取得薪資。第三，縣府利用機會開放招考正式老師，考上了就會有12個月薪資。
針對增加1週聘期的措施，王惠美表示：「多給你7天的薪水，我們就花了1000多萬元」，他強調在縣政立場，會通盤性的全力照顧，明年將繼續開缺，讓老師繼續考試。
對此，吳韋達質疑，正式教師可以保持12個月生計的完整性，為什麼代理教師要做行政職、要去帶營隊，才能維持生計？
彰化縣政府教育處透過新聞稿回應，為了讓代理教師有合理備課期間，以及學期末要處理學生成績評量等事宜，以提升教學品質，衡量縣府財政及學校代理教師實務現況後，將逐步規劃延長聘期。至於目前的做法，是在暑假被賦予完整任務者，給予全學年度聘期。
民進黨彰化縣長候選人黃秀芳則同步端出政策，認為代理教師應領足12個月薪，符合同工同酬，並留住優秀代理教師。此外，彰化縣代理教師佔比長期大於《國民小學與國民中學班級編制與教職員額編制準則》所規定的8％，黃秀芳也承諾要逐年補足正式老師員額，降低佔比到8％以下。
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核稿編輯：羅元祺
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