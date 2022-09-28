疫情仍在高原期，防疫保單雙險理賠正式破千億元；壽險業前8月淨值砍半，第3季未實現虧損再擴大
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國內確診人數仍在高原期，目前防疫理賠總件數超過274萬件，保險業者淨值亦不斷探低，入境解封在即，業者擔心帶來更大風險，整體賠付金額恐上看1500億。
國內疫情仍在高原期，自今（2022）年疫情爆發以來，保險業者受到劇烈衝擊。金管會統計，截至今日，賠款正式破千億元大關。壽險業8月淨值較上月減少新台幣（下同）1608億元，業者憂心入境解封帶來更大風險，相關局處啟動增資措施，協助業者度過難關。
防疫保單理賠破千億元
今（28）日，中央流行疫情指揮中心公布國內新增4萬8613例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬8421例本土個案及192例境外移入；另確診個案中新增38例死亡，每日數萬的確診病例顯示疫情仍在高原期。
自從今年疫情爆發後，國內產險業者因為防疫險，導致每月理賠金額不斷創高。金管會保險局公布，防疫保單數據，9月20日26日的防疫險理賠件數增加超過15.7萬件，理賠金額增加63億元，而疫苗險近一周理賠件數突破4.3萬件、金額則達18億元。
統計資料顯示，截至9月26日防疫險部分，有效保單485萬件，保費收入45.2億元，理賠金額是保費收入的18倍以上；疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的22倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共727萬件。
產險業者告訴《經濟日報》，整體理賠預估上看1500億元。而開放邊境呼聲越來越大，入境解封帶來的理賠金額恐「相當驚人」。對此，保險局副局長張玉煇強調，現售商品部分，3家業者的3張商品，分別是2產險1壽險。不過承保上有限制，其中一家產險僅承保6至18歲保險人；另一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。
壽險業淨值再減1600億
受到疫情衝擊，金管會統計壽險業8月底淨值1兆3,670億元，較上月減少1608億元，累計前8月蒸發了1兆3552億元；而獲利也直直落，數據顯示8月壽險業稅前盈餘230億元，是連續3個個月衰退，累計前8月稅前盈餘達2643億元、年減22%。
至於產險業者，金管會數據顯示，8月產險業虧損擴大到215億元，累計前8月虧損765億元，持續創下史上同期最差的紀錄，淨值再降到943億元，若以年底數字來看，將是2013年來的近10年新低水平。
業內人士解釋，全球股市暴跌，資金湧入美債，預期壽險業者第3季金融資產未實現虧損將擴大，明（2023）年支付股利能力也會受限。不過，金管會喊話，雖然保單理賠持續增加，但局處將協助保險業除辦理現金增資外，也會協助維持保險業量能。現階段提供業者財務面以下2項措施：
一、計算資本適足率（RBC）時，「遞延所得稅資產」由逐年認列計入RBC認許資產，放寬為得全額認列計入；二、2022年8月1日起，保險業於防疫保單屬居家照護比照一般住院融通給付自留理賠金額，可減計保險安定基金提撥金額。
還有增資部分，目前已核准4家產險業增資，包括：國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元，4家合計487億元。另外，還有共3家已完成增資程序，包含國泰世紀產險、中信產、富邦產等，以及有3家申請短期借款，以支應防疫險鉅額理賠金。不過預計日後開放國門時，勢必又將對保險業者造成打擊。
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核稿編輯：翁世航
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。