疫情仍在高原期，防疫保單雙險理賠正式破千億元；壽險業前8月淨值砍半，第3季未實現虧損再擴大

國內疫情仍在高原期，自今（2022）年疫情爆發以來，保險業者受到劇烈衝擊。金管會統計，截至今日，賠款正式破千億元大關。壽險業8月淨值較上月減少新台幣（下同）1608億元，業者憂心入境解封帶來更大風險，相關局處啟動增資措施，協助業者度過難關。

防疫保單理賠破千億元

今（28）日，中央流行疫情指揮中心公布國內新增4萬8613例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬8421例本土個案及192例境外移入；另確診個案中新增38例死亡，每日數萬的確診病例顯示疫情仍在高原期。

自從今年疫情爆發後，國內產險業者因為防疫險，導致每月理賠金額不斷創高。金管會保險局公布，防疫保單數據，9月20日26日的防疫險理賠件數增加超過15.7萬件，理賠金額增加63億元，而疫苗險近一周理賠件數突破4.3萬件、金額則達18億元。

統計資料顯示，截至9月26日防疫險部分，有效保單485萬件，保費收入45.2億元，理賠金額是保費收入的18倍以上；疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的22倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共727萬件。

產險業者告訴《經濟日報》，整體理賠預估上看1500億元。而開放邊境呼聲越來越大，入境解封帶來的理賠金額恐「相當驚人」。對此，保險局副局長張玉煇強調，現售商品部分，3家業者的3張商品，分別是2產險1壽險。不過承保上有限制，其中一家產險僅承保6至18歲保險人；另一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。

壽險業淨值再減1600億

受到疫情衝擊，金管會統計壽險業8月底淨值1兆3,670億元，較上月減少1608億元，累計前8月蒸發了1兆3552億元；而獲利也直直落，數據顯示8月壽險業稅前盈餘230億元，是連續3個個月衰退，累計前8月稅前盈餘達2643億元、年減22%。

至於產險業者，金管會數據顯示，8月產險業虧損擴大到215億元，累計前8月虧損765億元，持續創下史上同期最差的紀錄，淨值再降到943億元，若以年底數字來看，將是2013年來的近10年新低水平。

業內人士解釋，全球股市暴跌，資金湧入美債，預期壽險業者第3季金融資產未實現虧損將擴大，明（2023）年支付股利能力也會受限。不過，金管會喊話，雖然保單理賠持續增加，但局處將協助保險業除辦理現金增資外，也會協助維持保險業量能。現階段提供業者財務面以下2項措施：

一、計算資本適足率（RBC）時，「遞延所得稅資產」由逐年認列計入RBC認許資產，放寬為得全額認列計入；二、2022年8月1日起，保險業於防疫保單屬居家照護比照一般住院融通給付自留理賠金額，可減計保險安定基金提撥金額。

還有增資部分，目前已核准4家產險業增資，包括：國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元，4家合計487億元。另外，還有共3家已完成增資程序，包含國泰世紀產險、中信產、富邦產等，以及有3家申請短期借款，以支應防疫險鉅額理賠金。不過預計日後開放國門時，勢必又將對保險業者造成打擊。

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核稿編輯：翁世航