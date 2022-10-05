聆聽在地：探訪吳燦政「台灣聲音地圖計畫」
我們想讓你知道的是
自2010年開始的「台灣聲音地圖計畫」，大量記錄台灣各地的聲響長達十年的時間，其中也包含桃園地區的市區、工業區、市集、公園、郊區及海邊等地。在有別於視覺感官的角度下，提供觀眾另一種閱讀地方風景的途徑。
文：漫遊藝術史編輯部
桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡
桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。
由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！
藝術家吳燦政專訪
當代的日常聲響可以是什麼模樣？藝術家吳燦政長年致力於台灣聲音地景的建構，試圖在流行音樂、影視作品等大眾習慣的「聽覺文化」之外，開拓、挖掘人們遺忘或因習以為常而忽略的聲音面貌。
自2010年開始的「台灣聲音地圖計畫」，[1]大量記錄台灣各地的聲響長達十年的時間，其中也包含桃園地區的市區、工業區、市集、公園、郊區及海邊等地。在有別於視覺感官的角度下，提供觀眾另一種閱讀地方風景的途徑。
- Q1：能請您談談這十年的「台灣聲音地圖計畫」嗎？
其實做十年是個意外。本來預計六到七年，以一年三個縣市的進度為目標，然而在計畫執行的第一年就遇到了困難。當我拿錄音設備到特定地點錄音，如家庭工廠外，容易被對方懷疑是環保局來測噪音而被拒絕靠近，但如果是外國人就比較不會有這個問題。我試著跟對方解釋，我在記錄環境聲音，卻得到：「記錄這些幹嘛？」的回覆。所以 2012 年的下半年開始，我就不再行前設定明確目標，改以邊走邊錄的方式進行。
大家常談台灣是沒有歷史感的地方，這與我們的教育成長經驗有關，也許下一代不如我這一代嚴重。我們沒有自己的聲音資料庫，就算是學術單位裡面的資料也很難找，找到之後也跟我的想像有落差。
例如中研院的資料，鳥叫聲就是啾啾啾，三到五秒結束。它是有特定目的儲存這些聲音，這樣的聲音型態跟我要記錄的不一樣。我在乎的是：「聲音對於一般民眾而言，聆聽的經驗是什麼？」這是我執行聲音地圖計畫的目的之一。
今日的閱聽平台正在改變中。聲音地圖的形式，早期是比利時與荷蘭建立的平台，一開始是透過 Google Map，後來轉成資料庫檢索方法。現在我使用的聲音地圖，則是一位德國藝術家發展出來、以聲景（soundscape）概念為目標的免費平台。[2]透過這個全球性的平台上傳、分享你所在地方的聲音，與引發大家想像的聲音。
「台灣聲音地圖計畫」會在今年年底結束，明年也要確定這項聲音作品要以何種型態被收藏。
- Q2：您通常怎麼選擇錄製的地點與時間？另外，只靠耳朵和靠錄音設備聽到的聲音差別很多，您在創作時會怎麼運用這兩者的區別和特性？
如果我今天前往一個沒去過的地方，會判斷可能需要去幾個點，例如交通要地、廟、公園、菜市場等等。我會先去過一次，大概知道這裡人們的生活狀態，再判斷下次哪個時間去錄製。若發現有特殊的聲音情境，則會找特定的時間再去一次。
至於到現場應該怎麼錄，我沒有事先規劃。車子停好就開始邊走邊錄，除非風切太大便會取消錄製。而當我使用雙耳式或shotgun[3]時，通常會以隨機的方式錄音，因為不知道這地方以後變成什麼樣子。我要捕捉的是在這個特定的地點，因建築物不同的比例，混響出來的環境底噪音。這對我來說很重要，所以沒有太多判斷。
以錄音來講，我只會提醒自己一件事：「不要隨時戴著耳機」，有些錄音師習慣戴耳機，這樣對地方的聽覺記憶便不是通過人耳。我幾乎不監聽，畢竟聽起來完全不一樣。我會隨時用耳朵直接保存聽覺記憶，當事後檢查那些錄的聲音時，就會清楚知道我耳朵記憶的聲音跟機器所錄不一樣。
- Q3：在您蒐集的聲音中，除了自然物的聲音以外，可能包含一些人聲。請問兩者在作品裡的意義是什麼？或是您有沒有比較偏重的部分？
對我來說這些聲音都一樣，完全沒有偏重何者。我認為所有人無時無刻改變、塑造著世界，你以為你沒有聲音，其實你的聲音悄悄地在影響一個地方，所以兩者對我來說是一樣。
回到技術問題，大多數人都誤會了，以為我錄下很多自然的聲音。在作品中我希望觀眾聽的是「背景聲」，這也是為什麼我堅持展覽時要用耳機。作品所呈現的策略是：「我要你懷疑現在聽到的事情」，因為在錄音的周邊發生了不同的事情，這些聲音隱含著所處的環境。我提供錄製現場其他所有聲音，刺激觀眾去聽作品所表達的東西是什麼。
- Q4：請問您對台灣無論是廣播節目、還是近年來興起的podcast有什麼觀察與想法？另外，您曾在《ArtTaiwan》的訪談中提到有製作「聲音劇場」的構思，您對其中人聲演出有什麼期望？
台灣從戲曲學院到藝術大學培育出來的演員，都使用字正腔圓的表演方式。如果我的作品有機會有人聲出演，我會從日常生活找我想要聲音。
我覺得民視台語新聞雖然蠻標準，但對我來說有些無聊，尤其是聲音情緒的部分，仍停留在演員系統的訓練。這也和語言的運用有關，像某些台灣的偶像劇就會發現類似的問題。如果角色是外省人，就挑比較字正腔圓的演員，可以從演員聲音的選擇分析背後的敘事，我覺得這樣太固定了。
台灣還面對另一個課題：外籍移工與外籍配偶。從以前新住民之子不被准許講媽媽的母語，到現在推動母語，這件事會慢慢影響台灣語言文化的改變。現在是語法以及語言應用的學習，未來有沒有機會深入到語言的文化本身，乃至於關乎情緒和氛圍，這更重要。
一個越南媽媽，在台灣用母語講自己的生命、歷史、家庭，跟在越南對著越南的家人講，是完全不同的狀態。現階段我們有機會讓更多人聽到不一樣的語言，但語言背後的文化情緒和情境如何在台灣開展？這件事我還不知道。
Tags：
中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
隸屬於中租控股集團旗下公司的中租迪和，是台灣租賃產業的龍頭，長期致力於中小企業融資相關業務，並觀察到許多中小企業因應產業類別、公司規模等不同條件，在準備申請文件時需要耗費許多心力，才能符合銀行方的審核要求；加上申請流程繁雜、核貸時間長，容易導致緩不濟急的情況發生。為此，中租企金提供客製化的諮詢服務，在瞭解營運現況、資源需求後，可為申貸企業量身打造出適合的融資方案，即時提供資金援助。
1. 中租企金【中小企業小額融資方案】
融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度：100萬以上
往來期間：20個月~36個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
中租企金中小企業融資快速流程
中租企金｜專為各大中小企業提供融資方案，提供穩定可靠金援
想要解決資金缺口問題，歡迎申請專業又值得信賴的資賃權威公司──中租企金提供的融資方案，即可因應自身企業的需求彈性調整，並經由簡便、有效率的申請流程輕鬆通過審核，順利獲得穩定可靠的金援協助，在疫情衝擊之下安然挺過難關。
本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。