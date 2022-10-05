聆聽在地：探訪吳燦政「台灣聲音地圖計畫」

文：漫遊藝術史編輯部

桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡

桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。

由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！

藝術家吳燦政專訪

當代的日常聲響可以是什麼模樣？藝術家吳燦政長年致力於台灣聲音地景的建構，試圖在流行音樂、影視作品等大眾習慣的「聽覺文化」之外，開拓、挖掘人們遺忘或因習以為常而忽略的聲音面貌。

自2010年開始的「台灣聲音地圖計畫」，[1]大量記錄台灣各地的聲響長達十年的時間，其中也包含桃園地區的市區、工業區、市集、公園、郊區及海邊等地。在有別於視覺感官的角度下，提供觀眾另一種閱讀地方風景的途徑。

Photo Credit: 吳燦政，「台灣聲音地圖計畫」網站截圖 【圖1】

Q1：能請您談談這十年的「台灣聲音地圖計畫」嗎？

其實做十年是個意外。本來預計六到七年，以一年三個縣市的進度為目標，然而在計畫執行的第一年就遇到了困難。當我拿錄音設備到特定地點錄音，如家庭工廠外，容易被對方懷疑是環保局來測噪音而被拒絕靠近，但如果是外國人就比較不會有這個問題。我試著跟對方解釋，我在記錄環境聲音，卻得到：「記錄這些幹嘛？」的回覆。所以 2012 年的下半年開始，我就不再行前設定明確目標，改以邊走邊錄的方式進行。

大家常談台灣是沒有歷史感的地方，這與我們的教育成長經驗有關，也許下一代不如我這一代嚴重。我們沒有自己的聲音資料庫，就算是學術單位裡面的資料也很難找，找到之後也跟我的想像有落差。

例如中研院的資料，鳥叫聲就是啾啾啾，三到五秒結束。它是有特定目的儲存這些聲音，這樣的聲音型態跟我要記錄的不一樣。我在乎的是：「聲音對於一般民眾而言，聆聽的經驗是什麼？」這是我執行聲音地圖計畫的目的之一。

今日的閱聽平台正在改變中。聲音地圖的形式，早期是比利時與荷蘭建立的平台，一開始是透過 Google Map，後來轉成資料庫檢索方法。現在我使用的聲音地圖，則是一位德國藝術家發展出來、以聲景（soundscape）概念為目標的免費平台。[2]透過這個全球性的平台上傳、分享你所在地方的聲音，與引發大家想像的聲音。

「台灣聲音地圖計畫」會在今年年底結束，明年也要確定這項聲音作品要以何種型態被收藏。

Q2：您通常怎麼選擇錄製的地點與時間？另外，只靠耳朵和靠錄音設備聽到的聲音差別很多，您在創作時會怎麼運用這兩者的區別和特性？

如果我今天前往一個沒去過的地方，會判斷可能需要去幾個點，例如交通要地、廟、公園、菜市場等等。我會先去過一次，大概知道這裡人們的生活狀態，再判斷下次哪個時間去錄製。若發現有特殊的聲音情境，則會找特定的時間再去一次。

至於到現場應該怎麼錄，我沒有事先規劃。車子停好就開始邊走邊錄，除非風切太大便會取消錄製。而當我使用雙耳式或shotgun[3]時，通常會以隨機的方式錄音，因為不知道這地方以後變成什麼樣子。我要捕捉的是在這個特定的地點，因建築物不同的比例，混響出來的環境底噪音。這對我來說很重要，所以沒有太多判斷。

以錄音來講，我只會提醒自己一件事：「不要隨時戴著耳機」，有些錄音師習慣戴耳機，這樣對地方的聽覺記憶便不是通過人耳。我幾乎不監聽，畢竟聽起來完全不一樣。我會隨時用耳朵直接保存聽覺記憶，當事後檢查那些錄的聲音時，就會清楚知道我耳朵記憶的聲音跟機器所錄不一樣。

Q3：在您蒐集的聲音中，除了自然物的聲音以外，可能包含一些人聲。請問兩者在作品裡的意義是什麼？或是您有沒有比較偏重的部分？

對我來說這些聲音都一樣，完全沒有偏重何者。我認為所有人無時無刻改變、塑造著世界，你以為你沒有聲音，其實你的聲音悄悄地在影響一個地方，所以兩者對我來說是一樣。

回到技術問題，大多數人都誤會了，以為我錄下很多自然的聲音。在作品中我希望觀眾聽的是「背景聲」，這也是為什麼我堅持展覽時要用耳機。作品所呈現的策略是：「我要你懷疑現在聽到的事情」，因為在錄音的周邊發生了不同的事情，這些聲音隱含著所處的環境。我提供錄製現場其他所有聲音，刺激觀眾去聽作品所表達的東西是什麼。

Q4：請問您對台灣無論是廣播節目、還是近年來興起的podcast有什麼觀察與想法？另外，您曾在《ArtTaiwan》的訪談中提到有製作「聲音劇場」的構思，您對其中人聲演出有什麼期望？

台灣從戲曲學院到藝術大學培育出來的演員，都使用字正腔圓的表演方式。如果我的作品有機會有人聲出演，我會從日常生活找我想要聲音。

我覺得民視台語新聞雖然蠻標準，但對我來說有些無聊，尤其是聲音情緒的部分，仍停留在演員系統的訓練。這也和語言的運用有關，像某些台灣的偶像劇就會發現類似的問題。如果角色是外省人，就挑比較字正腔圓的演員，可以從演員聲音的選擇分析背後的敘事，我覺得這樣太固定了。

台灣還面對另一個課題：外籍移工與外籍配偶。從以前新住民之子不被准許講媽媽的母語，到現在推動母語，這件事會慢慢影響台灣語言文化的改變。現在是語法以及語言應用的學習，未來有沒有機會深入到語言的文化本身，乃至於關乎情緒和氛圍，這更重要。

一個越南媽媽，在台灣用母語講自己的生命、歷史、家庭，跟在越南對著越南的家人講，是完全不同的狀態。現階段我們有機會讓更多人聽到不一樣的語言，但語言背後的文化情緒和情境如何在台灣開展？這件事我還不知道。