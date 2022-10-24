以色列大選：20歲網紅進軍政壇，「熱火青年黨」領袖穆赫塔爾的暴起與暴落
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主打年輕人高房價的穆赫塔爾爆紅後，遭爆料坐擁海景公寓，讓人開始質疑她一直宣稱在現狀下，自己一輩子都買不起公寓的真實性；儘管穆赫塔爾辯稱，正是因為自己註定買不起公寓，老爸才會用退休金幫自己在海法買下這間公寓，有些人還是不埋單。
每逢以色列國會選舉前夕，位於特拉維夫的布利奇（Blich）高中，會由11及12年級（相當台灣高二及高三）的學生進行模擬投票（註1）；為了協助學生準備進行投票，學校也按傳統邀請主要政黨領袖及政治人物到校演講、與學生進行座談。
今（2022）年在眾多政治人物中，還包括備受注目的政壇新星、新政黨「熱火青年黨」（Fiery Youth；צעירים בוערים）領袖哈達爾・穆赫塔爾（Hadar Muchtar）；在演說中，身著套裝、綁著馬尾的穆赫塔爾，突然當眾「寬衣解帶」，褪去套裝、解開馬尾後，穆赫塔爾搖身一變，身著黑色長袖上衣、深色花長裙、長髮披肩，年僅20歲的這位政治新秀，用相當戲劇性的手法，向學生們表示自己不是衣冠楚楚、老謀深算的政治人物，只是一位單純、對政治有理想及熱情的年輕人。
穆赫塔爾及她帶領的「熱火青年黨」抨擊以色列的高房價及高物價，讓年輕人生存不易，他們強調自己對於政治光譜上左、右之類的標籤毫無興趣，只希望能代表年輕人，進入國會、加入政府，最終拿下住房部長（Housing Minister）一職，以改善高房價問題，讓像自己一樣的年輕人也有買房的機會。
網紅出身的穆赫塔爾標榜自己沒有雄厚的政治資金與人脈，唯一的宣傳管道就是新興科技，人手一機的他們在各種社群網站上散布政黨的理念，靠著穆赫塔爾這位年輕網紅誇張而賣力的表演，該黨在短時間內就累積相當高的人氣；在布利奇的模擬投票中，「熱火青年黨」拿下2.9％的有效票，雖然尚未跨過進入國會的3.25％最低得票門檻，但就沒什麼背景的後起之秀來說，竄升極快，甚至打敗包括現任內政部長沙凱德（Ayelet Shaked）在內等資深政治人物帶領的政黨。
挾著這樣的氣勢，穆赫塔爾的「熱火青年黨」來勢洶洶，在以色列宣布舉行國會大選後的首次民調中，該黨一舉獲得1.5％受調者的支持，雖然該數字並未超過3.25％的最低得票門檻，但卻跌破不少觀察者的眼鏡，因為這個才剛成立的政黨，在短時間內迅速竄紅，能見度大增，人氣直逼一些資深政治人物。
然而伴隨人氣而來的，是種種不利穆赫塔爾的爆料，其中最勁爆的，莫過於穆赫塔爾被發現，名下有間位於以色列北部城市海法、市值82.5萬新謝克爾（New Shekels，約新台幣746.6萬）的3房1廳57平方公尺（約17坪）「海景」公寓。
這讓許多人開始質疑，以在社群媒體上「哭窮」表示自己再怎麼努力都不可能買房的穆赫塔爾，是否真像自己企圖塑造的形象那樣，代表著被高房價壓垮的以色列年輕人；以色列一個諷刺政治人物及名人的節目，也將她大肆地嘲弄了一番。更有人開始質疑，穆赫塔爾的政黨也許不像她所宣稱的那樣，沒有雄厚的背景，而是背後有什麼不為人知的勢力支持。
年輕網紅參政：迅速博了那麼多眼球之後？
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
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導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
不僅是農業，智慧水產養殖也和你想像的很不一樣！
除了進行農業轉型外，水產養殖業傳統依賴人力視察、觀察魚塭環境變化的方式也造成人力及時間上的浪費。為解決養殖業者面臨的問題，寬緯科技開發水聚寶智慧養殖監測系統，在養殖池中裝設各式環境AIoT感測器設備，即時偵測水溫、溶氧量、鹽度、酸鹼值及氧化還原電位等養殖池中的環境指標，透過無線傳輸的技術上傳至數據資料庫後，再透過雲端分析平台進行數據分析，依據數據自動啟動水車及設定自動投料。漁民只要透過手機APP即可隨時掌握養殖池資訊，提前防範緊急狀況並減少損失；若遇到暴雨、寒流或極端氣候等突發狀況，水聚寶也會提供異常示警的通知，提醒漁民及時到場搶救或透過AI啟動緊急應變機制。
而寬緯科技不僅想知道養殖池的環境資訊，連池內魚蝦狀況的一舉一動也想掌握手中！寬緯科技引進水底監測設備，透過水下攝影機觀察養殖池中的生長情形，同時利用物件移動追蹤的技術，透過水下攝影機將魚蝦標示刻度，協助機器AI學習更快速辨識魚蝦的成長大小，有效控制養殖池狀態並提升產品品質，幫助業者有效建立養殖履歷紀錄，讓養殖水產品更加安全可靠。
懂吃水產的人都知道，只要食材夠新鮮，生吃也好吃！而為了讓最新鮮的食材能快速送達，首先需要確保食材從捕撈、保存、配送到通路等流程的新鮮程度。寬緯科技結合食安寶冷鏈保鮮技術，透過水分子共振創造的低溫保存狀態，有效解決食材在冷凍過程受損的問題，完美鎖住食材的鮮甜原味。透過導入水聚寶智慧養殖，並結合食安寶協助保存運送，串連從產地到餐桌的整體智慧養殖一條龍，協助雲端與實體通路的串聯與布建。
臺灣的年輕人不簡單！青農返鄉，給家鄉築一個夢
深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
在導入智慧科技協助農漁業，將種植及養殖技巧精緻化與模組化後，未來青農返鄉種植，在草創時期不用經歷那麼多的失敗經驗，只要透過AI提供的準確數據做為建議，就能做出最適當的種植決策。智慧農漁業不僅降低入門門檻，讓臺灣的經驗持續傳承，復甦傳統職人，也讓生鮮農漁產有更多機會站在國際舞台上並嶄露頭角。
出發！智慧農漁業國家隊，下一步將邁向國際
在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
智慧農漁業不僅帶動了青年返鄉與海外貿易的契機，也讓傳統職業有了發展永續的新可能。結合金緻網路與寬緯科技在臺灣的成功模式，串連產業供應鏈，將技術、感測設備及個案經驗等解決方案輸出海外，連結臺灣的智慧戰情室，遠端接收及整合海外AIoT環境資訊及作物漁獲的生長狀態，將獲得的數據透過AI不斷優化，並根據各國文化與種植條件提供改善的做法與建議，打造當地專屬智慧農漁業的完整解決方案。
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