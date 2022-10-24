TNL+ 2022/10/24,
中東

以色列大選：20歲網紅進軍政壇，「熱火青年黨」領袖穆赫塔爾的暴起與暴落

以色列大選：20歲網紅進軍政壇，「熱火青年黨」領袖穆赫塔爾的暴起與暴落
Photo Credit: AP / 達志影像

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主打年輕人高房價的穆赫塔爾爆紅後，遭爆料坐擁海景公寓，讓人開始質疑她一直宣稱在現狀下，自己一輩子都買不起公寓的真實性；儘管穆赫塔爾辯稱，正是因為自己註定買不起公寓，老爸才會用退休金幫自己在海法買下這間公寓，有些人還是不埋單。

每逢以色列國會選舉前夕，位於特拉維夫的布利奇（Blich）高中，會由11及12年級（相當台灣高二及高三）的學生進行模擬投票（註1）；為了協助學生準備進行投票，學校也按傳統邀請主要政黨領袖及政治人物到校演講、與學生進行座談。

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Photo Credit: 以色列新聞局（Moshe Milner）
2001年布利奇高中模擬投票前夕，學生們等待候選人抵達。

今（2022）年在眾多政治人物中，還包括備受注目的政壇新星、新政黨「熱火青年黨」（Fiery Youth；צעירים בוערים）領袖哈達爾・穆赫塔爾（Hadar Muchtar）；在演說中，身著套裝、綁著馬尾的穆赫塔爾，突然當眾「寬衣解帶」，褪去套裝、解開馬尾後，穆赫塔爾搖身一變，身著黑色長袖上衣、深色花長裙、長髮披肩，年僅20歲的這位政治新秀，用相當戲劇性的手法，向學生們表示自己不是衣冠楚楚、老謀深算的政治人物，只是一位單純、對政治有理想及熱情的年輕人。

穆赫塔爾及她帶領的「熱火青年黨」抨擊以色列的高房價及高物價，讓年輕人生存不易，他們強調自己對於政治光譜上左、右之類的標籤毫無興趣，只希望能代表年輕人，進入國會、加入政府，最終拿下住房部長（Housing Minister）一職，以改善高房價問題，讓像自己一樣的年輕人也有買房的機會。

網紅出身的穆赫塔爾標榜自己沒有雄厚的政治資金與人脈，唯一的宣傳管道就是新興科技，人手一機的他們在各種社群網站上散布政黨的理念，靠著穆赫塔爾這位年輕網紅誇張而賣力的表演，該黨在短時間內就累積相當高的人氣；在布利奇的模擬投票中，「熱火青年黨」拿下2.9％的有效票，雖然尚未跨過進入國會的3.25％最低得票門檻，但就沒什麼背景的後起之秀來說，竄升極快，甚至打敗包括現任內政部長沙凱德（Ayelet Shaked）在內等資深政治人物帶領的政黨。

挾著這樣的氣勢，穆赫塔爾的「熱火青年黨」來勢洶洶，在以色列宣布舉行國會大選後的首次民調中，該黨一舉獲得1.5％受調者的支持，雖然該數字並未超過3.25％的最低得票門檻，但卻跌破不少觀察者的眼鏡，因為這個才剛成立的政黨，在短時間內迅速竄紅，能見度大增，人氣直逼一些資深政治人物。

然而伴隨人氣而來的，是種種不利穆赫塔爾的爆料，其中最勁爆的，莫過於穆赫塔爾被發現，名下有間位於以色列北部城市海法、市值82.5萬新謝克爾（New Shekels，約新台幣746.6萬）的3房1廳57平方公尺（約17坪）「海景」公寓。

這讓許多人開始質疑，以在社群媒體上「哭窮」表示自己再怎麼努力都不可能買房的穆赫塔爾，是否真像自己企圖塑造的形象那樣，代表著被高房價壓垮的以色列年輕人；以色列一個諷刺政治人物及名人的節目，也將她大肆地嘲弄了一番。更有人開始質疑，穆赫塔爾的政黨也許不像她所宣稱的那樣，沒有雄厚的背景，而是背後有什麼不為人知的勢力支持。

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