照顧機構每周兩次強制快篩，為什麼要如此折騰這些失能者和身心障礙者？
我們想讓你知道的是
對於在機構內服務者以及被服務者來說，因為疫情爆發初期的高死亡率，指揮中心因此在機構上投注特別多的醫療資源，也讓快篩及各式防護措施成為住民及服務者的日常。但就在國內外陸續解封的當下，指揮中心仍然配發每周兩劑的快篩，並規定照顧機構內的住民使用，不禁讓人質疑這使否只是疫情的「安慰劑」。
文：劉麗茹
權力大到令人質疑有違憲之虞的中央流行疫情指揮中心，日前又再度發布行政命令，規定「住宿式以及社區式照顧機構」的住民和服務對象，持續每週兩次例行性快篩，無症狀時亦需快篩，直到10月31日止。這是自今年七月以來的新規定。
斯斯不只兩種，所謂的住宿式以及社區式照顧機構各式各樣都有，服務對象包括各種類型的失能者或各類型的身心障礙者。不難想見，他們的身心狀況也是百百種。但一個粗略的歸類政策，讓有些人受到不必要的限制與折磨。
指揮中心早早就告訴社會大眾，沒有症狀不必快篩，然而為什麼要如此折騰這些接受服務的失能者或身心障礙者。如果這些弱勢者是高危險群，為甚麼機構的工作人員，每天上下班往返於住家和機構之間，人群接觸數倍於被服務者，卻只需每週快篩一次，這又是甚麼邏輯呢？不免讓人覺得有歧視弱勢者的嫌疑。
筆者服務單位附設的工作坊（社區復健中心），以及同業開設的康復之家，均為提供病情穩定精神病患復健訓練的場所，這類型精神病患（大多領有第一類身心障礙證明，亦稱精神障礙者）大都在社區生活，他們行動自如能走能跑，這些服務機構竟也不明所以的被列入「住宿式以及社區式照顧機構」。
曾聽聞某機構工作人員在每個月接到一箱箱的快篩劑時，無奈表示要為自己和服務對象無辜的鼻子申請國賠，亦曾經聽聞某些機構的受服務對象，因著每周兩次快篩，而與工作人員有所衝突。
但有的地方政府或醫療單位又有屬於自己的規範，以我們所服務的精神障礙者來說，除了可以使用上述的工作坊或康復之家外，還有小作所、會所以及醫院精神科的日間留院。
如果我是住在社區的精神障礙者，假設我到小作所接受服務，依規定每周快篩一次，如果我是到會所，則是有出現症狀才需快篩戳鼻子，但如果我到A醫院日間留院不需每週快篩，到B醫院日間留院則需每週快篩。
同一種身分到不同機構接受服務，所受到的規範都不同，這是否可以解釋，此類快篩政策其實可有可無呢？這令人想起古早阿公阿嬤的年代，真心以為喝符水或香灰水可以治病（但明明只有心理層面的作用啊），每週快篩只是徒令長官安心的政策。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐將近三年，從非常時期的人人驚慌焦慮不可終日，到終於盼到有疫苗可以普遍施打，到各國政府視疫情常態化漸次解封的今天。
我們完全無法理解，這種侵入性的戳鼻子快篩，既無預防功能更無治療效果，為何要浪費公帑，無差別於各式公私立照顧服務機構，廣發一箱又一箱的快篩劑。
有論者表示，住宿型長照機構的長者（失能者）免疫力較差，所以要每週快篩，確保及早發現症狀。但筆者認為，如果真正關心這群弱勢者，是否朝向政策鼓勵機構，增聘人力、增加被服務對象體適能活動、加強膳食營養、加強環境清潔、消毒，將更為有效、有意義呢？
而對於諸如工作坊（社區復健中心）、康復之家等機構，服務行動自如的精神病患／精神障礙者，這些已經施打四劑疫苗、有一定抵抗力的受服務對象，能夠免於每週快篩兩次。
如果群聚確有風險，筆者認為，疫情尚待降溫的選戰期間，各個縣市候選人以及助選人員，奔波於街頭及各式人潮聚集大小場合，更該列入染疫高危險群，中央流行疫情指揮中心更須規範這群參與選舉的人，規範他們每週快篩戳兩次鼻子，以確保自己和眾多選民的健康福祉。
前些日子，觀看英國女王國葬直播，無論是國家元首、皇室貴族或是平民百姓，完全看不到有人戴口罩。媒體報導，美國總統拜登公開說：疫情結束了！當我們在嘲笑對岸的防疫動態清零政策沒有人性時，很不解，為什麼我們的政府對於沒有話語權的弱勢者，其防疫政策是如此粗率？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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