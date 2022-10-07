手足衝突的啟示：不管幾個孩子，「個別陪伴」都很重要
我們想讓你知道的是
當家中不只一個孩子時，「公平」就是身為家長一定會遇到的課題。面對性格、喜好各不同的孩子，如何妥善的照顧孩子需求，同時又不會造成孩子心理的不平衡，讓家長們傷透了腦筋。
文：林潔敏（人本父母班助理講員）
在人本父母成長班的課後討論，手足之間的衝突是爸媽最常提出來的困擾。孩子們為了搶玩具吵架、大的欺負小的、小的在大的玩得正專注時去搗亂、一天到晚爭寵⋯⋯總之，每天光是處理孩子們之間的告狀吵鬧就一個頭兩個大。
猶記得，我第二個孩子快出生時，心中有一部分的焦慮是——不知道如何妥善照顧相差三歲的孩子們的需求。
姊姊已經當了三年的獨生女，我們與她也建立起三個人的生活作息與生活模式，如今即將再有一個新成員加入，勢必要重新磨合與協調出新的作息與模式，新生兒與正值活力充沛愛跑跳的三歲幼兒，要同時照顧，著實讓當媽的我焦慮了一下。
果真，等到妹妹出生回到家渡過前三天的蜜月期後，新手姊姊很是委屈地問媽媽說：「妹妹什麼時候才要回自己的家？」這時，我們才發現，忙著照顧新生兒時，忽略了小姊姊的感受，讓她有種妹妹佔據了爸媽的時間與關注的被剝奪感。
不管幾個孩子，個別陪伴都很重要
「個別陪伴」是我很受用也常推薦給爸爸媽媽們的好撇步。精心安排一段時間，單獨跟某個孩子來個小約會。
孩子還小的時候，我請先生顧著寶寶，我帶姊姊去買個多多，再陪她去小公園玩一玩。那段時間專心的陪她玩、陪她聊聊天，即便到現在她上國一了，我每天還是會找一點時間聽她說說當天發生的大小事。
這樣個別且親密的陪伴與連結會讓孩子有種自己是獨特且被重視的感覺，在那段專心且精心的小時光，我就像一位超級幸運的觀眾坐在VIP搖滾區聽孩子訴說她發生、體會、觀察到的喜怒哀樂。
這不只是孩子一人的享受，我們都暫時拋下課業與家務，享受與彼此同在的甜蜜，不用怕被旁人打斷。有這樣甜蜜的時光，哪裡需要爭寵？主動給，寵好疼滿，便無需爭了。
大的一定要照顧小的？
「姊姊在我跌倒時，只回頭看了我一眼，就繼續往教室的方向走去了，完全沒有來看看我有沒有怎樣？」某天妹妹回家時，身上好幾處擦傷，哭著跟我說早上上學在校門口跌倒的經過，我心疼不已。同時想著，姊姊跟你一起進校門，她應該有幫忙扶妳帶妳去保健室吧？
當我聽到姊姊非但沒有扶妹妹還自顧自的進教室時，心裡有股憤怒油然而生「怎麼可以拋下妹妹自己離開？妹妹要是很嚴重怎麼辦？她是你妹妹耶！」又似乎有一種失望帶點自責的複雜感受在心中翻滾。
等到姊姊回來，我耐住怒意但臉色肯定不太好的問了姊姊，為何當下沒有回頭去看妹妹有沒有怎麼樣？「我那時候只想著趕快進教室也想說旁邊也有導護老師跟別人，妹妹真的怎麼樣，她們會幫忙。」
聽完她的想法，我雖然能夠接受可心裡卻還是過不去，「她怎麼可以這樣？」「她這樣不管妹妹，要是妹妹出了什麼事怎麼辦？」所幸有到人本父母班上課，知道當有些責罵的話語要衝出來時，要先守住，回過頭觀注探照自己情緒背後的「我怎麼了？」、「我在氣什麼？」
親如手足，也是獨立的個體
靜下心後，腦海中浮現了小時候弟弟被車撞的畫面。約莫在我四、五歲時，某個午後媽媽還有一群鄰居的阿桑們坐在家門口聊天，我牽著弟弟從門口越過馬路要到對面鄰居家的水龍頭洗手，洗完之後我自顧自的先往回走，沒想到當我快走到媽媽身邊時，落在我身後的弟弟突然被一輛摩托車迎面撞上，「死了！死了！伊抹活啊！」媽媽跟阿桑們急忙跑到弟弟身邊，七嘴八舌地這樣說著。
我驚呆了，也好害怕弟弟就這樣死掉。後來到了醫院，看到爸媽焦急的眼神，弟弟躺在病床上做各種檢查，小小的我內心很是自責。我怎麼會沒有牽好弟弟，要是我牽好他，就不會變這樣了。所幸後來弟弟康復出院。
從那次之後，我可能由於彌補自責的心情，好照顧好關照我那失而復得的小弟。大人們以為我是個好姊姊，多年後，我才明白那一心護衛弟弟的責任感與自我期許是源自深深的自責與恐懼。也因為這樣的投射，對於大女兒當下看到妹妹跌倒而所做的判斷與選擇，我那麼的大驚小怪。
梳理好自己後，再度與大女兒聊聊。先跟她道歉，跟她說我大驚小怪的原因，她也說了她那陣子面對班上烏煙瘴氣的氛圍「我光要顧好自己都有點困難了！」是啊，每個人都有自己的不容易，即便親如手足，我們都還是不同的獨立個體。
看懂了我自己的自責與恐懼，我才真正放手，不再過度介入我弟弟的婚姻與生活。理解了大女兒的難處與不容易，我才沒有把我往昔的束縛複製貼到她身上。自我覺察，真是我在人本父母班所學到最深刻且超脫的「解藥」。
佛洛姆在《愛的藝術》中提到，「⋯⋯為了能夠給予蜜，母親不僅必須做個好母親，並且要是一個快樂的人⋯⋯母親對生命的愛和他的焦慮不安同樣會感染孩子。」乳，象徵照顧與肯定。蜜則象徵著生命的甜蜜，對生命的愛以及作為一個活生生的人之幸福。
如何展現對生命的愛與體會為人的幸福呢？我目前的體會是，透過養兒育女的過程中，自我覺察往昔的束縛與枷鎖進而自我鬆綁，以愛為基底，再次選擇一個正向的行動模式來展開生活。人一旦有了自主的能力，少了阻礙，自然能往自在幸福的路上前行。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：手足衝突的啟示
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
我們想讓你知道的是
日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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