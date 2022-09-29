【台劇】《台北女子圖鑑》惡評如潮，浪費了桂綸鎂，到底是哪裡出問題？
我們想讓你知道的是
《台北女子圖鑑》前三集的劇情鬆散粗糙，很多內容都草草帶過，更誇張的是粗暴地處理城鄉差距，台北不像台北、台南不像台南，更有醜化女性之嫌。其實，台劇製作隨便馬虎也不是第一次，但《台北女子圖鑑》之所以會引發這麼大的討論及議論，私以為政治因素佔了不少。
眾所矚目的《台北女子圖鑑》正式登場，結果引發一面倒的負面聲浪，就算是桂綸鎂、王柏傑、天心、巫建和、連俞涵、夏于喬等金馬、金鐘得主或實力派演員賣力演出，都救不了大量的惡評，但台北版真的有這麼差嗎？還是因為南北城鄉的某種特定因素而引發的不悅心態？
台灣影視圈女神級的桂綸鎂繼2008年《波麗士大人》後，暌違14年才回歸的電視影集《台北女子圖鑑》，尚未開播就引起廣大討論，描述從台南永康到台北永康的女主角林怡姍，歷經感情、事業、生活等各種掙扎與奮鬥之後，最終成為當初想像中的自己模樣故事，非常勵志的故事，卻在守舊老套的編導模式下造成評價兩極，更有不少劇情慘遭到網友無情吐槽，「看完後忍不住痛罵，令人生氣」。
不少網友覺得編導、編劇用很粗糙、不舒服的手法，粗暴地處理城鄉差距，把女主角的青澀單純寫成愚蠢白目，抨擊劇裡的台北根本不像台北，台南不像台南，有醜化台北女性、將台北女生刻板化的嫌疑，有如美國人拍的影集《艾蜜莉在巴黎》，只是拍出美國人想像中的法國生活，卻讓法國人很不滿意。
既然是改編自日劇《東京女子圖鑑》，就先回顧一下原版讓人產生共鳴的地方吧。日劇版深刻描述日本女性心理，刻畫東京社會現狀，劇情鋪墊順暢有邏輯，發展脈絡輕巧順快，配樂、剪接愉悅流暢，妝髮、服裝亮眼精緻，畫龍點睛的角色及旁白，就像是在下午茶時間品嚐豐富味美甜點的感覺。
東京各個活動區域都有各自的生活樣貌，觀看本劇彷彿有如正在東京各個區域閒晃隨逛的感覺。厲害的是，編劇與導演可甜可鹽地表達方式，傳達的內容簡單明確，直接擊中在東京多樣的寫實生活，既沒有得罪城市人，也不傷害非都市人的強大功力，用居住的地點型塑成一個女性的生命成長歷程，再擴大到整個社會文化的結構，實在是部極具深度的戲劇。
而女主角從三軒茶屋到惠比壽、銀座、港區等地到代代木上原，編導刻意透過不同的運鏡及視覺畫風，藉此呈現出東京不同階級區域的都市街容與風貌，並以她在都會的每個階段的用力生活與奔波，服飾造型、打扮化妝、生活方式、價值觀等都隨著居住區域不停地在變化，或是東京人所謂的「進化」，來對應各個不同階層與當地的生活方式與飲食文化，更帶出社會的現實與真實的一面。
最後，女主角終於過著時尚雜誌所描繪的生活方式，但她的眼神裡，卻散發著追求滿滿的貪婪慾望以及迷惘徬徨，而在經過各種歷練後才讓她面對自己，重新審視及反思，改變了她年輕時的目標及想法，重新找回自我價值與認同，回歸踏實自在的生活。
Tags：
如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
國科會科技辦公室 廣告