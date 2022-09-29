【台劇】《台北女子圖鑑》惡評如潮，浪費了桂綸鎂，到底是哪裡出問題？

眾所矚目的《台北女子圖鑑》正式登場，結果引發一面倒的負面聲浪，就算是桂綸鎂、王柏傑、天心、巫建和、連俞涵、夏于喬等金馬、金鐘得主或實力派演員賣力演出，都救不了大量的惡評，但台北版真的有這麼差嗎？還是因為南北城鄉的某種特定因素而引發的不悅心態？

台灣影視圈女神級的桂綸鎂繼2008年《波麗士大人》後，暌違14年才回歸的電視影集《台北女子圖鑑》，尚未開播就引起廣大討論，描述從台南永康到台北永康的女主角林怡姍，歷經感情、事業、生活等各種掙扎與奮鬥之後，最終成為當初想像中的自己模樣故事，非常勵志的故事，卻在守舊老套的編導模式下造成評價兩極，更有不少劇情慘遭到網友無情吐槽，「看完後忍不住痛罵，令人生氣」。

不少網友覺得編導、編劇用很粗糙、不舒服的手法，粗暴地處理城鄉差距，把女主角的青澀單純寫成愚蠢白目，抨擊劇裡的台北根本不像台北，台南不像台南，有醜化台北女性、將台北女生刻板化的嫌疑，有如美國人拍的影集《艾蜜莉在巴黎》，只是拍出美國人想像中的法國生活，卻讓法國人很不滿意。

Photo Credit: Disney+提供 《台北女子圖鑑》劇照

既然是改編自日劇《東京女子圖鑑》，就先回顧一下原版讓人產生共鳴的地方吧。日劇版深刻描述日本女性心理，刻畫東京社會現狀，劇情鋪墊順暢有邏輯，發展脈絡輕巧順快，配樂、剪接愉悅流暢，妝髮、服裝亮眼精緻，畫龍點睛的角色及旁白，就像是在下午茶時間品嚐豐富味美甜點的感覺。

東京各個活動區域都有各自的生活樣貌，觀看本劇彷彿有如正在東京各個區域閒晃隨逛的感覺。厲害的是，編劇與導演可甜可鹽地表達方式，傳達的內容簡單明確，直接擊中在東京多樣的寫實生活，既沒有得罪城市人，也不傷害非都市人的強大功力，用居住的地點型塑成一個女性的生命成長歷程，再擴大到整個社會文化的結構，實在是部極具深度的戲劇。

而女主角從三軒茶屋到惠比壽、銀座、港區等地到代代木上原，編導刻意透過不同的運鏡及視覺畫風，藉此呈現出東京不同階級區域的都市街容與風貌，並以她在都會的每個階段的用力生活與奔波，服飾造型、打扮化妝、生活方式、價值觀等都隨著居住區域不停地在變化，或是東京人所謂的「進化」，來對應各個不同階層與當地的生活方式與飲食文化，更帶出社會的現實與真實的一面。

最後，女主角終於過著時尚雜誌所描繪的生活方式，但她的眼神裡，卻散發著追求滿滿的貪婪慾望以及迷惘徬徨，而在經過各種歷練後才讓她面對自己，重新審視及反思，改變了她年輕時的目標及想法，重新找回自我價值與認同，回歸踏實自在的生活。