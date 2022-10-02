陳亞蘭入圍金鐘獎最佳男主角，呼應評審團與當代社會對於「王道陽剛氣質」的想像

近日第57屆金鐘獎入圍名單公布，無論是影視業人員或大眾粉絲皆密切關注，尤其知名歌仔戲演員陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》角逐戲劇節目最佳男主角，從大眾支持與熱議亦可見，思考性別的多元視角正藉由影視傳媒盛事展開。金鐘獎首次以角色性別、而非以演員生理性別的入圍名單，這固然是一種具體的性別多元視角發展，但也可能有哪些值得再思之處？這是本文期待討論的內容。

戲劇角色與性別氣質

過往金鐘獎的主角與配角獎項，以男／女生理性別配置，但從本次金鐘獎透露了演技是跨越生理性別想像的橋樑。如根據報導，金鐘獎評審團主委陳慧玲認為陳亞蘭報男主角入圍在於「有說服力，雖然演少年，但有說服力，唱腔、身段、聲線都是少年。」【註】

筆者查詢「嘉慶君」的人物介紹，可見其戲劇設定為二十四歲且心性正直良善，來台尋母挑戰人生的嘉親王。當代在陽剛氣質的探討中，已有諸多更複雜面向的討論，但若從人物與年代設定與公開播放的影片，可見男主角具「王道陽剛氣質」的特性（hegemonic masculinity）。

高穎超（2020）指出王道（或譯霸權）陽剛氣質不等於霸道之意，而是在父權體制的保障下，使得某種男性及陽剛氣質位於優越地位，製造使他人甘願同意或服從的權力關係；而Green等人（2010）意指出王道陽剛氣質藉由男性呈現出包括堅強、毅力、挑戰、領導力等做性別樣貌。

而金鐘評審團可能除了專業審視相關表演藝術技巧等之外，或許透過生理女性演員呈現王道陽剛氣質與少年的樣貌，也呼應評審團及社會對於王道陽剛氣質的想像；除此之外，台灣電視劇《華燈初上》裡由吳慷仁演出「第三性」（沿用官網介紹簡介）媽媽桑，以生理男性、妖豔裝扮、嗲聲風情等樣貌登場，受到大多觀眾喜愛。由生理男性演員展現出的言行舉止及其陰柔特質，也反映了社會對於某種女性特質特有的想像。

由此可見，值得思考之處，在於雖然藉由演員們以生理性別來詮釋不同的性別角色，但其中可發現某種流動但仍穩固的性別特質，並且可能於表演過程中將其深化，給予普遍觀眾有明確的性別想像：那是女演男、或男演女，但也確實提供演技不受生理性別限制的視野。這也提醒我們，除了生理差異與限制，性別的建構與呈現也來自社會型塑，性別特質與戲劇角色的人物背景設定，也會透過演員的演技呈現性別如何被社會型塑，或和社會大眾有所共鳴。

再思金鐘獎獎項配置與演員角色之性別意義

因此，隨著當代性別平等意識及多元性別認同的開展，性別光譜或許會更加豐富，未來演員需詮釋的角色設定與其性別特質，或許也會需要更為複雜或細膩的性別呈現。而目以金鐘獎獎勵要點法規之「報名各類男主角獎、女主角獎、男配角獎、女配角獎者，以演出角色之性別為準，該演出角色之性別由報名者認定」，但事實上，屆時若以二元或生理的男／女主（配）角項目，或許也難以完全對應其配置，再加上有無以男、女主（配）角獎項項目也存在各式討論。