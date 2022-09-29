美國眾議院版《台灣政策法案》出爐：擬提供5年65億美元軍援，保留駐美代表處更名案
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國眾議院共和黨人今天（當地時間28日）提出眾院版《台灣政策法案》，相較參院外委會月中通過的版本，眾院版保留敏感外交條文，包括AIT處長任命須參院同意，但同樣計劃未來5年提供台灣65億美元軍援。根據美國立法規則，參眾兩院須通過同樣版本法案，才能將提案遞交總統簽署後生效。
（中央社）美國眾議院共和黨人今天（當地時間28日）提出眾院版《台灣政策法案》，相較參院外委會月中通過的版本，眾院版保留敏感外交條文，包括AIT處長任命須參院同意，但同樣計劃未來5年提供台灣65億美元軍援。
共和黨籍的眾議院外委會首席議員、眾議院中國工作小組主席麥考爾（Michael McCaul）今天帶領36位眾院共和黨人，提出眾院版《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act），盼提升台灣防衛，更新美國對台政策。
麥考爾透過新聞稿表示，他很驕傲能帶領36位議員提出法案，協助改善台灣防衛。他說，台灣是美國重要國安夥伴，但台灣民主面臨來自中共前所未見程度的威脅，「現在是時候提供我們盟友（台灣）武器，要在入侵發生前，而非之後」。
在眾院版法案出爐前，參議院外委會9月14日以17票贊成、5票反對的票數，通過集結兩黨議員意見的修正後參院版《台灣政策法案》。
參院版法案是由參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）6月共同提出，被譽為是繼1979年《台灣關係法》後，最全面重整美國對台政策的法案，主旨為在外交、軍事及經濟等多方面提升美台關係。
但由於美國行政部門對參院版部分條文有疑慮，擔心會挑戰美國「一中政策」，參院外委會通過的版本把駐美代表處更名案改為建議性質的「國會意見」，並移除美國在台協會（AIT）處長任命案須參議院同意的要求。
不過，根據麥考爾辦公室公布的眾院版摘要，眾院版法案仍包含這兩項條文。
眾院版法案其他重點部分，與參院版內容相仿，包括欲解除台灣人員執行公務期間不得展示國旗等主權象徵符號的限制、加速美國對台軍售，以及授權未來5年提供台灣65億美元（約新台幣2089億元）軍援等。
如同參院版法案，眾院版也表達支持台灣參與聯合國體系，且呼籲美台洽簽自由貿易協定（FTA），並建立「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program）等美台交流計畫。
美國本屆國會明年1月期滿，如今眾院版《台灣政策法案》出爐，可望加快立法程序；但由於兩院版本存在差異，仍須協商。
根據美國立法規則，參眾兩院須通過同樣版本法案，才能將提案遞交總統簽署後生效。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
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完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
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雞蛋富翁的奢華料理
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