4級颶風伊恩登陸美國佛州釀「災難性」破壞，超過百萬戶停電20人失蹤

請回答以下五個問題，挑選一個最接近你的想法的描述，然後統計你的選擇中，A、B、C、D哪一個選項最多。

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一：早安，你希望在哪一種氛圍的房間中醒來？

A. 顏色明亮大膽，活潑繽紛，小擺設也充滿了私人趣味感的房間

B. 極簡、黑白灰色系，沒有多餘裝飾的房間

C. 帶著露營感的大地色系，房間裡的所有物品都講究實用與機能

D. 充滿了許多紀念小物與照片的房間，在混亂中有著某種美感和秩序

二：走出臥室，你的早餐⋯⋯

A. 今天想要試試看，來點大腸麵線配可樂

B. 一杯咖啡、一顆蛋加一片吐司，再來一份沙拉撒一點堅果

C. 什麼都好，重點是吃飽

D. 我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼……

三：在準備出門前，你最在意的部分是？

A. 當然是服裝的搭配，襪子跟眼鏡的顏色如果不配的話能出門嗎？

B.「我可以解決所有的問題」這樣為自己打氣

C. 再確認一次代辦事項，千萬不要漏了任何需要提前準備的事情

D. 沒時間在意任何事情，因為再不出門就要遲到了

四：在大城市中，你會選擇什麼交通工具去上班？

A. 如果可以我想踩著別人的肩膀往上爬

B. 無論如何都是開車

C. 開車，但是如果要去的地方不好停車，那就搭計程車

D. 捷運、公車、走路、自行車⋯⋯看心情囉

五：你的上班地點是一個什麼樣的地方？

A. 當然是我喜歡的地方，可能在咖啡廳裡，也有可能在公園的草地上

B. 一個沈穩、內斂、井然有序的辦公室

C. 在我的位置上永遠可以看到最新上市的設備，功能種類一應俱全

D. 這是一個共享空間，我只要幾秒鐘就可以讓我的位置變成全場最混亂的那個

選好了嗎？一起來看看你的創作型人格吧！

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選擇A最多的你－Premiere型人格

混搭、隨心所欲的搞怪藝術家，熱衷於創造全新的事物

Photo Credit：TNL Brand Studio

Premiere型的創作者經常會問「為什麼不可以？」，你們往往順應自己內在的需求，堅持被喜歡的事情所包圍，而最大的成就感，來自於巧妙的融合各種可能。就跟Premiere一樣，不只擁有最直覺和人性化的功能，也是最能滿足各種天馬行空幻想的應用程式。有著Pr型人格的你，不妨試著藉由Premiere，將N段完全不搭嘎的影片疊放在一起，看看會變出什麼花樣。欸等一下，或許你根本就不需要這種建議，因為你總是可以找到更有趣的方式來創作，對吧？

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選擇B最多的你－Photoshop型人格

渴望前進、實踐那些別人從未觸及的大型企劃的領導者

Photo Credit：TNL Brand Studio

開發與領導大型企劃的製作，完美的交出成績單，進一步獲得獎項的肯定，是刺激著Photoshop型創作者不斷前進的驅動力。你們強大且才華洋溢，擁有國際級的視野與深刻、多角度的觀察力，同時也非常需要肯定。就像Photoshop內建強大的多種功能，可以解決使用者所有在修圖上的問題，甚至給予使用者靈感，創作出更棒的圖像。擁有Ps型人格的你，天生無法內斂低調，大膽的帶領團隊，展現創作光芒吧！

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選擇C最多的你－Acrobat型人格

沈穩但靈活，能在自我實現與外來需求之間取得平衡的專業者

Photo Credit：TNL Brand Studio

注重對細節的盤點、修整，創作對Acrobat型的人來說，是在熱愛的狀態中，最嚴肅的實踐。你們通常有著很強的創意，但也可以理解現實條件對創意所造成的影響，所以你們願意溝通、調整，直到取得完美平衡。Acrobat也是這種傾向的應用程式，專業、細心、一絲不苟，可以讓使用者盡情的編輯、轉換，也可以跨裝置使用，靈活滿足各種需求。擁有Acrobat型人格的你，盡情發揮你的創意、協調能力和執行力吧！看看你們最終能把這個世界變成什麼更好的模樣。

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選擇D最多的你－llustrator型人格

靈魂纖細的浪漫者，擁有高度共感能力以及瘋狂的內在小宇宙

Photo Credit：TNL Brand Studio

Illustrator型的創作者，情感充沛、富有感知力，你們或許選擇獨自安靜，但是熱愛人群歡聚的笑聲。這樣的矛盾就是你創作的原動力，創造出感動人心的作品，而且常常第一個被感動的就是你自己。如同Illustrator，讓使用者從一張空白畫布出發，隨心所欲的揮灑想法，利用細緻、靈活、全方位的工具和功能，抓緊點滴創意然後放大再放大，創作的美好和自由自在，Illustrator最懂。擁有Illustrator型人格的你，今天也別忘了好好吃飯，好好生活，因為你所愛的一切也是愛你的。

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了解創作型人格之後，是不是也想試試看挑戰自己的實力？當然，創意和才華由你自備，但能幫助你發揮的工具，Adobe可是都幫你安排好了！Adobe特別推出的開學季線上課程，將實體教學完整轉移到線上，能夠更便利有效率的，提供業界最新資訊與發展，還有你在創作上所需要的各種專業技術解說。這次的課程一口氣囊括了Adobe旗下最熱門的六款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 After Effect（AE）、XD、InDesign（Id）等，總共十門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選Adobe課程六堂！最能陪著你穩紮穩打走向創作之路的Adobe，期待和你在課堂上相見囉！

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