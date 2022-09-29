沙烏地王儲沙爾曼接任總理顯示王室權力移轉，外媒指恐與殺害異議人士哈紹吉有關
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沙爾曼國王的決定，等同打破沙國原有的繼承制度，沙烏地阿拉伯自王國統一以來，歷任國王皆是開國國王阿卜杜勒・阿齊茲（King Abdulaziz Ibn Saud）的兒子。而自穆罕默德・沙爾曼擔任王儲開始，幾乎就可確定沙國君主大位，將首次交棒給第三代。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）官方於2022年9月27日公布一項皇室詔令（Royal Decree），宣稱沙國王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）在政府內閣改組中，獲任為新任總理，其將負責監管國家經濟整體的改革計劃。
據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，在被指派為總理之前，沙爾曼早已是沙烏地阿拉伯的實際掌權者，現年37歲的沙爾曼，曾擔任該國第二任副總理及國防部長，同時亦擁有沙國經濟、石油、內政等議題的決策權力。當前的任命則進一步鞏固其沙國領袖的角色。
《半島電視台》也指出，穆罕默德・沙爾曼自2017年6月擔任王儲以來，全面對國內經濟、內政進行改革，其與團隊盡可能的推動經濟多元化，並逐漸擺脫對石油等單一出口商品的依賴，同時允許女性可以開車上路、陸續開放外國旅客入境觀光，以及限制神職人員對沙國社會的影響力；然而，沙爾曼的作為，卻也伴隨著對異議人士的大規模鎮壓，諸多王室成員、女權活動家、維權分子，甚至是立場與其相左的商界人士，最終多遭判刑入獄。
事實上，沙爾曼早在2016年4月，便已發表沙烏地阿拉伯2030年的國家願景，其希望到了2030年，整個王國可以成為阿拉伯和伊斯蘭世界的中心、經貿強國，以及連接3大洲的重要樞紐；在內政上，沙爾曼亦強調將建立全國數位政務系統，以提高行政效率。
英國《金融時報》（Financial Times）指出，這次的任命是由沙烏地阿拉伯高齡86歲的國王沙爾曼（King Salman）所下達，其當前仍是沙國國王，然而沙烏地阿拉伯歷史上，總理的職位通常都是由國王擔任，這也顯示目前該國的王室權力正在進行移轉。
為何要在此時任命沙爾曼為總理？
皇室詔令中並沒有說明國王任命沙爾曼為總理的原因，但英國《衛報》（The Guardian）認為，國王的決定可能與王儲沙爾曼於2018年，批准殺害《華盛頓郵報》（The Washington Post）記者、沙烏地阿拉伯政治異議人士哈紹吉（Jamal Khashoggi）有關。
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
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