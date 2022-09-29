沙烏地王儲沙爾曼接任總理顯示王室權力移轉，外媒指恐與殺害異議人士哈紹吉有關

文：張瑞邦（Tucker Chang）

沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）官方於2022年9月27日公布一項皇室詔令（Royal Decree），宣稱沙國王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohammed bin Salman）在政府內閣改組中，獲任為新任總理，其將負責監管國家經濟整體的改革計劃。

據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，在被指派為總理之前，沙爾曼早已是沙烏地阿拉伯的實際掌權者，現年37歲的沙爾曼，曾擔任該國第二任副總理及國防部長，同時亦擁有沙國經濟、石油、內政等議題的決策權力。當前的任命則進一步鞏固其沙國領袖的角色。

《半島電視台》也指出，穆罕默德・沙爾曼自2017年6月擔任王儲以來，全面對國內經濟、內政進行改革，其與團隊盡可能的推動經濟多元化，並逐漸擺脫對石油等單一出口商品的依賴，同時允許女性可以開車上路、陸續開放外國旅客入境觀光，以及限制神職人員對沙國社會的影響力；然而，沙爾曼的作為，卻也伴隨著對異議人士的大規模鎮壓，諸多王室成員、女權活動家、維權分子，甚至是立場與其相左的商界人士，最終多遭判刑入獄。

事實上，沙爾曼早在2016年4月，便已發表沙烏地阿拉伯2030年的國家願景，其希望到了2030年，整個王國可以成為阿拉伯和伊斯蘭世界的中心、經貿強國，以及連接3大洲的重要樞紐；在內政上，沙爾曼亦強調將建立全國數位政務系統，以提高行政效率。

英國《金融時報》（Financial Times）指出，這次的任命是由沙烏地阿拉伯高齡86歲的國王沙爾曼（King Salman）所下達，其當前仍是沙國國王，然而沙烏地阿拉伯歷史上，總理的職位通常都是由國王擔任，這也顯示目前該國的王室權力正在進行移轉。

為何要在此時任命沙爾曼為總理？

皇室詔令中並沒有說明國王任命沙爾曼為總理的原因，但英國《衛報》（The Guardian）認為，國王的決定可能與王儲沙爾曼於2018年，批准殺害《華盛頓郵報》（The Washington Post）記者、沙烏地阿拉伯政治異議人士哈紹吉（Jamal Khashoggi）有關。