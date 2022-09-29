中日建交50週年：回顧兩國「忽冷忽熱」的交往史

Photo Credit: Getty Images / BBC News

9月29日，中國和日本迎來邦交正常化50週年。中日同為亞洲重要經濟體，也是有著悠久交往歷史的鄰邦，但兩國關係相當複雜曲折。

日本在二戰期間入侵中國，戰敗後，日本選擇支持台北的蔣介石政府。1972年，中日發表聯合聲明，標誌著中華人民共和國與日本正式建交，這在中國被稱為「邦交正常化」。

此後，日本援助和投資大量湧入中國，日本製作的動漫、電影和電視劇也吸引了大批中國觀眾，兩國關係進入「蜜月期」。然而，領土爭端和二戰的歷史糾葛讓兩國關係不時陷入動蕩。

2012年「釣魚島事件」爆發後，中國爆發了大規模反日示威活動，反日情緒達到高潮。與此同時，中國在經濟和軍事實力上的崛起令日本感到不安，兩國關係在近年持續冷淡。

在中日邦交正常化50週年之際，BBC中文通過時間軸，帶你回顧兩國關係在過去半世紀的跌宕起伏。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航