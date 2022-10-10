羅塞塔石碑：發現者布沙爾的奇異遭遇，與古埃及象形文字的破譯

那是1799年7月19日，埃及海濱城市拉希德（Rasheed），法國人在加固一座城堡，一位年輕軍官無意中發現沙地裡埋著一塊奇怪的石頭，上面刻得密密麻麻的不知道是什麼符號或者文字。

當時正值拿破崙戰爭（1798－1801）最激烈的時候，沒有人意識到這塊石碑有巨大的考古意義。直到1822年，法國科學家尚－法蘭索瓦・商博良（Jean－François Champollion，1790－1832年）宣布他發現了石碑的秘密：

石碑上刻著三種不同類型的文字，其中之一是古埃及文字 —— 象形文字。

發現石碑的法國軍官名叫布沙爾，多年來他對於發現和破譯象形文字這件事的貢獻鮮為人知。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 法國波拿巴王朝的科學家和考古學家熱衷於對埃及的研究、資料搜集和記錄存檔

法國記得布沙爾

布沙爾在法國沒有被遺忘。艾哈邁德・優素福（Ahmed Youssef）是巴黎中東研究中心主任，法國第一份關於皮埃爾－弗朗索瓦・布沙爾（Pierre－François Bouchard）的歷史研究專著就出自他的筆下。

《羅塞塔石碑鮮為人知的發現者布沙爾船長》的出版恰逢布沙爾去世和商博良宣布破譯象形文字200週年紀念。優素福2022年2月接受英國廣播公司《BBC》採訪時說，此書的出版在埃及和法國都是一件大事。

布沙爾1771年出生於法國東南部的奧爾熱萊特，到今天為止一直默默無聞。2022年，法國索邦大學為他和羅塞塔石碑舉辦了專題講座，他的出生地奧爾熱萊特還建了一座巨型紀念碑，仿羅塞塔石碑，比原型大20倍。還有一部介紹布沙爾的紀錄片將於2022年底在法國電視頻道播出。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 法國人在埃及的考古發現詳盡記錄在百科全書中。圖為法國軍人注視著棺槨中的木乃伊

誰是布沙爾？

法國歷史文籍中沒有多少關於布沙爾的記載，僅有的幾行字散落在有關羅塞塔石碑被發現的段落中，而大部分文字詳細討論的是商博良的工作。

優素福介紹說，布沙爾是一個木匠的兒子，生活在條件惡劣的農村，在饑餓和貧困中長大。「但他不懼怕明天，為了實現自己的抱負，甘願承受眼前的艱辛」優素福說。

1793年，22歲的布沙爾參軍，成為巴黎擲彈兵團的一名中士。

他在軍旅生涯中將目睹戰爭給歐洲帶來的恐怖場景，但或許不可能料到自己會去遙遠的東方打仗，踏上《一千零一夜》的故事中描寫的地方，作為17世紀和18世紀旅行者神話般故事主題的地方。

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1794年8月，布沙爾被派到巴黎西南部新成立的國家飛艇學校，結識了著名的校長尼古拉斯・雅克・孔戴（Nicolas Jacques Conté），兩人成為親密的朋友，後來一同前往埃及。

法國當時正在考慮是否在軍事行動中使用飛艇。優素福介紹說，孔戴負責組建一個專業的科學家委員會，布沙爾也加入了該委員會。兩人在一次實驗中受傷，布沙爾幾乎失去了一隻眼睛，但命運「救了他，並把他帶到了埃及」。

1796年11月21日，出發去埃及前兩年，布沙爾進入著名的科學與藝術學院學習，在那之前他已經接受了防禦工程技術的培訓。優素福在關於布沙爾的專著中寫道：「正是他在這一領域的卓越表現使他成為先驅。從接管拉希德市凱特貝城堡防禦工事的那一天起，布沙爾憑借防禦工事在埃及創造了歷史。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 拿破崙創辦了埃及科學院

埃及的將軍和科學家

拿破崙1798年能夠入侵並佔領埃及，一個重要原因是法國當時擁有史上最大的海上力量。不過他進軍埃及時還帶著167名科學家和藝術家（其中包括布沙爾和孔戴），其中包括法國科學、藝術和文學界一些最著名的人物。他希望自己的偶像亞歷山大大帝一樣找到一個東方帝國。

拿破崙隊伍中的學者收獲頗豐。在他們的努力下，誕生了一部關於埃及的百科全書《埃及記述》，首次以科學的方式向世界展示埃及。這本書的第一版完成於1822年。同年問世的還有薇薇安・德農（Vivian Denon）的《波拿巴將軍戰役期間的下埃及和上埃及之旅》一書。

布沙爾被選中，成為孔戴領導的委員會的成員。幾個月後，當他被派往一個叫羅塞塔的地方，便開始了一場與歷史的約會。羅塞塔（Rosetta）在阿拉伯語中叫拉希德（Rasheed）。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 拿破崙大軍進入埃及時，還有百餘名科學家和文學、藝術家隨行

埋在沙礫中的石板

1799年6月，布沙爾被派到拉希德市工程兵團，該兵團的指揮官梅努將軍皈依了伊斯蘭教，並娶了一位名叫祖巴耶達（Zubaydah）的女人，她是該市一位知名人士的女兒。現在被稱為阿卜杜拉・德・梅努（Abdallah de Menou）的這位將軍當時不惜利用那座城市的財富，來鞏固自己在人民中的聲望和他在軍隊中的權威。

1799年7月19日晚，布沙爾被派到拉希德城的尼羅河西岸建造防禦工事。他命令工人清除15世紀一座古埃及堡壘，凱特貝城堡的廢墟。他的手下發現了一塊黑色花崗岩石板，高約一米，寬73厘米，厚27厘米。

這塊石板上刻著三種對比鮮明的文字，立即引起了布沙爾的注意。它可能是從古埃及紀念碑上敲下來用作建築材料的。布沙爾下令非常小心地將它挖出來。他的上司蘭克雷當即寫信給開羅的科學院，告知他們這個「珍貴」的發現。

布沙爾確信他到手了一件「無價之寶」。

「梅努將軍忙於自己的婚禮慶典」 優素福說，「當布沙爾在婚禮當晚給他帶來一塊石頭，說是工人在城堡施工時發現的，他感到非常驚訝。」梅努做了三個重大決定：將石板送到開羅的埃及科學院，命令布沙爾親自帶兵沿著尼羅河岸護送石板，並讓布沙爾，蘭克雷和其他人「拓印」石板上的銘文。