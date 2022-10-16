中共二十大：誰有可能躋身新一屆政治局常委？

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）召開在即。對於中國這個一黨制國家來說，中共每五年一次的政治會議實質決定了國家新一屆領導層。

最受關注的是中共中央政治局常委的角逐。現行七人組成的中共中央政治局常委會是中國的實際最高決策機構，常委往往兼任國家主席、總理、人大常委會委員長、政協主席等重要職務，他們的名字高頻率出現在中國的各種官方新聞報導中。

然而，常委的選擇通常秘密進行，外界通常需要在黨代會的最後一天，當「入常」的領導人與媒體見面時，才能得知最新一屆常委的陣容。

不過我們依然能從一些官方媒體的宣傳稿中了解這一過程如何進行的蛛絲馬跡。

中國官媒《人民網》此前曾披露，在十七大召開前的2007年6月，時任總書記胡錦濤曾召開黨員領導幹部會議，給每位參會者發放一張橘紅色的民主推薦票，以要求他們在近兩百人（包括63周歲以下正部長級幹部和軍隊正大軍區職幹部）中選出政治局成員，包括常委會人選。官方稱，該名單為最終結果「提供了參考」。

然而，習近平似乎不喜歡這種方式。據報導，他認為這「過度強調票的分量」，導致一些人「投票隨意、民意失真」。因此，在2017年十九大召開前，他與57名高官面對面談話，其他領導人則諮詢了另外近300人的建議。

作為毛澤東和鄧小平以來中國最有權勢的領導人，習近平很可能在二十大上沿用這種有助於加強其控制力的方法，特別是外界普遍認為他將打破傳統，謀求第三個總書記任期。但其他常委的產生還面臨另一個障礙——年齡。

自中共2002年第一次有序權力交接以來，「七上八下」這個不成文的限制已運作近20年，它指的是每逢黨代會召開，滿68歲的常委必須離任，67歲的仍可留任。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

69歲的習近平在10月16日開始的二十大上很可能打破這一約束，而剩下24名政治局委員（包括其他六名常委）是否仍將遵循該慣例，引人關注。

從年齡來看，現任常委中，72歲的栗戰書和68歲的韓正都已到達年齡限制，如果該慣例得以繼續，他們將面臨退休。

67歲的總理李克強沒有「觸線」，但中國法律規定，總理連續任職不得超過兩屆，這可能意味著李克強有兩種可能：退休，或繼續留在常委中，但轉任其他職位。

因此，二十大上有多少常委的位置將留給新面孔，直到最後一刻都將是未知數。以下是基於年齡等因素，有可能躋身政治局常委的官員以及關於他們的簡介。

Photo Credit: BBC News

胡春華

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國國務院副總理胡春華是中共中央政治局目前最年輕的委員

國務院副總理胡春華是中共中央政治局目前最年輕的委員。59歲（1963年出生）的他主管農業領域，是中央農村工作領導小組組長。他也是習近平扶貧工作的主要執行者。

胡春華曾被視為是中共下一代總書記和國家主席接班人，但習近平修憲讓這種可能性大為減少。外界視他的關係和習近平並不親密，但他的豐富資歷仍可能使他進一步高升。

胡春華出身湖北省農村的草根家庭。1979年，剛恢復不久的高考改變了他的命運。他以全縣文科狀元的成績考入北京大學。

他在畢業後前往西藏工作了14年。在1980年代末，他成為共青團西藏自治區委副書記，當時西藏的「一把手」是後來成為中共總書記的胡錦濤。

他隨後被調入共青團中央任職，並在2008年成為河北省代省長，期間正值「三鹿毒奶粉」事件曝光。在次年底，他調任內蒙古黨委書記。2012年，他晉升中共中央政治局委員，並出任廣東省委書記。

但他通往「接班人」的道路在2017年召開的十九大上受阻，他並未在那次會議上成功晉升中央政治局常委，與他一起被視為政治新星的時任重慶市委書記孫政才更被宣布「落馬」。

2018年，他成為國務院副總理，在四位副總理中排名第三，主管農業和扶貧。2021年初，中國政府宣布完成了消除絶對貧困的任務，脫貧攻堅戰取得了「全面勝利」。

丁薛祥

丁薛祥現任中央書記處書記、中央辦公廳主任。60歲（1962年9月出生）的他是習近平的親密助手，是二十大上進入常委會的關鍵人選。

丁薛祥是工程師出身，這讓他的仕途在上海材料研究所開始。在1996年，他成為所長。

1999年，他成為上海市科委副主任，並在2001年任上海閘北區區長，2004年任上海市委組織部副部長、上海市人事局局長。

2007年，45歲的他任中共上海市委常委、秘書長，成為時任上海市委書記習近平的政治秘書。儘管兩個人共事時間不到一年，習近平就被調入中央，但這段時間仍可能為他贏得了習近平的信任。

2013年，他被擢升為中共中央辦公廳副主任，不久後又被授予習近平個人辦公室主任的新頭銜。此後，他多次陪同習近平出訪國內外。

2017年，他成為中共中央政治局委員、中央書記處書記，並兼任中央辦公廳主任，被視為是習近平的「左膀右臂」。

陳敏爾

Photo Credit: Reuters / BBC News 中共重慶市委書記陳敏爾也是二十大常委席位的重要競爭者

中共重慶市委書記陳敏爾也是二十大常委席位的重要競爭者。62歲（1960年9月出生）的他曾和習近平在浙江省長期共事，被認為是習近平思想的忠實擁護者。

陳敏爾的從政之路從浙江紹興的宣傳部門開始。2000年，他開始主管省級黨報《浙江日報》。據官方媒體報導，當時他曾以「本報記者陳敏爾」身份為該報專欄《浙江浪花》撰稿。

不久後，他開始任浙江省委宣傳部部長，而當時的浙江省委書記是習近平。