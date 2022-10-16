中共二十大：誰有可能躋身新一屆政治局常委？
我們想讓你知道的是
自中共2002年第一次有序權力交接以來，「七上八下」這個不成文的限制已運作近20年。但二十大上有多少常委的位置將留給新面孔，直到最後一刻都將是未知數。以下是基於年齡等因素，有可能躋身政治局常委的官員，以及關於他們的簡介。
中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）召開在即。對於中國這個一黨制國家來說，中共每五年一次的政治會議實質決定了國家新一屆領導層。
最受關注的是中共中央政治局常委的角逐。現行七人組成的中共中央政治局常委會是中國的實際最高決策機構，常委往往兼任國家主席、總理、人大常委會委員長、政協主席等重要職務，他們的名字高頻率出現在中國的各種官方新聞報導中。
然而，常委的選擇通常秘密進行，外界通常需要在黨代會的最後一天，當「入常」的領導人與媒體見面時，才能得知最新一屆常委的陣容。
不過我們依然能從一些官方媒體的宣傳稿中了解這一過程如何進行的蛛絲馬跡。
中國官媒《人民網》此前曾披露，在十七大召開前的2007年6月，時任總書記胡錦濤曾召開黨員領導幹部會議，給每位參會者發放一張橘紅色的民主推薦票，以要求他們在近兩百人（包括63周歲以下正部長級幹部和軍隊正大軍區職幹部）中選出政治局成員，包括常委會人選。官方稱，該名單為最終結果「提供了參考」。
然而，習近平似乎不喜歡這種方式。據報導，他認為這「過度強調票的分量」，導致一些人「投票隨意、民意失真」。因此，在2017年十九大召開前，他與57名高官面對面談話，其他領導人則諮詢了另外近300人的建議。
作為毛澤東和鄧小平以來中國最有權勢的領導人，習近平很可能在二十大上沿用這種有助於加強其控制力的方法，特別是外界普遍認為他將打破傳統，謀求第三個總書記任期。但其他常委的產生還面臨另一個障礙——年齡。
自中共2002年第一次有序權力交接以來，「七上八下」這個不成文的限制已運作近20年，它指的是每逢黨代會召開，滿68歲的常委必須離任，67歲的仍可留任。
69歲的習近平在10月16日開始的二十大上很可能打破這一約束，而剩下24名政治局委員（包括其他六名常委）是否仍將遵循該慣例，引人關注。
從年齡來看，現任常委中，72歲的栗戰書和68歲的韓正都已到達年齡限制，如果該慣例得以繼續，他們將面臨退休。
67歲的總理李克強沒有「觸線」，但中國法律規定，總理連續任職不得超過兩屆，這可能意味著李克強有兩種可能：退休，或繼續留在常委中，但轉任其他職位。
因此，二十大上有多少常委的位置將留給新面孔，直到最後一刻都將是未知數。以下是基於年齡等因素，有可能躋身政治局常委的官員以及關於他們的簡介。
胡春華
國務院副總理胡春華是中共中央政治局目前最年輕的委員。59歲（1963年出生）的他主管農業領域，是中央農村工作領導小組組長。他也是習近平扶貧工作的主要執行者。
胡春華曾被視為是中共下一代總書記和國家主席接班人，但習近平修憲讓這種可能性大為減少。外界視他的關係和習近平並不親密，但他的豐富資歷仍可能使他進一步高升。
胡春華出身湖北省農村的草根家庭。1979年，剛恢復不久的高考改變了他的命運。他以全縣文科狀元的成績考入北京大學。
他在畢業後前往西藏工作了14年。在1980年代末，他成為共青團西藏自治區委副書記，當時西藏的「一把手」是後來成為中共總書記的胡錦濤。
他隨後被調入共青團中央任職，並在2008年成為河北省代省長，期間正值「三鹿毒奶粉」事件曝光。在次年底，他調任內蒙古黨委書記。2012年，他晉升中共中央政治局委員，並出任廣東省委書記。
但他通往「接班人」的道路在2017年召開的十九大上受阻，他並未在那次會議上成功晉升中央政治局常委，與他一起被視為政治新星的時任重慶市委書記孫政才更被宣布「落馬」。
2018年，他成為國務院副總理，在四位副總理中排名第三，主管農業和扶貧。2021年初，中國政府宣布完成了消除絶對貧困的任務，脫貧攻堅戰取得了「全面勝利」。
丁薛祥
丁薛祥現任中央書記處書記、中央辦公廳主任。60歲（1962年9月出生）的他是習近平的親密助手，是二十大上進入常委會的關鍵人選。
丁薛祥是工程師出身，這讓他的仕途在上海材料研究所開始。在1996年，他成為所長。
1999年，他成為上海市科委副主任，並在2001年任上海閘北區區長，2004年任上海市委組織部副部長、上海市人事局局長。
2007年，45歲的他任中共上海市委常委、秘書長，成為時任上海市委書記習近平的政治秘書。儘管兩個人共事時間不到一年，習近平就被調入中央，但這段時間仍可能為他贏得了習近平的信任。
2013年，他被擢升為中共中央辦公廳副主任，不久後又被授予習近平個人辦公室主任的新頭銜。此後，他多次陪同習近平出訪國內外。
2017年，他成為中共中央政治局委員、中央書記處書記，並兼任中央辦公廳主任，被視為是習近平的「左膀右臂」。
陳敏爾
中共重慶市委書記陳敏爾也是二十大常委席位的重要競爭者。62歲（1960年9月出生）的他曾和習近平在浙江省長期共事，被認為是習近平思想的忠實擁護者。
陳敏爾的從政之路從浙江紹興的宣傳部門開始。2000年，他開始主管省級黨報《浙江日報》。據官方媒體報導，當時他曾以「本報記者陳敏爾」身份為該報專欄《浙江浪花》撰稿。
不久後，他開始任浙江省委宣傳部部長，而當時的浙江省委書記是習近平。
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獲獎導演談VR影像創作——創作的本質即是挑戰，而新媒材的探索則是一趟迷人的探索之旅
我們想讓你知道的是
用科技說個好故事，不僅顛覆既有創作方式，也放大創作者與觀者之間的共鳴。對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？從聚焦沉浸式內容體驗的「未來內容展」展出作品——《無法離開的人》、《紅尾巴》，了解創作者視角以及對VR的想像。
2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」
後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」
在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。
到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。
同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。
與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近
如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。
「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」
正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。
「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。
舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。
陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」
在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。
怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾
陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」
也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」
《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。
「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。
此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。
當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離
像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。
《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」
而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。
讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。
最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。
至於眾人都會問的一個題目：「新的媒材，對創作者是不是一個挑戰？」陳芯宜的答案淺顯易懂：「挑戰不在於媒材的新或舊，『創作』的本質就是一項挑戰。」而所有想嘗試定義與探索的創作者，勢必都在這條路上。
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