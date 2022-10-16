2022/10/16,
中國

中共二十大：誰有可能躋身新一屆政治局常委？

中共二十大：誰有可能躋身新一屆政治局常委？
Photo Credit: BBC News

我們想讓你知道的是

自中共2002年第一次有序權力交接以來，「七上八下」這個不成文的限制已運作近20年。但二十大上有多少常委的位置將留給新面孔，直到最後一刻都將是未知數。以下是基於年齡等因素，有可能躋身政治局常委的官員，以及關於他們的簡介。

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）召開在即。對於中國這個一黨制國家來說，中共每五年一次的政治會議實質決定了國家新一屆領導層。

最受關注的是中共中央政治局常委的角逐。現行七人組成的中共中央政治局常委會是中國的實際最高決策機構，常委往往兼任國家主席、總理、人大常委會委員長、政協主席等重要職務，他們的名字高頻率出現在中國的各種官方新聞報導中。

然而，常委的選擇通常秘密進行，外界通常需要在黨代會的最後一天，當「入常」的領導人與媒體見面時，才能得知最新一屆常委的陣容。

不過我們依然能從一些官方媒體的宣傳稿中了解這一過程如何進行的蛛絲馬跡。

中國官媒《人民網》此前曾披露，在十七大召開前的2007年6月，時任總書記胡錦濤曾召開黨員領導幹部會議，給每位參會者發放一張橘紅色的民主推薦票，以要求他們在近兩百人（包括63周歲以下正部長級幹部和軍隊正大軍區職幹部）中選出政治局成員，包括常委會人選。官方稱，該名單為最終結果「提供了參考」。

然而，習近平似乎不喜歡這種方式。據報導，他認為這「過度強調票的分量」，導致一些人「投票隨意、民意失真」。因此，在2017年十九大召開前，他與57名高官面對面談話，其他領導人則諮詢了另外近300人的建議。

作為毛澤東和鄧小平以來中國最有權勢的領導人，習近平很可能在二十大上沿用這種有助於加強其控制力的方法，特別是外界普遍認為他將打破傳統，謀求第三個總書記任期。但其他常委的產生還面臨另一個障礙——年齡。

自中共2002年第一次有序權力交接以來，「七上八下」這個不成文的限制已運作近20年，它指的是每逢黨代會召開，滿68歲的常委必須離任，67歲的仍可留任。

2022年4月8日，中國國家主席習近平在北京舉行的2022年北京冬奧會和殘奧會貢獻表彰儀式上鼓掌。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

69歲的習近平在10月16日開始的二十大上很可能打破這一約束，而剩下24名政治局委員（包括其他六名常委）是否仍將遵循該慣例，引人關注。

從年齡來看，現任常委中，72歲的栗戰書和68歲的韓正都已到達年齡限制，如果該慣例得以繼續，他們將面臨退休。

67歲的總理李克強沒有「觸線」，但中國法律規定，總理連續任職不得超過兩屆，這可能意味著李克強有兩種可能：退休，或繼續留在常委中，但轉任其他職位。

因此，二十大上有多少常委的位置將留給新面孔，直到最後一刻都將是未知數。以下是基於年齡等因素，有可能躋身政治局常委的官員以及關於他們的簡介。

圖表

Photo Credit: BBC News

胡春華

2018年3月20日，中國十三屆全國人大一次會議閉幕後，時任中國副總理胡春華（左一）出席新聞發佈會（資料照片）。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

中國國務院副總理胡春華是中共中央政治局目前最年輕的委員

國務院副總理胡春華是中共中央政治局目前最年輕的委員。59歲（1963年出生）的他主管農業領域，是中央農村工作領導小組組長。他也是習近平扶貧工作的主要執行者。

胡春華曾被視為是中共下一代總書記和國家主席接班人，但習近平修憲讓這種可能性大為減少。外界視他的關係和習近平並不親密，但他的豐富資歷仍可能使他進一步高升。

胡春華出身湖北省農村的草根家庭。1979年，剛恢復不久的高考改變了他的命運。他以全縣文科狀元的成績考入北京大學。

他在畢業後前往西藏工作了14年。在1980年代末，他成為共青團西藏自治區委副書記，當時西藏的「一把手」是後來成為中共總書記的胡錦濤。

他隨後被調入共青團中央任職，並在2008年成為河北省代省長，期間正值「三鹿毒奶粉」事件曝光。在次年底，他調任內蒙古黨委書記。2012年，他晉升中共中央政治局委員，並出任廣東省委書記。

但他通往「接班人」的道路在2017年召開的十九大上受阻，他並未在那次會議上成功晉升中央政治局常委，與他一起被視為政治新星的時任重慶市委書記孫政才更被宣布「落馬」。

2018年，他成為國務院副總理，在四位副總理中排名第三，主管農業和扶貧。2021年初，中國政府宣布完成了消除絶對貧困的任務，脫貧攻堅戰取得了「全面勝利」。

丁薛祥

丁薛祥現任中央書記處書記、中央辦公廳主任。60歲（1962年9月出生）的他是習近平的親密助手，是二十大上進入常委會的關鍵人選。

丁薛祥是工程師出身，這讓他的仕途在上海材料研究所開始。在1996年，他成為所長。

1999年，他成為上海市科委副主任，並在2001年任上海閘北區區長，2004年任上海市委組織部副部長、上海市人事局局長。

2007年，45歲的他任中共上海市委常委、秘書長，成為時任上海市委書記習近平的政治秘書。儘管兩個人共事時間不到一年，習近平就被調入中央，但這段時間仍可能為他贏得了習近平的信任。

2013年，他被擢升為中共中央辦公廳副主任，不久後又被授予習近平個人辦公室主任的新頭銜。此後，他多次陪同習近平出訪國內外。

2017年，他成為中共中央政治局委員、中央書記處書記，並兼任中央辦公廳主任，被視為是習近平的「左膀右臂」。

陳敏爾

中共重慶市委書記陳敏爾

Photo Credit: Reuters / BBC News

中共重慶市委書記陳敏爾也是二十大常委席位的重要競爭者

中共重慶市委書記陳敏爾也是二十大常委席位的重要競爭者。62歲（1960年9月出生）的他曾和習近平在浙江省長期共事，被認為是習近平思想的忠實擁護者。

陳敏爾的從政之路從浙江紹興的宣傳部門開始。2000年，他開始主管省級黨報《浙江日報》。據官方媒體報導，當時他曾以「本報記者陳敏爾」身份為該報專欄《浙江浪花》撰稿。

不久後，他開始任浙江省委宣傳部部長，而當時的浙江省委書記是習近平。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。