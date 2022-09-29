歐洲央行總裁：將持續升息直到控制通膨，《經濟學人》：全球進入「紓困所有人」的新時代
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英國《經濟學人》（The Economist）雜誌27日分析，近15年全球3大事件接踵而至，使各國政府不斷出手補貼民眾和企業，造就了一個「紓困所有人」（bailouts for everyone）的新時代。
歐洲央行：續升息至控住通膨，歐元區連兩季經濟衰退
（中央社）歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）26日出席歐洲議會報告指出，今（2022）年第4季和明年第1季歐元區經濟會出現衰退，她也表示將持續升息對抗通膨，直到中期目標回到2%為止。
拉加德在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會報告並與議員詢答時指出，2023年肯定會是辛苦的一年。她解釋，今年第2季歐元區能成長0.8%是來自疫情解封後的旅遊潮和勞動力需求強勁，但接下來的幾季經濟就會顯著放緩。
拖累經濟主要是4個因素，高通膨抑制消費和產出、隨解封而來的服務業需求失去動力、各國升息壓低全球需求加上貿易惡化，以及仍然居高不下的不確定性讓民眾和企業信心滑落。
歐洲央行因此下修歐元區經濟預期，估計今年成長3.1%，2023年只有0.9%，2024年略增至1.9%。她告訴議員，第4季和明年第1季「很大可能是負成長」，也就是符合連續兩季衰退的「技術性衰退」（technical recession）定義。
8月歐元區通膨率繼續升到9.1%，使歐洲央行上修今年全年通膨率為8.1%，明年5.5%，2024年才會降到2.3%。拉加德表示，抗通膨行動攸關民間對經濟的信心，因此將持續升息直到通膨恢復到歐洲央行設定的中期目標2%為止。
她並預告，下週一歐元體系將開始把債券發行者的「氣候分數」納入購買公司債的考量指標，也就是有利於在因應氣候變遷問題上表現好的企業融資，同時降低表現差的企業在債券市場的吸引力。
拉加德說，這套措施將可降低歐元體系因氣候問題帶來的金融風險，並支持歐盟大力推動的綠色轉型目標。
全球通膨歐洲政府灑錢搶救人民生計，英德花費逾3兆元最多
（中央社）歐洲各政府加碼搶救人民生計，據智庫Bruegel最新統計，英國灑錢計畫已達GDP的6.5%，德、法則較2個月前翻倍，過去1年歐洲27國援助案共達5314億歐元。《經濟學人》認為全球進入「紓困所有人」的新時代。
全球通膨約自去年下半起漲，更在俄烏戰爭後瘋狂加速，使得許多歐洲政府對民間補貼不斷加碼，包括減免消費稅、直接發錢、凍漲能源和糧價等。歐洲智庫Bruegel追蹤統計歐洲27國自去年9月以來對家庭和企業的援助計畫金額，總計已達5314億歐元（約新台幣16.45兆元）。
英國新首相特拉斯（Liz Truss）上任後提出凍漲全民電費和瓦斯費，以每戶一年2723歐元為上限，估計將使政府未來一年半支出1500億歐元（約新台幣4.64兆元）。大手筆立刻讓英國在Bruegel的統計中高居第1名，過去一年（截至21日）政府的相關補貼方案金額共1784億歐元（約新台幣5.52兆元），相當於英國GDP（國內生產毛額）的6.5%，遙遙領先其他國家。
德國被擠到第2名。相較今年7月，德國政府累計開出432億歐元政策支票，2個月來已增加到1002億歐元（約新台幣3.1兆元），占GDP的2.8%。除了加碼補貼能源費用，9月新方案還包括一次性發給退休者300歐元、大學生200歐元，並提高租金補貼、兒童津貼等。
法國政府14日提出的加碼補貼案使相關政策支出累計達716億歐元（約新台幣2.21兆元），占GDP2.9%，也比7月時翻倍。新措施包括使用天然氣供暖的家戶每月最高補貼25歐元、用電暖氣的每月補貼20歐元，用石油或燒柴供暖的法國家庭則一年最多獲能源補貼200歐元。
義大利看守內閣也持續提出方案搶救人民生計，包括發給年收入2萬歐元以下者每人150歐元的津貼，以及對酒吧、餐飲等中小企業補貼稅負。相關政策一年來計達592億歐元，占GDP的3.3%。
其他歐洲國家的新加碼政策包括荷蘭政府宣布將基本工資提高10%；丹麥政府讓民眾未來針對超出去年秋天能源帳單的部分，可延遲在5年內補繳。
對此現象，英國《經濟學人》（The Economist）雜誌27日分析，近15年全球3大事件接踵而至，使各國政府不斷出手補貼民眾和企業，造就了一個「紓困所有人」（bailouts for everyone）的新時代。
這3大事件是2007-09年金融海嘯、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行和近期的能源飆漲，每個事件都讓政府砸大錢搶救民眾和企業。《經濟學人》引用自由市場理論大師海耶克（Friedrich Hayek）的看法，認為各個政府紓困案分別來看或許都有道理，但當大量的政府干預累積起來，「可能會扼殺一個經濟體」。
然而，面對人民荷包購買力持續縮水，尤其歐洲街頭多起民怨示威，政府們只好將財政紀律、市場原理往後擺，先渡過眼前的難關再說。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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房貸型壽險主要針對房貸而設計，所以借款人、要保人及被保險人，須為同一人，屬於定期險，保費較一般終身壽險低，免體檢額度亦可放寬，以臺銀人壽來說， 55歲以下免體檢額度為1,500萬元，56歲~60歲則為1,000 萬元，66歲以上則一律需要體檢。
該如何投保房貸壽險呢？臺銀人壽建議掌握五大重點
一、以家中經濟來源為主要投保對象：優先以肩負「房貸責任」的一家之主為被保險人，當其發生不幸而身故或完全失能，保險公司會將理賠金用來償還房貸，以避免還款壓力落在家人身上，才能預防房屋淪為被法拍的命運。
二、根據家庭責任及經濟能力選擇適合類型：房貸壽險有「平準型」與「遞減型」，差別在於保額是否固定不變。以貸款500萬，貸款20年，保額500萬元，保障期間20年為例，平準型保額固定，理賠金不會隨著房貸償還而逐年減少，直到繳完房貸為止，保額都維持500萬元不變。遞減型保額則會隨著時間而逐年遞減，當房貸還款十年後，房貸從500萬償還到剩下約250萬，相對的保額也會隨時間逐年遞減到約300萬。
若壽險保障不夠或家庭責任重的人，可以選擇「平準型」，保費雖比「遞減型」高，但保障相對較高，適合有經濟能力、且希望給家人多些保障者。若是已有較高壽險保障或家庭責任較輕的人，即可選擇「遞減型」，保費較平準型低，很適合小資族投保，經濟又實惠，較能輕鬆負擔保費。
三、把握足期足額、專款專用：房貸繳多久、繳多少，保額就買多少、保多久，例如房貸500萬元、貸款期限20年，房貸壽險保障最好也是500萬元、保險期間 20年，而且要專款專用，才能讓家人有保障。
四、是否提供加值保障：除了身故或失能理賠金之外，有些房貸壽險還會提供加值保障，除了身故及完全失能保障之外，還加入類旅平險概念，提供特定意外傷害身故保險金(搭乘大眾運輸交通工具)、完全失能扶助金、意外傷害失能安養金、重大燒燙傷等保障，可以說是集結「壽險」、「失能險」、「意外傷害險」等多元保障的保單。
五、選擇優質保險公司：房貸金額高、期限長達數十年，房貸壽險保障必須要能夠長長久久，才能有效規避長期房貸風險，因此，選擇優質保險公司很重要。臺銀人壽為國營品牌，有能力永續經營，且近7年來房貸壽險理賠金已逾上億元，協助許多家庭轉移債務風險、度過難關，獲得了良好口碑，成為許多人房貸壽險的首選。
晉升為有巢族固然欣喜，不過，風險不知道何時會來到，唯有投保了理債保單：房貸壽險，才能「留愛、留房，不留債」。
房貸壽險平準型VS遞減型
|平準型
|遞減型
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|理賠金不會隨房貸清償而減少
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|保費
|較高
|較低
|適合對象
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