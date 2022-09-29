外交部證實：德國國會友台小組主席魏爾胥週日率團訪台，將拜會正副總統與立法院
我們想讓你知道的是
這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，暌違3年第一個抵台的德國訪問團，訪團成員分別是來自德國基民／基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自由民主黨、另類選擇黨、德國左翼黨等不同政黨的國會議員。
在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，又一外國代表團將於本週末抵台訪問。外交部今（29）日證實，德國國會跨黨派議員一共7位將於本週日（10月2日）來台參訪，除了與總統蔡英文、副總統賴清德會面外，也將赴立法院與「台德議會議員友好協會」的委員會面。
立法院跨黨派立委昨（28）日舉辦「台灣與德國議會議員友好協會」成立大會，由民進黨立委張宏陸擔任會長，立委林宜瑾、范雲、邱顯智及林昶佐等人擔任副會長，目前共有41位跨黨派立委參與此協會，為促進台灣與德國政界往來打開窗口。
外傳此協會成立的時間點是因應下月德國代表團來訪，外交部發言人歐江安今日證實，德國國會代表團將於下周日由國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率友台小組副主席一行7人訪台，將於10/2至10/6在台訪問。
這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，暌違3年第一個抵台的德國訪問團，訪團成員分別是來自德國基民／基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自由民主黨、另類選擇黨、德國左翼黨等不同政黨的國會議員，訪台期間將與總統蔡英文、副總統賴清德會面，也會接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴，也會拜會立法院，並與台德議會議員友好協會的立委們會晤。
另外，訪團會與台灣安全議題的機構、智庫進行交流，也會拜訪台南科學園區與相關廠商代表交流，持續深化台灣與德國在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全的合作交流。
外交部指出，這不僅是德國國會正式出訪性質，也是中國藉美國聯邦眾議員裴洛西訪台藉口升高對台軍事威脅後，繼日前訪台的法國代表團之後，再有一個歐洲重要國家以具體行動展現對台堅定支持，外交部誠摯歡迎德國訪團到來，期待持續深化台灣與德國的交流合作。
美國眾議院推出眾院版《台灣政策法》，外交部表示歡迎
另外，繼美國參議院外交委員會於本月14日通過《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）參議院版本後，美國眾議院共和黨人也於當地時間28日提出眾院版的《台灣政策法案》，由共和黨籍的眾議院外委會首席議員、眾議院中國工作小組主席麥考爾（Michael McCaul）與36位同黨議員共同提出。
外交部指出，法案的共同提案人除了麥考爾外，也是十幾年來長期支持台灣的美國議員，包括台灣連線共同主席夏波（SteveChabot）、9月上旬剛結束訪台的眾議員威爾森（Joe Wilson）、巴爾 （Andy Barr）、艾賽爾（Darrell Issa）、譚妮（Claudia Tenney）以及侃麥克（Kat Cammack）。
眾議院外委會也發表聲明，強調法案內容是為提升台灣自我防衛及嚇阻能力、希望更新美國對台政策、增強美國對中國可能侵台要戰略清晰、進入一步強化台美雙邊關係，並且支持台灣的國際參與。
聲明也強調，台灣是美國國家安全的關鍵夥伴，台灣的民主正面臨中國共產黨史無前例的威脅，他們呼籲各界更應該致力強化與盟友的合作，協助台灣提升防衛力量，嚇阻中國挑起的威脅和擴張。
外交部表示，將持續與美國國會與行政部門緊密溝通，期待在美國這屆會期（110屆）能持續爭取到美國國會友人以立法行動深化台美友好夥伴關係，確保印太區域開放和和平穩定。
延伸閱讀
- 台德友好再添新頁：雙邊貿易額突破200億美元，立法院成立跨黨派「議會議員友好協會」推動兩國政界往來
- 美國眾議院版《台灣政策法案》出爐：擬提供5年65億美元軍援，保留駐美代表處更名案
- 美參院外委會通過《台灣政策法案》，外交軍事多方面提升美台關係，法案重點一次看
- 【國際大風吹】《台灣政策法》有哪些重點？會不會增加兩岸開戰風險？聽聽兩位學者怎麼說
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
LG衣日氣象局開台：惱人曬衣困擾全揭露！免曬衣乾衣機全天候適用，一年四季輕鬆乾衣不必看天氣
我們想讓你知道的是
LG與化身氣象主播「尤衣思」的阿翰，聯手打造LG衣日氣象局，破除台灣多變天氣所帶來的種種曬衣迷思，為所有乾衣困擾提出解方。使用LG免曬衣乾衣機，為你全方面守護心愛的衣物！
台灣時常連續陰雨天衣服總是曬不乾，或是空氣污染導致衣物越曬越髒…屬於亞熱帶海島型氣候的台灣，不僅天候變化多端，加上多雨潮濕及嚴重的空污問題，除了外出穿著難以挑選，我們更常忽略天氣可能對衣物造成的傷害，該怎麼辦呢？就讓LG衣日氣象局幫你解決所有惱人的曬衣困擾吧！
以為春夏曬衣不用擔心？尤衣思揭露春夏曬衣大問題：連結
輕拍除塵、雙重極細密濾網 向隱形髒污說掰掰！
春天曬衣容易讓棉絮、塵蟎附著於衣物上，容易引發大人小孩過敏與不適，搭載高科技的LG免曬衣乾衣機，為最佳解決方案。
LG免曬衣乾衣機支援「輕拍除塵」功能，能有效除蟎並收集棉絮，全方面的乾衣程序，無論大人小孩都安心。內部配備的雙重極細密濾網，能有效濾除棉絮毛髮，大幅提高乾衣效能，讓衣物維持洗衣後的乾淨，不再為空氣中的隱形殺手煩惱。
導入除濕式溫和乾衣技術 保持衣物柔軟與色澤
近幾年台灣夏天高溫動輒飆破35度，雖然能快速晾乾衣物，但當豔陽直射時，紫外線容易導致衣物褪色泛黃，若內部纖維遭到破壞，衣物可能不再柔軟，穿起來肯定渾身不自在，這也是夏天曬衣最大的痛點。
若想避免此狀況發生，可運用LG免曬衣乾衣機搭載的「溫和烘乾除濕式技術」，透過智能感測乾衣技術，可偵測衣物濕度、並自動調整乾衣時間，避免衣物過度受熱損傷，減少衣物變形、恢復衣物蓬鬆，透過精緻的溫和護理，保持衣物的柔軟與色澤，達到最佳的乾衣效果。
如何與秋冬曬衣困擾道別？尤衣思告訴你：連結
60度殺菌行程 減少 99.9% 細菌、塵螨及過敏原
台灣空污日益嚴重，尤其在秋天特別明顯，如果秋天在室外曬衣物，肉眼看不見的PM2.5、細菌、塵蟎與蟲卵全附著在衣物上，如果把這些髒污帶進室內或穿在身上，都可能讓環境空氣變得更混濁，對健康將造成嚴重威脅。
不讓衣物越曬越髒，就交給LG免曬衣乾衣機！LG免曬衣乾衣機搭載60度殺菌行程，可減少99.9%細菌、塵螨及過敏原。
免接瓦斯排風管 安裝簡單安全沒煩惱
至於冬天曬衣最大的煩惱，不外乎天氣過於濕冷、戶外場域氣溫低，不僅衣物不容易乾、就算晾乾也是冰冰冷冷，且衣物潮濕容易產生異味。每當冬天面對曬衣服問題，光用想的就覺得心好累啊…
LG免曬衣乾衣機不但能快速乾衣，還可透過手機「LG ThinQ」APP，隨時隨地遠端遙控乾衣行程、進行能源監控，免除在陽台吹冷風的辛苦。此外，免接排風管及瓦斯管的貼心設計，就算放置在室內，也無須擔憂排廢熱氣的問題；加上110V隨插即用，不僅大幅簡化安裝過程，更讓用電安全無後顧之憂，讓冬天乾衣變成一件輕鬆的事。
下雨天是曬衣最大的敵人！尤衣思一招輕鬆解決：連結
不用再為曬衣場域煩惱 雨天不愁沒乾衣穿
台灣四面環海、屬於多雨潮濕氣候，許多小坪數住家沒有專屬曬衣場域，若是遇到連續陰雨天，曬衣將成為一大難題，有些人甚至因此不敢洗衣服…。只要擁有LG免曬衣乾衣機，洗衣服不用再看天氣預報，就算戶外雨下個沒完沒了，在家也能輕鬆有乾衣服穿。
不僅如此，LG免曬衣乾衣機採「洗乾堆疊」靈活設計，乾衣機與洗衣機兩台可堆疊在一起，「下洗衣上乾衣」同時運作，洗完即乾、高效不曬髒，不須再苦惱要在哪裡曬衣、也不用再擔心曬不乾沒衣服穿。更重要的是，堆疊樣式、容量、顏色都可自行選擇，既美觀又省居家空間。
神級超大容量乾衣機 乾衣的事交給它準沒錯！
LG免曬衣乾衣機集護衣、健康、安全、淨化…等多重技術於一身，設計上更以護衣、健康、淨化與安全為出發點，搭載溫和除濕式乾衣技術（護衣），導入60度殺菌行程（健康），採用雙重極細密濾網，能濾除棉絮毛髮（淨化），加上免接瓦斯、排風管、免明火，110V隨插即用（安全），操作上也毫無難度，透過WiFi就能進行智慧行程配對，使用手機ThinQ APP就能隨時操作與監控；容量部份，LG免曬衣乾衣機提供業界最大16公斤除濕式乾衣，除了平時穿的衣物，要放進棉被、被單等大型寢具，或是窗簾、沙發布套都沒問題。
只要家裡擁有一台LG免曬衣乾衣機，無論一年四季、或是多雨潮濕的氣候下，都能輕鬆把各式衣物曬乾，徹底解決過去曬衣的困擾，乾衣的事交給LG免曬衣乾衣機準沒錯！