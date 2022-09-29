外交部證實：德國國會友台小組主席魏爾胥週日率團訪台，將拜會正副總統與立法院

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，又一外國代表團將於本週末抵台訪問。外交部今（29）日證實，德國國會跨黨派議員一共7位將於本週日（10月2日）來台參訪，除了與總統蔡英文、副總統賴清德會面外，也將赴立法院與「台德議會議員友好協會」的委員會面。

立法院跨黨派立委昨（28）日舉辦「台灣與德國議會議員友好協會」成立大會，由民進黨立委張宏陸擔任會長，立委林宜瑾、范雲、邱顯智及林昶佐等人擔任副會長，目前共有41位跨黨派立委參與此協會，為促進台灣與德國政界往來打開窗口。

外傳此協會成立的時間點是因應下月德國代表團來訪，外交部發言人歐江安今日證實，德國國會代表團將於下周日由國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率友台小組副主席一行7人訪台，將於10/2至10/6在台訪問。

這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，暌違3年第一個抵台的德國訪問團，訪團成員分別是來自德國基民／基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自由民主黨、另類選擇黨、德國左翼黨等不同政黨的國會議員，訪台期間將與總統蔡英文、副總統賴清德會面，也會接受立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮款宴，也會拜會立法院，並與台德議會議員友好協會的立委們會晤。

另外，訪團會與台灣安全議題的機構、智庫進行交流，也會拜訪台南科學園區與相關廠商代表交流，持續深化台灣與德國在經貿投資、高科技產業、供應鏈安全的合作交流。

外交部指出，這不僅是德國國會正式出訪性質，也是中國藉美國聯邦眾議員裴洛西訪台藉口升高對台軍事威脅後，繼日前訪台的法國代表團之後，再有一個歐洲重要國家以具體行動展現對台堅定支持，外交部誠摯歡迎德國訪團到來，期待持續深化台灣與德國的交流合作。

美國眾議院推出眾院版《台灣政策法》，外交部表示歡迎

另外，繼美國參議院外交委員會於本月14日通過《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）參議院版本後，美國眾議院共和黨人也於當地時間28日提出眾院版的《台灣政策法案》，由共和黨籍的眾議院外委會首席議員、眾議院中國工作小組主席麥考爾（Michael McCaul）與36位同黨議員共同提出。

外交部指出，法案的共同提案人除了麥考爾外，也是十幾年來長期支持台灣的美國議員，包括台灣連線共同主席夏波（SteveChabot）、9月上旬剛結束訪台的眾議員威爾森（Joe Wilson）、巴爾 （Andy Barr）、艾賽爾（Darrell Issa）、譚妮（Claudia Tenney）以及侃麥克（Kat Cammack）。

眾議院外委會也發表聲明，強調法案內容是為提升台灣自我防衛及嚇阻能力、希望更新美國對台政策、增強美國對中國可能侵台要戰略清晰、進入一步強化台美雙邊關係，並且支持台灣的國際參與。

聲明也強調，台灣是美國國家安全的關鍵夥伴，台灣的民主正面臨中國共產黨史無前例的威脅，他們呼籲各界更應該致力強化與盟友的合作，協助台灣提升防衛力量，嚇阻中國挑起的威脅和擴張。

Today, LR @RepMcCaul and 36 other House Republicans introduced the Taiwan Policy Act - a critical piece of legislation that will strengthen Taiwan’s defense and deter the aggression of the CCP.



LR @RepMcCaul's statement ⬇️ pic.twitter.com/wkh7HPeg1j — House Foreign Affairs GOP (@HouseForeignGOP) September 28, 2022

外交部表示，將持續與美國國會與行政部門緊密溝通，期待在美國這屆會期（110屆）能持續爭取到美國國會友人以立法行動深化台美友好夥伴關係，確保印太區域開放和和平穩定。

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核稿編輯：翁世航