PLG董事會拍板戴維斯以本土球員出賽，他承認若被認定為洋將考慮退休

《中央社》報導，P. LEAGUE+（PLG）聯盟近來針對歸化球員出賽身分認定爭議爭論不休，由於新北國王「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）過去兩季皆以本土身分出賽，今（2022）年新歸化球員阿提諾（William Artino）加盟新竹街口攻城獅後，歸化球員出賽身分認定才被重新拿出來討論。

PLG聯盟昨（28）日召開董事會，會後發布聲明稿表示「Q就是本土」，有關歸化球員議題，聯盟公司董事將安排第二次開會討論，因內容專業且影響重大，規章細則與相關配套尚未定案。唯聯盟與六隊所提出的各草案中，皆不影響戴維斯（Quincy Davis III）就是本土的身份。

PLG提到，此次歸化球員議題並非針對特定球員，聯盟也的確在歸化球員身份認定上存在未能統一標準之瑕疵，此事涉及球員及球團權益重大，才會按聯盟組織型態，須將此議題從先前聯盟賽務決策委員會提升至聯盟公司董事會層級討論。

而聯盟與六隊也達成共識，日後歸化制度細則完成，新進歸化球員也將會依照其內容取得本土球員資格，在此之前，其餘歸化球員如阿提諾（William Artino）在本聯盟仍屬外籍球員。

另外針對27日5球團發出聯合聲明，提出開放各隊1位歸化球員，並歸類為第5類「新本土球員」之提案，PLG表示，由於現行規章中並無歸化球員的相關制度，歸化球員是聯盟全新的球員類型與身份定義，聯合聲明提案中才會用「新本土球員」來形容，就像戴維斯當年完成歸化程序拿到台灣護照與身分證時被稱為「新台灣人」一樣，但新台灣人就是台灣人，新本土球員也就是本土球員。

戴維斯確定以本土身分續戰，自揭洋將認定爭議曾考慮退休

（中央社）PLG新北國王「新台灣人」戴維斯新球季將持續以本土球員身分出賽，他直言，沒想過身為台灣人，身分竟會成為討論議題，他承認若以洋將身分出賽：「我考慮過退休。」

PLG昨日召開聯盟董事會，針對歸化球員等相關議題進行討論，雖然規章細則並未出爐，不過聯盟聲明稿中強調，戴維斯（Quincy Davis）新賽季仍會是以本土球員的身分出賽。

戴維斯接受電話訪問時表示，針對近來的紛紛擾擾，讓他覺得很難受，他強調：「我放棄了美國國籍，拿到了台灣的身分證，如今各隊居然因為我的身分問題爭論不休，這讓我覺得很尷尬。」

以身為台灣人自豪的戴維斯強調，他喜歡這片土地、代表這個國家出賽讓他驕傲，沒想到如今卻在自家被人排擠，也讓他擔心，未來自己的孩子是否會遭受到相同困境。

當時一度有風聲傳出，戴維斯新賽季恐需以洋將身分出賽，對此他承認，當時一度興起退休的念頭，一方面是常年傷病與身體上的疲勞，另一方面他也知道，各隊想取消他本土球員的身分原因只有一個：「他們怕我。」

如今確定將繼續以本土球員身分出賽，戴維斯強調，他沒有因此覺得開心，儘管事情是朝好的方向前進，但他認為：「聯盟至少做出了正確的決定。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航