中國「內蒙古第一巨貪」李建平侵吞人民幣30億判死刑，進出澳門賭博動輒出手上千萬
我們想讓你知道的是
李建平相當大膽，收賄行賄的行情皆高達數億元，買通紀委和金融、房管等部門官員。李建平的交遊龐雜，聽聞他經常在自宅陪省級幹部打麻將，這回事蹟敗露被捕，招供若干廳級以上的要員，牽連甚廣，承辦此案的幹員頗感棘手。
（中央社）中國內蒙古自治區呼和浩特經濟技術開發區黨工委原書記李建平貪汙人民幣至少（下同）30億元（約新台幣133億元）一審判死，中國媒體報導說，這位內蒙第一巨貪嗜賭，進出澳門揮金如土。
綜合中國多家媒體27日報導，李建平號稱「內蒙古第一巨貪」，他的涉案更被譽為「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案。」
內蒙古自治區紀委監委的相關通報稱，李建平毫無紀律和法律意識，把分管領域當成私人領地，要求下屬公司為私營企業提供辦公場所並裝修。
他還把下屬企業當成自己的「錢袋子」和「提款機」，指使下屬國有公司挪用專項資金，長期「亦官亦商」，生活腐化墮落，多次到境外賭博。
另據中國新聞網去（2021）年8月間報導，呼和浩特市有個熟悉內蒙古自治區紀委監委、化名韓雲濤的人士透露，李建平嗜賭成性，多次進出澳門賭博，賭注大撒幣，動輒出手上千萬，堪稱一擲千金。
他還說，李建平相當大膽，收賄行賄的行情皆高達數億元，買通紀委和金融、房管等部門官員。
韓雲濤指出，承辦全案的幹員上門抓人時，曾在李建平辦公室起出護照5、6本，他被帶走偵訊的第一個月什麼都不肯說，甚至數度以絕食矇混盤問，之後精神瀕臨崩潰才開始吐實。
他說，李建平的交遊龐雜，聽聞他經常在自宅陪省級幹部打麻將，這回事蹟敗露被捕，招供若干廳級以上的要員，牽連甚廣，承辦此案的幹員頗感棘手。
據法院判決，2016年至2018年，被告李建平利用職務之便，夥同他人侵吞國有資金逾14億3700萬元，其中2億8900萬餘元尚未實際取得。
2009年至2014年，李建平藉由擔任呼和浩特春華水務開發集團有限責任公司董事長，以及呼和浩特經濟技術開發區黨工委書記的權勢，協助他人包工程，收賄共5億7700萬餘元。
2006年至2016年，李建平夥同共犯挪用國有公司公款共計10億5500萬餘元，其中4億400萬餘元案發前尚未歸還。
此外，李建平與已判刑黑幫頭目趙文遠長期交往、關係密切、相互勾結，縱容趙文遠的黑幫，在拆遷工程、收購土地、安排工作等方面，從事不法勾當。
一審經內蒙古自治區興安盟中級人民法院審理，判李建平涉貪處死；受賄罪判處死刑，緩期2年執行，死緩2年期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；挪用公款罪判無期徒刑；另因縱容黑幫判有期徒刑5年。
中國網友獲悉貪腐巨鼠判死有人叫好，也有人質疑：「好奇真能死麼」、「死不了了！貪一百億會死嗎？不會！一千億呢？可能也不會！」
另有網友指出，中國「沒有反對黨，沒有民意代表，沒有第四權利的社會，周而復始…」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。