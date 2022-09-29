賀錦麗不畏北韓飛彈威脅親訪兩韓非軍事區，再批中國破壞國際秩序，矢言深化對台關係
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美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，中國正削弱以規則為基礎國際秩序的關鍵要素；她並宣示，華府將持續深化與台灣的「非官方關係」。
北韓才試射飛彈釀緊張情勢，賀錦麗親訪非軍事區
（中央社）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今（29）日動身前往韓國首爾與分隔南北韓的非軍事區（DMZ）；北韓數小時前才試射飛彈，凸顯這個區域持續存在的緊張情勢。
路透社報導，賀錦麗的幕僚指出，此次造訪意在展現美方對韓國安全堅定不移的承諾，但在北韓昨天朝東方海域發射短程彈道飛彈後，又面臨新的急迫性。
美國總統拜登（Joe Biden）的幕僚一直在這個區域鞏固聯盟以對付中國，包括為了台灣問題。但韓國總統尹錫悅在美國有線電視新聞網（CNN）25日播出的訪談中表示，當台灣發生衝突時，北韓更有可能會發動挑釁，聯盟應先關注這個問題。
北韓昨（28）日的試射是25日以來的第2次；這次試射2天前，韓國軍隊與美軍在韓國東岸水域進行有航空母艦參與的聯合軍演。
北韓領導人金正恩說，平壤正在發展核武和飛彈，以抵禦美國的威脅。
賀錦麗在日本美軍基地暫作停留後，稱北韓近日的飛彈試射行為是「威脅區域穩定並違反聯合國安全理事會多項決議的非法武器計畫」一環。
賀錦麗是首位造訪南北韓非軍事區的拜登政府高階官員，預料她將先會晤尹錫悅。
美國多位前總統都曾造訪非軍事區，拜登本人在擔任總統之前也來過，但前總統川普2019年第三度會見金正恩，是第一位在當地親自會見北韓領導人的美國總統。川普當時試圖說服金正恩放棄核子和飛彈計畫未果。
兩韓非軍事區常被形容是世界上最後的冷戰前沿，自1950年到1953年的韓戰以停戰協議而非和平條約結束以來便存在至今。
賀錦麗批中國破壞國際秩序，矢言繼續深化對台關係
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）昨日表示，中國正削弱以規則為基礎國際秩序的關鍵要素；她並宣示，華府將持續深化與台灣的「非官方關係」。
賀錦麗昨日造訪位於東京近郊神奈川縣橫須賀、美國海軍在全球最大的海外據點，並發表演說。
路透社報導，賀錦麗依事前準備好的講稿表示：「中國正削弱以規則為基礎國際秩序的關鍵要素。中國藉由展現自身軍事和經濟力量來脅迫、恫嚇鄰居，我們已目睹在東海、南海令人憂心的行徑，以及最近在台灣海峽的挑釁。」
賀錦麗發表上述談話前，美國總統拜登18日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪，並公開承諾，「如果台灣遭遇前所未見的攻擊，美國將出兵防衛台灣。」
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國在台灣周邊實施歷來最大規模的軍演。
賀錦麗說，美軍會「不屈不撓、無所畏懼地」持續在這個區域運作。
她在演說中指出：「我們將繼續反對單方面改變現狀的任何行為。我們也會繼續支持台灣自我防衛，這符合我們長期以來的政策。台灣是個充滿活力的民主政體，在科技、健康到其他層面對全球做出貢獻，而且美國將繼續深化與台灣的非官方關係。」
日本是華府在這個區域關係最緊密的盟邦，賀錦麗此次出訪日本，旨在消除盟友疑慮，並遏制任何升高緊張局勢的行為。
她造訪的基地共有2萬4000名軍事和文職人員，可在區域衝突時被徵召動員。
橫須賀基地也是美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）的母港，目前雷根號正在韓國參加旨在嚇阻北韓的聯合軍演，賀錦麗明天將造訪分隔兩韓的非軍事區（DMZ）。
賀錦麗27日率領由兩黨組成的美國弔唁團，出席前日本首相安倍晉三的國葬。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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