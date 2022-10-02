村上春樹評費滋傑羅短篇〈資助芬尼根〉：應該稱得上是一種幽默小說吧
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村上春樹：應該稱得上是一種幽默小說吧。費滋傑羅把自己因被債務壓得喘不過去的生活，以虛構的形式寫成諷刺的作品。無論任何題材，他都能從絲毫線索寫成小說，作家費滋傑羅的強韌（創作慾），讓我再次佩服。
文：史考特・費滋傑羅（F. Scott Fitzgerald）
資助芬尼根（節錄）
Financing Finnegan
本篇刊登於《君子》雜誌一九三八年一月號。
應該稱得上是一種幽默小說吧。費滋傑羅把自己因被債務壓得喘不過去的生活，以虛構的形式寫成諷刺的作品。無論任何題材，他都能從絲毫線索寫成小說，作家費滋傑羅的強韌（創作慾），讓我再次佩服。而且，他這方面所採用的小說風格之多變也到驚人的地步。無論以什麼風格寫作，他的文章就是出色。我想原文巧妙隱含的幽默感，如果也能好好地轉換成日語，不知該有多高興。
史克萊柏納出版社的編輯麥斯威爾・柏金斯，和文學經紀人哈洛德・歐帕，顯然是登場人物的原型，如果他們兩人讀了這篇作品恐怕會抱頭思索，或只是苦笑吧……
——村上春樹
I
芬尼根和我請了同一位文學經紀人處理作品交易事項——雖然我常去卡農先生的辦公室，但總是早一步或晚一步，與他緣慳一面。無獨有偶，我們的出版社也是同一家，時常我前腳才到，芬尼根後腳剛走。從他們說起他就意味深長的嘆息中，我嗅出了一些隱情——
「啊——芬尼根啊——」
「噢是啊，芬尼根來過。」
——看來這位名作家每次到訪總不平靜。有些捕風捉影的議論說，他離開時手上都會多了些東西——是原稿吧，我猜，想必又是一本成就非凡的小說。為了做最後修訂、定稿，他抽走了「它」，也就是傳聞中他結構靈巧、展露機智與幽默的第十部作品。但我漸漸地一點一點發現，每次芬尼根來訪，大多都和錢脫不了關係。
「你不能多留一會兒實在太可惜了。」卡農先生會這麼跟我說：「芬尼根明天會上這兒來。」接著，在一晌意味深長的停頓後，他說：「我可能得會花些時間陪陪他。」
我說不出是他話中的哪個音調，讓我想起了與某位銀行總裁有過的一席談話，他整場神經兮兮、心神不寧，因為據報，那時大盜迪林傑就躲在附近。卡農的雙眼渺渺地看出窗外，望向遠方，接著像是自言自語：「當然，他可能會帶些稿子來。他手上有部正在進行的小說，懂吧。還有一部劇本。」
他說得就像是在描述什麼有趣但遠僻的晚期義大利文藝復興事件；但他的眼睛燃起了希望，同時補上一句：「也可能是短篇小說。」
「他還真能寫啊，不是嗎？」我說。
「噢，是啊。」卡農先生驕傲地挺起胸膛。「寫什麼都難不倒他——只要他集中心思，沒有不成的。從沒有一個人有他這等才華。」
「但我最近沒看到他有什麼作品。」
「噢，但他很努力在寫。有好幾本雜誌收了他的故事，只是壓著不刊。」
「壓他的稿？為了什麼？」
「噢，他們在等更適合的時機吧——等下一陣風頭。他們就喜歡手裡握著芬尼根作品的感覺。」
掛上他大名的作品確實真金十足。他的作家生涯開了個光彩燦爛的頭，此後就算沒達到最開始的高度，至少，每隔幾年他的名山事業又可以光彩燦爛地捲土重來——打滾美國文壇多年，他始終前途無量——他實際能用文字達致的效果教人駭異，字字句句都在發光、閃爍——他寫的句子、段落、章節，無一不是細織慢紡出的傑作。直到我遇到了某位可憐蟲編劇——他試著將他的其中一本書改編成合乎邏輯的故事——我才意識到，原來他也是有敵人的。
「讀起來全都美得不得了。」這人掩不住厭煩地說：「但你要是真用大白話寫下來，簡直就像是神經病院週記。」
我從卡農先生的辦公室過街來到第五大道上的出版社，同樣地，我一到那兒就知道了芬尼根預計明天會來一趟。
確實，他投在自己身前的長影如斯，以至於午餐時我原想討論自己的作品，但大多時候聊的還是芬尼根。又一次，我感覺我的東道主喬治・傑格斯先生不是在對我說話，而是自說自話。
「芬尼根是個大作家。」他說。
「無庸置疑。」
「他真的沒什麼大礙了，懂吧。」
鑑於我根本沒問起芬尼根的近況，所以我多打聽了幾句有什麼不對的地方嗎？
「噢，還好啦。」他說得急促：「他只是有點流年不利，運氣背得很——」
我同情地搖了搖頭。「我懂。一頭栽進水才放一半的泳池，真是倒了大楣。」
「噢，水才不只放一半咧。水放得滿滿滿。滿到池子邊了。你真該聽聽芬尼根是怎麼說的——他掰了個超好笑的故事。他的身體狀況似乎不太好，只能從池邊跳跳水，懂吧——」傑格斯先生舉起刀叉對著桌子比劃，「然後他看到幾個年輕女孩走上十五呎高的跳板跳水。他說，他想起了自己逝去的青春，於是走上跳臺想重溫舊夢，他做了個漂亮的燕式跳水——但人還在空中，他的肩膀就散了。」他有些焦慮地看著我。「你聽過這樣的事嗎——棒球選手把自己的手臂投到脫臼？」
我一時還真想不到有什麼骨科類案。
「然後呢，」他彷彿夢囈般地繼續說：「芬尼根就只能吊在天花板上寫他的書。」
「吊在天花板上？」
「差不多啦。他沒有拋下寫作——雖然你可能不太相信，但他有種得很吶，那傢伙。他在天花板上搞了一些有的沒的懸吊裝置，然後他就躺在空中，寫他的。」
我得承認，搞這個裝置需要很大的勇氣。
「這會對他的作品有影響嗎？」我問：「你們會不會得顛倒著讀他的故事——像是讀中文一樣？」
「剛開始是有點讀不懂啦。」他承認：「但他現在好多了。我收到他寄來的幾封信，語氣聽起來比較像是從前的芬尼根——充滿了生命、希望、未來的計畫——」
那渺渺遠遠的表情又回到了他臉上，於是我趁機把討論帶往自己比較關心的事。不過回到他的辦公室以後，這個話題又開始了——此刻執筆的我滿臉通紅，因為接著要說的，包含坦白一件我不怎麼常做的事——偷看別人的電報。事態會發展至此，是因為傑格斯先生在大廳給人截住了，於是我先走一步進到他的辦公室坐下，電報就大大方方地攤在我面前：
只要五十我至少能付錢給打字員還有剪頭髮買鉛筆生活快過不下去我作夢也盼著好消息絕望的芬尼根
我簡直不敢相信自己的眼睛——五十塊。我恰巧知道，芬尼根一篇短篇小說的價碼大約落在三千塊上下。喬治・傑格斯發現了我恍惚地瞅著電報不放。讀完之後，他用受傷的眼神盯著我。
「我不知道怎麼處理這件事才好。」他說。
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
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等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
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雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
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