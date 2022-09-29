疫情及加息影響，香港財政赤字攀升陷經濟困境

（中央社記者張謙香港特稿）在疫情、全球局勢不穩及美國加息等因素影響下，當前香港的經濟狀況顯然陷入困境。

這種困境首先反映在政府的財政赤字上。

財赤歷來第二高

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，當局大部分時間採取了嚴格的防疫政策，令經濟民生大受影響，旅遊、零售、飲食等行業無不受打擊，失業問題嚴重。

為了紓解民困，當局先後兩次向民眾派發消費券，藉此刺激消費。此外，當局成立了抗疫基金，不時向基金注資，重點資助中小企業及商店等發薪資給員工，以免資方經營不善而裁員。

當局也同時向市民及企業豁免各種稅收，也因此，政府在增加開支之餘，庫房收入卻大幅減少，近3年是「量出為入」。

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財政司司長陳茂波日前在官方網頁撰文指出，受疫情影響，香港無論是中小企業或一般僱員都承受著不同程度的經濟壓力，而政府的財政收入也一樣。

他說，因經濟低迷，預期政府的收入將不如預期，開支卻有所上升。

在這樣的情況下，政府本年度的財政狀況將較預期差，估計2022至2023年的財政年度將會出現超過港幣（下同）1000億元（港元，下同）赤字，遠高於今年初估計的563億元。

他說，這將是香港歷來第二高的財政赤字，僅次於前年歷史紀錄的赤字2325億元，這也意味著政府的財政儲備可能降至約8000億元。

前8個月貿易逆差2487億元

香港經濟面對的另一個困局，是貿易出現赤字。

政府統計處日前公布，8月本地整體出口和進口貨值較去年同期分別下跌14.3%和16.3%，月內出現133億元的逆差。

累計今年前8個月，香港的貿易逆差達到2487億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

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對於香港貿易出現逆差，政府發言人解釋，這是因為海外環境惡化及跨境陸路運輸受到影響。

發言人預期，由於海外環境轉差，香港的出口表現將面對龐大壓力，而且主要先進經濟體的通貨膨脹居高不下，以及各央行大幅加息，這將會繼續壓制全球需求。

此外，地緣政治局勢緊張和供應鏈受干擾，也為貿易增添不確定性。

對於香港出現貿易逆差，陳茂波預期香港今年經濟可能負成長。

加息不利港股、房地產

香港經濟面對內憂外患之餘，近期美國不斷加息，以致美元飆漲，也對港股和房地產不利。

自去年中起，港股持續向下，恒生指數由2萬9000點水平拾級而下，跌至現在的1萬7000點水平，跌幅達到41%。

港股過去一年所以如此疲弱，其中一個原因是去年中左右，北京方面大力整頓科技行業的壟斷問題，其後又嚴厲整頓教育行業，令在港上市的相關股票出現大幅調整。

近半年來，大陸房地產公司的債務危機揮之不去，也拖累在港上市的中資房企包括恆大、碧桂園等，股價大幅滑落。

以碧桂園為例，一年前其股價在7元水平，但28日已下跌至2元水平，跌幅超過70%。

最近一個月來，港股除了個別天數出現反彈外，大部分時間在下跌，而這一波跌勢主要受美國加息及美股下跌拖累。

市場分析師普遍認為，美國加息令外資流出香港，找尋較安全的產品。

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美國加息，也開始動搖香港房地產市場。

大致而言，自2003年底起，香港房價不斷攀升，其後大部分時間在高位徘徊。之所如此，一個普遍認同的原因是房貸利率長期處於低水平，民眾可以負擔。

但長達3年的疫情早已衝擊商鋪租賃市場，房宅也因此微調。最近，美國持續加息，香港一些銀行開始跟進上調利率，更令人憂慮將導致房價出現較大幅度調整。

本地媒體近日引述差餉物業估價署公布，8月樓價指數連跌3個月，較上月下跌逾2%；年初至今，樓價已累跌6.5%。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex