Pornhub遭Instagram永久刪除帳號，發聲明控訴成人產業長期遭受歧視與差別待遇
我們想讓你知道的是
至於Pornhub具體所違反的平台條款，母公司Meta沒有詳細說明違規事項，也拒絕透露Pornhub到底有過多少次違規行為，只表示在過去10年中多次警告該網站違反了社群準則。
今（2022）年9月初，成人網站「Pornhub」的Instagram帳號遭禁用。27日，母公司Meta表示將永久刪除其Instagram的帳號，原因是該公司一再違反性引誘（sexual solicitation）與諸多使用條款。對此，Pornhub發出聲明表示成人產業長期遭受差別待遇，而民間團體則對Meta刪除帳號的舉動表達讚賞。
Pornhub遭Instagram永久刪除帳號，原因為多次違反平台政策
根據《The Vice》28日的報導，今（2022）年9月初，Meta旗下的Instagram從平台上刪除了Pornhub的官方帳號，當時，Pornhub認為此舉是暫時的。但在27日晚間，母公司Meta的發言人指出，由於Pornhub多次違反平台政策，因此將永久禁用其Instagram帳號。
Meta表示，即便曾就違反平台條款的內容向Pornhub提出警告，但在過去的十年中，Pornhub多次違反其關於裸體、成人內容和性引誘（sexual solicitation）的服務條款。不過，Meta並沒有具體說明Pornhub違反條款的詳細原因。
Pornhub指該決議對成人產業不公平，且充滿歧視
對此，Pornhub在27日便在Twitter上表示不滿，同時也與多個情色內容創作者們發表聯合聲明，認為Meta應該要明確解釋刪除原因，並說明為什麼長期以來成人產業工作者們的帳號都一再被Instagram刪除。
Pornhub表示，這次聲明主要代表那些多年來被Instagram所貶低、且鎖定的成人產業工作者，並批評Instagram的平台政策是「不透明的、具有歧視性且虛偽的」。
Pornhub說，Instagram對在成人產業的工作者來說是個很重要的行銷工具，所以Instagram的做法已經傷害了「獨立創作者」這個已經「被邊緣化群體」的生計。
「這次的舉動是暴力且具有破壞性的，因為這剝奪了我們推廣品牌和發展業務的能力，同時不斷刪除、壓制和審查性工作者和成人品牌的存在。」Pornhub在聲明中強調，與此同時加上成人行業經常所面臨的經濟歧視，這已經對我們的生計構成了威脅。
對此，Pornhub要求Instagram需公平對待這群在成人產業的工作者們，並認為Instagram在露骨內容的管理方式上有差別待遇。
Pornhub指出，相較於網路名人金・卡戴珊（Kim Kardashian）近期在其帳號中所發佈的一張臀部照片，Pornhub的Instagram帳號屬於完全普遍級，但Instagram卻允許主流名人和品牌發佈露骨的內容而不受影響。
「我們很高興看到這張照片背後的藝術團隊可以在平台上自由分享他們的作品。」但是，Pornhub認為，長期以來成人產業工作者們卻因此受到了差別待遇，而Instagram無任何標準可言的做法，將使那群包含Pornhub在內的工作者們遭到平台驅逐。
Pornhub要求，Instagram應該立刻暫停所有針對成人產業工作者的歧視性作法，亦即對於Pornhub在內遭到刪除的帳號，提供一個透明且清楚的解釋。
Meta無具體說明Pornhub如何違反平台條款
至於Pornhub具體所違反的平台條款，《New York Post》27日報導指出，Meta發言人接受採訪時表示，Pornhub曾多次違反平台上禁止性引誘（sexual solicitation）的規定，像是引導使用者離開Instagram去使用色情網站。
不過Meta卻沒有說明違規事項，也拒絕透露Pornhub到底有過多少次違規行為，只表示在過去10年中多次警告該網站違反了社群準則。
報導指出，Meta本次的說法與本月初停用Pornhub時的說法不一致。
根據本月初Pornhub被暫停帳號的通知截圖，Instagram在2日向Pornhub發送通知指出：「你的帳號因不遵守平台條款而被禁用，因此你將無法登錄這個帳號，其他人也無法看到它。」
同時，該則停用通知中還包括了在Instagram上被禁止的內容列表，像是仇恨言論與對人或動物進行暴力虐待和性侵害（sexual assault）的圖片。然而，當時並沒有提及禁止有關性引誘的內容。
民間團體指Pornhub的色情內容是暴力犯罪，而非言論自由
不過，對於Instagram永久暫停Pornhub帳號的做法，不少倡議人士與民間團體表達讚賞。
對於Pornhub稱此次刪除帳號的行為是不公平的作法，非營利組織「捍衛司法基金會」（Justice Defense Fund）創始人兼執行長米克爾韋特（Laila Mickelwait）則表示不滿：「Pornhub又在抱怨不公平的審查制度，但真實拍攝的強暴、虐待兒童和性交易的內容不是受保護的言論，它不是一個想法而是暴力犯罪。這才是事實。」
新聞來源
- Instagram Says Pornhub’s Account is ‘Permanently’ Banned（The Vice）
- Pornhub slams Instagram for allowing Kim Kardashian’s nudes while ‘censoring’ sex workers（New York Post）
延伸閱讀
- 遭控促進兒童色情內容的傳播，Visa及萬事達卡終止對Pornhub母公司MindGeek提供廣告付款服務
- 「問題不在色情，而在強暴」：《紐約時報》專欄揭露成人網站「Pornhub」醜陋面
- OnlyFans掀起情色創作者革命（上）：營造與粉絲的數位親密感，不是「脫越多賺越多」
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核稿編輯：翁世航
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。