Pornhub遭Instagram永久刪除帳號，發聲明控訴成人產業長期遭受歧視與差別待遇

今（2022）年9月初，成人網站「Pornhub」的Instagram帳號遭禁用。27日，母公司Meta表示將永久刪除其Instagram的帳號，原因是該公司一再違反性引誘（sexual solicitation）與諸多使用條款。對此，Pornhub發出聲明表示成人產業長期遭受差別待遇，而民間團體則對Meta刪除帳號的舉動表達讚賞。

Pornhub遭Instagram永久刪除帳號，原因為多次違反平台政策

根據《The Vice》28日的報導，今（2022）年9月初，Meta旗下的Instagram從平台上刪除了Pornhub的官方帳號，當時， Pornhub 認為此舉是暫時的。但 在27日晚間，母公司Meta的發言人指出，由於Pornhub多次違反平台政策，因此將永久禁用其Instagram帳號。

Meta表示，即便曾就違反平台條款的內容向Pornhub提出警告，但在過去的十年中，Pornhub多次違反其關於裸體、成人內容和性引誘（sexual solicitation）的服務條款。不過，Meta並沒有具體說明Pornhub違反條款的詳細原因。

Pornhub指該決議對成人產業不公平，且充滿歧視

對此，Pornhub在27日便在Twitter上表示不滿，同時也與多個情色內容創作者們發表聯合聲明，認為Meta應該要明確解釋刪除原因，並說明為什麼長期以來成人產業工作者們的帳號都一再被Instagram刪除。

Pornhub表示，這次聲明主要代表那些多年來被Instagram所貶低、且鎖定的成人產業工作者，並批評Instagram的平台政策是「不透明的、具有歧視性且虛偽的」。

Pornhub說，Instagram對在成人產業的工作者來說是個很重要的行銷工具，所以Instagram的做法已經傷害了「獨立創作者」這個已經「被邊緣化群體」的生計。

「這次的舉動是暴力且具有破壞性的，因為這剝奪了我們推廣品牌和發展業務的能力，同時不斷刪除、壓制和審查性工作者和成人品牌的存在。」Pornhub在聲明中強調，與此同時加上成人行業經常所面臨的經濟歧視，這已經對我們的生計構成了威脅。

對此，Pornhub要求Instagram需公平對待這群在成人產業的工作者們，並認為Instagram在露骨內容的管理方式上有差別待遇。

Pornhub指出，相較於網路名人金・卡戴珊（Kim Kardashian）近期在其帳號中所發佈的一張臀部照片，Pornhub的Instagram帳號屬於完全普遍級，但Instagram卻允許主流名人和品牌發佈露骨的內容而不受影響。

「我們很高興看到這張照片背後的藝術團隊可以在平台上自由分享他們的作品。」但是，Pornhub認為，長期以來成人產業工作者們卻因此受到了差別待遇，而Instagram無任何標準可言的做法，將使那群包含Pornhub在內的工作者們遭到平台驅逐。

Pornhub要求，Instagram應該立刻暫停所有針對成人產業工作者的歧視性作法，亦即對於Pornhub在內遭到刪除的帳號，提供一個透明且清楚的解釋。

Meta無具體說明 Pornhub如何 違反平台條款

至於Pornhub具體所違反的平台條款，《New York Post》27日報導指出， Meta發言人接受採訪時表示，Pornhub曾多次違反平台上禁止性引誘（ sexual solicitation ）的規定，像是引導使用者離開Instagram去使用色情網站。

不過Meta卻 沒有說明違規事項， 也拒絕透露Pornhub到底有過多少次違規行為，只表示在過去10年中多次警告該網站違反了社群準則。

報導指出， Meta本次的說法與本月初停用 Pornhub時的說法不一致。

根據本月初Pornhub被暫停帳號的通知截圖，Instagram在2日向Pornhub發送通知指出：「你的帳號因不遵守平台條款而被禁用，因此你將無法登錄這個帳號，其他人也無法看到它。」

同時，該則停用通知中還包括了在Instagram上被禁止的內容列表，像是仇恨言論與對人或動物進行暴力虐待和性侵害（sexual assault）的圖片。然而，當時並沒有提及禁止有關性引誘的內容。

民間團體指Pornhub的色情內容是暴力犯罪，而非言論自由

不過，對於Instagram永久暫停Pornhub帳號的做法，不少倡議人士與民間團體表達讚賞。

對於Pornhub稱此次刪除帳號的行為是不公平的作法，非營利組織「捍衛司法基金會」（Justice Defense Fund）創始人兼執行長米克爾韋特（Laila Mickelwait）則表示不滿：「Pornhub又在抱怨不公平的審查制度，但真實拍攝的強暴、虐待兒童和性交易的內容不是受保護的言論，它不是一個想法而是暴力犯罪。這才是事實。」

Pornhub is whining again about “unfair” “censorship” blah blah blah.



News flash: Real filmed rape, child abuse & sex trafficking isn’t protected speech, it isn’t an idea, it’s violent CRIME.



These are facts.



#Traffickinghub — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) September 28, 2022

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核稿編輯：翁世航